Ключевые налоговые аспекты ПМЭФ. Обзор для бухгалтера

Какие знания нужны бухгалтеру, чтобы занять должность финансового директора

Средняя зарплата финансового директора с опытом — 200—250 тыс. руб., а на стартовых позициях вы можете зарабатывать от 110 до 180 тыс. руб. в месяц. На hh.ru представлено почти 1000 вакансий для специалистов, которые в профессии чуть больше года. Разбираемся, как бухгалтеру вырасти до финдира.