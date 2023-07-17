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Павел.М
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Благодарность сотруднику Тинькофф

Очень хочется отметить прекрасную работу службы комплаенс Тинькофф, а именно ее сотрудницы Миланы С. во время проверки по 115-ФЗ.
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Благодарность сотруднику Тинькофф
Иллюстрация: Tima Miroshnichenko/pexels

В Тинькофф я пришел недавно, с ноября прошлого года. До этого был опыт с разными банками и в том числе со 115-ФЗ. Эта мало приятная процедура связанная с бумажной возней и приостановкой операций по счету, не могла не напрягать.

Но в этот раз проверка впервые не вызвала у меня отвращение благодаря стараниям специалиста по комплаенс сопровождению Миланы.

Суббота, час дня, я за городом. Вдруг с незнакомого номера звонит девушка по имени Милана, представляется специалистом по комплаенс сопровождению, говорит что у меня запрос документов по 115-ФЗ. Я даже не заметил этого запроса — телефон не проверяю, в личный кабинет не захожу, отдыхаю.

Интересуюсь в чем причина, оказалось внимание привлек тот факт, что со своего расчетного счета в Тинькофф, я не выплачиваю зарплаты сотрудникам, и соответствующие налоги за них.

Большой оборот по счету, но сотрудников нет, непонятно как я один выполняю все эти работы. Сразу объяснил что оплачиваю зарплату и налоги со счета в другом банке, все чисто. Меня попросили прислать подтверждающие документы, которых у меня с собой не было и за городом быть не могло:

В целом мне срок поставили в течение 3 дней, я за это время успел бы все собрать, сказал что сейчас за городом и прямо сейчас не могу. И тут Милана предложила помощь, чтобы сделать все побыстрее. Я вообще ее об этом не просил! Но конечно же согласился)

Информационное письмо Милана подготовила за меня, на основании разъяснения ситуации которое я дал устно. Выписки было достаточно в электронном виде, которую я сделал в приложении своего второго банка.

Все это время, Милана не бросала трубку, терпеливо меня ждала, я просил ее проверять подходят ли присланные мною документы.

Переживал что если мы прекратим разговор, потом мне будет сложно с ней связаться, через обычную службу поддержки, так что мы его не прекращали. Но в итоге она дала мне свой добавочный, чтобы напрямую звонить ей обходя поддержку.

А вот с отчетностью по сотрудникам пришлось немного попотеть.

Написал нашему бухгалтеру, дико извинялся за беспокойство в выходные.) Вообще, на предоставление документов дали 3 дня, но, я хотел разобраться с этим со всем как можно скорее. Документы получил в течение часа, считай, повезло, бухгалтер же и за городом без связи могла бы быть.

После сбора пакета документов, Милана сказала ожидать сутки, максимум трое. Я отключился от ситуации, вернулся к дачным делам. И в тот же вечер, снова получил звонок от Миланы.

Думал она хочет еще документов запросить, или не понравилось что-то, недостаточно показалось.. А она сказала что проверка завершена!

Не прошло и дня, я даже не успел толком позлиться и попсиховать, с этой ситуации.

Спасибо Милане, за то, что благодаря ее помощи мне не пришлось несколько дней ждать результатов проверки, на отдыхе за городом писать какие-то информационные письма.

Спасибо за внимательный разбор и понимание моей ситуации, человеческое отношение. Не было ощущения, что со мной общаются как с преступником или что-то выпытывают, общение очень корректное, строго по делу, но при этом дружелюбно и мягко.

И отдельное спасибо, за то, что Милана решила проблему, которую для меня создал банк.

Обычно ведь бывает как: банк создает клиенту проблему — проверку по 115-ФЗ. Это становится для клиента проблемой, потому что, он должен сам искать документы, ему ограничивают операции и он не может нормально работать. А банк не помогает эту проблему решать, он ее создал и устранился.

А в этот раз вышло так: Тинькофф создал мне проблему — проверку по 115-ФЗ — а Милана своей помощью эту проблему за меня решила. В результате чего эта проблема, вовсе и не стала для меня проблемой.

Милане оставил положительный отзыв, а здесь, эту историю рассказываю потому что считаю что такое человеческое отношение достойно внимания не меньше чем хамство, обман и прочий негатив.

Павел.М

Павел.М

1 подписчик

Комментарии

1
  • Логотип mizeri
    mizeri
    Сотрудник
    24 минуты назад

    Елена Балаклицкаяглавный редакторКлерк

    Написал нашему бухгалтеру, дико извинялся за беспокойство в выходные.) Вообще, на предоставление документов дали 3 дня, но, я хотел разобраться с этим со всем как можно скорее. Документы получил в течение часа, считай, повезло, бухгалтер же и за городом без связи могла бы быть.

    Хочется услышать мнение бухгалтера😁  Даже если не за городом с ноутбуком, все равно можно заняться своими делами, а тут шеф - "документы давай, я побыстрее хочу решить проблему"))) 

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