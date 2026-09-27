«Посмотрите, нет ли у нас дробления». Почему я начинаю не с договоров

Вопрос поставлен профессионально и правильно. И всё-таки ответ на него не всегда оказывается ответом

«Посмотрите, пожалуйста, нет ли у нас рисков по дроблению».

Это нормальный вопрос. Поставлен профессионально, понятно, что требуется, понятно, кому адресовано. На него есть профессиональный ответ: посмотреть, как выстроены отношения между компаниями, сверить с практикой, назвать узкие места.

И всё-таки прежде, чем открыть первый договор, я спрашиваю другое.

Почему вы спрашиваете об этом сейчас?

Ответ на этот вопрос меняет всю дальнейшую работу — и чаще всего именно он определяет, будет от неё польза или нет.