Нейросети для 1С. ИИ-визуализация данных 1С: графики на HTML без сложного кода

Начнём с данных...

Сразу оговоримся: у нас нет желания отправлять конфиденциальную информацию на сторонние ресурсы. Будет использоваться не полный, а лишь достаточный для задачи набор данных, чтобы ИИ сгенерировал HTML-страницу с нужным дашбордом. Эта страница сохранится локально и будет обращаться к полному объёму информации.

Имеется конфигурация 1С — любая. Нужно получить данные. Для этого можно использовать «Универсальный отчёт», вывести данные и сохранить их в файл Excel. Это приемлемо для разовых случаев. Однако на постоянной основе мы будем использовать обработку «Консоль запросов», которая умеет сохранять данные в формате JSON (этот формат удобнее для состыковки с HTML). Но здесь есть ограничение: понадобятся навыки написания запросов 1С.

Итак, мы имеем выгрузку по продажам в разрезе документов с информацией о контрагенте, номенклатуре, количестве, сумме, номере документа и его дате. Берём её в урезанном формате и отправляем в ИИ.

Шаг 1. Задаём ИИ: «Имеем информацию по продажам за период. Какие графики для анализа ты можешь предложить?» Этот шаг можно пропустить, если вы знаете, что хотите сформировать.

По итогу вы получите описание графиков, что они позволят увидеть и какую тенденцию выявить. Будет даны рекомендации по отрисовки дашборда.

ИИ выдаст рекомендации — именно их мы и попросим реализовать. Но добавим одно техническое условие, чтобы иметь возможность просматривать результат на компьютере.

Шаг 2. Задаём ИИ: «Сформируй рекомендованный дашборд. Должен получиться файл HTML. Его можно будет открыть в браузере на компьютере без использования сторонних программ. Данные по продажам будут содержаться в файле „ПродажиНСИ.json“ — его нужно будет подключить к файлу HTML».

Результатом должен получиться макет HTML‑файла. В зависимости от возможностей ИИ этот макет можно будет скачать либо придётся вручную создать файл на компьютере и вставить в него сгенерированный ИИ код.

Шаг 3. Смотрим, что у нас получилось, и решаем, что нужно изменить, а что можно оставить как есть. То есть запускаем полученный HTML‑файл и выбираем JSON‑файл с данными.

И Да, мы хотим внести правки.

Шаг 4. Задаём ИИ: «Удали из отображения контрагента „Розничный покупатель“. Для графика „Динамика выручки по месяцам“ сравни динамику между годами».

Сохраняем файл и смотрим полученный результат. Правки внесены