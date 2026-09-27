«Посмотрите, нет ли у нас дробления». Почему я начинаю не с договоров

Вопрос поставлен профессионально и правильно. И всё-таки ответ на него не всегда оказывается ответом
«Посмотрите, пожалуйста, нет ли у нас рисков по дроблению».
Это нормальный вопрос. Поставлен профессионально, понятно, что требуется, понятно, кому адресовано. На него есть профессиональный ответ: посмотреть, как выстроены отношения между компаниями, сверить с практикой, назвать узкие места.
И всё-таки прежде, чем открыть первый договор, я спрашиваю другое.
Почему вы спрашиваете об этом сейчас?
Ответ на этот вопрос меняет всю дальнейшую работу — и чаще всего именно он определяет, будет от неё польза или нет.
Что стоит за «сейчас»
Вариантов немного, и они ведут в разные стороны.
Пришло требование из налоговой. Знакомый рассказал про доначисления в похожей структуре. Готовится сделка, и покупатель прислал список вопросов. Вышел партнёр, и стало видно, что часть конструкции держалась на нём. Или ничего не произошло — просто накопилось ощущение, что «что-то не так, а что именно, не сформулировать».
Это пять разных заданий. Их объединяет одна формулировка на входе и не объединяет ничего больше.
В первом случае работа идёт от документа: есть конкретные претензии, есть периоды, есть предмет спора — и исследовать нужно именно их. В третьем — от периметра сделки и от того, какие заверения придётся давать. В пятом — сформулированного вопроса ещё нет, и главная работа состоит в том, чтобы он появился.
Если этого не спросить, исследование начнётся вслепую — и будет добросовестным, аккуратным и мимо.
Что выясняется, когда начинаешь смотреть
Допустим, картина такая.
Несколько лет назад направления развели по разным компаниям. Тогда для этого были причины: у направлений были разные партнёры, разные клиенты, разная экономика. Решение принималось под конкретную задачу.
С тех пор бизнес вырос. Часть партнёров вышла. Часть функций съехалась обратно. Кто-то из людей теперь работает сразу на два направления, и в управлении это давно признали. Конструкция осталась прежней, а бизнес внутри неё стал другим.
Задача закрылась. Решение продолжает работать.
И тут выясняется вещь, ради которой стоило спрашивать: налоговый риск здесь не причина, а следствие. Следствие того, что конструкция перестала соответствовать делу, которое в ней ведётся.
Это не обесценивает налоговую экспертизу — она по-прежнему нужна. Но видно её место: это часть картины, а не вся картина.
Где заканчивается то, что я имею право утверждать
Дальше начинается работа с документами, и здесь есть момент, который редко проговаривают вслух.
Допустим, исследованы пятнадцать договоров. Они покрывают около восьмидесяти процентов закупок — то есть выборка хорошая, представительная, по ней видно систему.
Что можно утверждать по результату?
Только то, что относится к этим пятнадцати договорам. Не «в договорах компании». Не «в практике группы». В пятнадцати исследованных договорах.
Разница кажется формальной ровно до того дня, когда вывод попадёт в спор, в сделку или в переписку с проверяющими. Тогда выясняется, что «мы посмотрели договоры компании» — это утверждение, которого никто не делал, но все услышали.
Поэтому в заключении стоит не только вывод, но и то, на чём он держится: что именно исследовано, в каком объёме, за какой период и с какими ограничениями. Это не перестраховка. Это граница ответственности — моей за сказанное и вашей за решение, которое вы на этом построите.
Четыре фразы, которые значат разное
Есть ещё одна вещь, которая в работе с документами значит больше, чем кажется.
«Установлено, что…» — есть основания, которых достаточно для утверждения.
«Полученная информация указывает на…» — основания есть, но их недостаточно, чтобы утверждать.
«Наиболее обоснованной из исследованных версий является…» — однозначного ответа нет, но версии сравнены между собой, и одна опирается на факты лучше остальных.
«В пределах полученной информации установить не удалось» — ответа нет, и это установлено, а не пропущено.
Четыре разные фразы для четырёх разных состояний.
Последняя — не провал и не отговорка. Это полноценный результат: человек знает, что здесь ясности нет, знает почему, и может решать с учётом этого. Гораздо хуже, когда неизвестность закрывают уверенной формулировкой, и собственник принимает решение, будучи уверенным в том, чего никто не проверял.
Уверенность вообще плохой критерий. Можно быть очень уверенным и ошибаться. Можно быть осторожным и иметь отличные основания. Вопрос не в том, насколько я уверена, а в том, на каких основаниях я имею право сформулировать вывод именно с такой силой.
Почему ответ «рисков нет» иногда бесполезен
Вернёмся к началу.
Если собственнику нужна именно профессиональная оценка налогового риска — работа сделана, и этого достаточно. Это задача налогового консультанта, и она решается.
Но бывает иначе. Человек получает ответ — «риски есть» или «рисков нет» — и остаётся ровно там же, где был. Потому что настоящий его вопрос звучал по-другому: соответствует ли вообще нынешняя конструкция тому бизнесу, который у меня сегодня есть, и что мне с ней делать.
На этот вопрос налоговое заключение не отвечает. Не потому что оно плохое, а потому что оно о другом.
И вот тут возникает знакомая многим ситуация. Финансовый директор смотрит через деньги. Юрист — через обязательства. Налоговый консультант — через обязанности перед бюджетом. Руководитель направления — через свои задачи.
Каждый прав. Каждый ответил на свой вопрос.
А собственник сидит с папкой правильных ответов и без понимания, что они вместе означают для него. И решение рискует быть принято по той части картины, которая в этот момент звучит громче.
Что с этим делать
Начать не с поиска исполнителя, а с одной минуты над собственным вопросом.
Если вопрос целиком решается одним специалистом — идти к нему. Он сделает эту работу глубже, чем кто-либо другой, и ничего больше не требуется.
Если вы сами пока не можете сформулировать, что именно хотите выяснить, — значит, работа начинается не с исследования, а с постановки вопроса. И это нормально: вопрос не обязан быть готовым заранее.
А если профессиональные ответы уже получены, каждый по своей части, и всё равно неясно, что делать, — дело, скорее всего, не в том, что ответы плохие. Дело в том, что никто не связал их между собой, потому что это не входило ни в чью задачу.
Иногда разбор заканчивается тем, что менять не нужно ничего: конструкция соответствует делу, риски в допустимых пределах, тревога держалась на слухах. Это тоже результат — если он получен на достаточных основаниях, а не из желания успокоить.
А иногда выясняется, что вопрос, с которым пришли, не был главным. И решать придётся не его.