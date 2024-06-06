Налог на убыток, ответственность за занижение зарплаты, НДС. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости за прошедшую неделю:
Расширенная прогрессивная шкала НДФЛ.
Законопроект о налоговом «кешбэке» для семей с двумя и более детьми.
Налог на убыток должен быть для тех, кто умышленно показывает убытки.
Оказывается, от УСН есть два больших вреда: льготная ставка в регионах и ущемление российских производителей.
Наделение бизнеса, который получает годовую выручку в размере 30 млн. рублей, статусом плательщика НДС.
Регионы и муниципалитеты получат право устанавливать более высокие ставки имущественных налогов по имуществу.
Минфин предлагает установить акцизы на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства.
С 1 января ставка налога на прибыль организаций вырастет на 5 процентных пунктов — до 25%
Директор группы «Магнит» Дмитрий Иванов сообщил, что поддерживает повышение ставки налога на прибыль компаний.
Предложили ввести уголовную ответственность для работодателей, которые занижают размер заработных плат сотрудников.
Основания для сокращения продолжительности рабочего дня при работе в условиях повышенных температур воздуха.
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