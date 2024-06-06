Налог на убыток, ответственность за занижение зарплаты, НДС. Обзор для бухгалтера

Бухгалтеры говорят о ГТО, диспансеризации, налоговой реформе и амнистии по дроблению. Будет ли НДС ежемесячным на УСН? 🏋️‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1696

Оказалось, тема здоровья для бухгалтеров не менее важна, чем изменения в НК. Новость про 65 рублей прибавки к зарплате за ГТО очень взбудоражила клерк-сообщество, которое прошлось еще и критикой по существующей системе диспансеризации. С не меньшим пылом обсуждают и предстоящие поправки в НК, больше всего волнуют бухгалтеров НДФЛ и НДС.