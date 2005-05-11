УСН без НДС готовит сани для УСН на НДС

Что нужно сделать в 1С до Нового Года, чтобы не «подпрыгнуть» с НДС, как всегда?

Упрощенец (оптовый склад) с 1 января 2025 года будет платить НДС, применять ставку НДС 20% (10% – в отношении отдельных видов товаров) и возможность принимать к вычету «входной» НДС. Его контрагенты на сегодняшний момент являются плательщиками НДС со ставками 20%, 10% и 0%.

Что нужно сделать в 1С до Нового Года, чтобы не «подпрыгнуть» с НДС, как всегда?

Мой комментарий: бухгалтер Упрощенца, еще толком не разобравшись с остатками на складе понимает, что после 01 января на него навалится страшный НДС. Это коснется всех договоров, заключенных до 01.01.2025 года. Бухгалтеру срочно нужно вносить накладные по отгруженному товару уже с суммой НДС.

Фирма пользуется двумя программами «1С:Управление торговлей 8» и «1C:Бухгалтерия 8». Складские накладные вносят менеджеры по продажам в «1С:Управление торговлей 8». В «1C:Бухгалтерия 8» происходит автоматическая выгрузка из "Торговли". Но, в настоящее время фирмой 1С еще не предусмотрена возможность выгрузки для Упрощенцев с переносом НДС.

ИТ-Ангелы дописывают вариант выгрузки, удобный для нашего Упрощенца. НДС, заведенный менеджерами в режиме реального времени попадает в "Бухгалтерию". В час Х не придется "подпрыгивать". Бухгалтер легко сформирует отчетность и предьявит НДС к возмещению. Снижение рисков — гарантия спокойного сна бухгалтера.

P.S. Особенностью налогообложения нашего Упрощенца станет факт того, что он сможет выступать, как плательщик НДС, так и его агент. Это значит, что предприятие будет не только начислять и уплачивать НДС с реализуемых товаров, но и возмещать НДС при закупке товаров и услуг у поставщиков, если те являются плательщиками НДС. Это же касается и контрагентов-покупателей нашего Упрощенца.

Фирма-Упрощенец привыкла работать с покупателями-рестораторами по принципу: вначале отгрузка товара, а оплата приходит, только когда "рак на горе свиснет в 2025 году". В этом случае НДС у Упрощенца не возникнет, так как операция по реализации пришлась на период, в котором упрощенец еще не считался плательщиком НДС.

Но вот нюанс: фирмой-Упрощенцем уже произведена или будет произведена до конца 2024 года оплата (аванс) за товар, который нужно будет доставить со склада контрагента-продавца, оприходовать на склад Упрощенца и отгрузить контрагентам-покупателям во время Новогодних каникул 2025 года.

Контрагент-покупатель по документам начислит НДС, как с аванса, так и с отгрузки. Упрощенцу, который не имел дела с НДС законодательство отвело не так уж много времени на возмещение. Поэтому "сани, подготовленные заранее" будут ох, как кстати.

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