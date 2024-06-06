₽ Заказать рекламу
Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

Налог на убыток, ответственность за занижение зарплаты, НДС. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

Налоговые новости за прошедшую неделю:

  • Расширенная прогрессивная шкала НДФЛ.

  • Законопроект о налоговом «кешбэке» для семей с двумя и более детьми.

  • Налог на убыток должен быть для тех, кто умышленно показывает убытки.

  • Оказывается, от УСН есть два больших вреда: льготная ставка в регионах и ущемление российских производителей.

  • Наделение бизнеса, который получает годовую выручку в размере 30 млн. рублей, статусом плательщика НДС.

  • Регионы и муниципалитеты получат право устанавливать более высокие ставки имущественных налогов по имуществу.

  • Минфин предлагает установить акцизы на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства.

  • С 1 января ставка налога на прибыль организаций вырастет на 5 процентных пунктов — до 25%

  • Директор группы «Магнит» Дмитрий Иванов сообщил, что поддерживает повышение ставки налога на прибыль компаний.

  • Предложили ввести уголовную ответственность для работодателей, которые занижают размер заработных плат сотрудников.

  • Основания для сокращения продолжительности рабочего дня при работе в условиях повышенных температур воздуха.

Начать дискуссию

Наталья Горячая
Компенсации работникам

Вы были в этом году на море? А в России отдыхали?

А знаете, что можно было компенсировать расходы на оплату путевки и снизить налоговую базу по налогу за счет этой компенсации?

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: заселение в отели по водительским правам, летающие такси, стартовал ПМЭФ

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

💥Обзор новостей: заселение в отели по водительским правам, летающие такси, стартовал ПМЭФ
3
Такском
ЭДО

Как оформить МЧД для сдачи отчетности в ФНС и СФР

Постепенное внедрение машиночитаемых доверенностей в документооборот продолжается. Полный переход на МЧД состоится с 1 сентября 2024 года, но применять их можно уже сейчас. Расскажем, как оформить МЧД для налоговой и Соцфонда.

Как оформить МЧД для сдачи отчетности в ФНС и СФР

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Повторная подача декларации не дает права на нулевой НДС

Для подтверждения ставки НДС при экспорте нужно сдать электронный реестр, в котором указывают данные таможенной декларации. Если ее нет, то нет и ставки НДС 0%.

Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

Налог на убыток, ответственность за занижение зарплаты, НДС. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

Ярослав Сафронов
Банкротство

Как распределяются деньги, вырученные от продажи залога в процедуре банкротства

Процедура банкротства физического и юридического лица имеет сходства и отличия, однако основные моменты установлены для всех типов банкротств.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
igotosochi
Инвестиции

8,75% в юанях от лизинговой госкомпании. Свежие облигации: ГТЛК CNY на размещении

Ещё свежи воспоминания о том, как ГТЛК по евробондам со скрипом платила из-за санкций. В декабре 2023 года компания в итоге заместила евробонды замещайками, но осадочек после судов и ожидания купонов остался. Не особо сухая репутация подмокла, хоть и не насквозь.

8,75% в юанях от лизинговой госкомпании. Свежие облигации: ГТЛК CNY на размещении
Акцизы

Какой будет ставка акцизов на табак в странах ЕАЭС с 2025 года: решение

В ЕАЭС утверждена единая индикативная ставка акцизов на табак и диапазоны отклонения от нее на 2029 год.

Налоговая помощь
Налоговые проверки

Неочевидные действия налоговой службы, которые могут привести к доначислениям

Сегодня речь пойдет о действиях инспекторов ФНС, о которых вы можете не подозревать, но они лягут в основу решения о назначении вам проверки.

Неочевидные действия налоговой службы, которые могут привести к доначислениям
Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры говорят о ГТО, диспансеризации, налоговой реформе и амнистии по дроблению. Будет ли НДС ежемесячным на УСН? 🏋️‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1696

Оказалось, тема здоровья для бухгалтеров не менее важна, чем изменения в НК. Новость про 65 рублей прибавки к зарплате за ГТО очень взбудоражила клерк-сообщество, которое прошлось еще и критикой по существующей системе диспансеризации. С не меньшим пылом обсуждают и предстоящие поправки в НК, больше всего волнуют бухгалтеров НДФЛ и НДС.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Евгений Райков
Кадры

Как мы подбираем менеджеров по продажам за 2 недели

Владельцы бизнеса считают, что хорошего менеджера по продажам днем с огнем не сыскать. Но вся проблема заключается в подходе к найму этих специалистов. В этой статье я распишу пошаговый план найма МОП и расскажу о всех подводных камнях.

1
Ольга Ульянова
Налоговые схемы

Если суд установит, что имеет место отмывание средств, деньги взыскать не получится

Дорогие читатели, приветствую вас! С вами на связи Ольга Ульянова аудитор. Матерые главбухи и юристы в курсе отчего в учете может появиться безнадежная дебиторская задолженность за поставленные товары или услуги, которая никогда не будет оплачена.

Если суд установит, что имеет место отмывание средств, деньги взыскать не получится
2

Разборы законов

1 312
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Льготы для пенсионеров

Уточнили порядок компенсации расходов пенсионеров-северян на проезд к месту отдыха

Правительство внесло изменения в правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории РФ пенсионерам-получателя страховых пенсий по старости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностя, к месту отдыха и обратно.

Налоговые изменения 2025

Минфин: ставка НДФЛ 22% — это сбалансированное предложение

Власти заявили, что приняли компромиссное решение по увеличению максимальной ставки НДФЛ для богатых.

2
Права потребителей

ВС РФ: покупатель не обязан проверять адекватность цен. Даже очень низких

Продавец не может в одностороннем порядке изменить стоимость товара, даже если в магазине произошел технический сбой.

Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В ДНР начнут выдавать гранты для социальных предпринимателей

Участники СВО, которые хотят заниматься бизнесом, получат в ДНР статус социального предпринимателя. Они смогут заключать соцконтракты и претендовать на гранты до 500 000 рублей.

Бесплатно с Налоги, взносы, пошлины

Как получать налоговые уведомления через Госуслуги. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как получать налоговые уведомления через Госуслуги.

Как получать налоговые уведомления через Госуслуги. Мини-курс
Инвестиции

Акционеры разных эмитентов смогут голосовать на собраниях онлайн

Инвесторы сэкономят время и смогут голосовать на собраниях эмитентов сразу в приложении брокера «ВТБ мои инвестиции».

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Пониженный тариф страховых взносов

Обрабатывающие производства с 2025 года: какой пониженный тариф, условия, перечень

Для обрабатывающих производств с 2025 года будет действовать пониженный тариф страховых взносов.

Интересные материалы

Маркетплейсы

Wildberries предложил наделить маркетплейсы функциями налогового агента

Маркетплейсы хотят самостоятельно удерживать налоги с селлеров в зависимости от их системы налогообложения. По мнению Татьяны Бакальчук, это позволит снизить нагрузку на малый бизнес.

4