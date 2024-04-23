«Шестое Правило Волшебника». Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

Продолжаю хроники. Первые части читайте тут:

Совет Руководителей отказывается от перспективного варианта перехода на 8-ку. Саботаж продолжается. Воландир отказался переносить свои доработки-заклинания в отдельные документы и создавать новые регистры из-за того, что это реально очень большая работа.

Вместо этого втайне от Владельца-Создателя Подмастерье Димандер пишет заклинание-обработку, которая создает внутренние документы на оприходование излишков товара и списание запасов. Эти формы есть в стандартной конфигурации 8-ки. Но, выполняя чье-то тайное задание Маг-недоучка создает нестандартные документы, которые никто кроме магов увидеть не может. Как выяснили ИТ-Ангелы, это заклинание затрагивает движение по регистрам 1С. Что в будущем приведет к учету остатков в виде «погоды в Африке».

ИТ-Ангелы разбираются, что это за формы, и когда их создали. Зачем Димандер создал новые поступления излишков и списание недостачи товаров, которые различаются видом номенклатуры, и в которых появились строки к заполнению: Партнер и Контрагент. Хотя они созданы, как внутренние по бухгалтерии? Зачем новый документ по списанию товара делает движения по взаиморасчетам с контрагентом?

Оказалось, что с помощью этих манипуляций произведена сверка остатков на конкретные даты. На этот раз Волшебник Воландир остался доволен результатами работы Подмастерья. О чем и доложил на очередном Совете Руководителей. ИТ-Ангелы сделали вывод, что старый Волшебник и был тем, кто дал Подмастерью это тайное задание.

Стало ясно, что Подмастерье не знает основ магии 1С и не понимает, к каким отрицательным последствиям приведет желание угодить Воландиру. ИТ-Ангелы не имеют цели выводить темных Магов на путь Света. Главное, чтобы своими действиями недоучки не вмешивались в движения стандартных регистров. О чем и рассказали Совету Руководителей.

Реакция Совета Руководителей удивила ИТ-Ангелов. Откуда был сделан вывод, что для руководителей работа с контрагентами без каких-либо оправдательных документов дело обычное.

Непонятно зачем купленная и установленная WMS-система — программа для управления складом считает остатки сама для себя, потому что они никогда не сойдутся с «погодоафриканскими» остатками товара по заколдованной фирме. За нее уплОчено более 2-х лямов. Как говорится, их богатых не поймешь.

ИТ-Ангелы и подумать не могли, что придётся озвучивать азбучные истины в присутствии Магов-разработчиков 1С. Нам поставлена задача перехода на новую программу. Что это значит? Заколдованной фирме необходимо перейти на работу в стабильной надёжной программе которая обеспечит правильный учёт и все бизнес-процессы предприятия. Стандартная магическая конфигурация Управления торговли 11, выпущенная и поддерживаемая древней магией фирмы 1С, соответствует всем этим требованиям. Одной из целей перехода является эксплуатация с возможностью обновления 1С при утверждении новых требований и законов. При доработке магической программы с учётом её дальнейшего обновления необходимо учитывать принципы и правила заложенные древними разработчиками стандартной конфигурации. Есть ряд ограничений, которые необходимо соблюдать для сохранения магического баланса 1С.

Такими ограничениями являются например:

уникальность ИНН в справочнике контрагентов;

неизменность основных объектов конфигурации, которые могут изменятся поставщиком при обновлениях;

невмешательство в движения стандартных регистров.

Если Совету Руководителей эти ограничения не подходят, нужно покупать другую магическую программу.

Продолжение следует....

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