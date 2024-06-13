Ключевые налоговые аспекты ПМЭФ. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости за прошедшую неделю:
Ключевые налоговые аспекты и цитаты, вынесенные из Петербургского международного экономического форума.
Даниил Егоров пообещал бизнесу сложности с уходом от налогов и ужесточение контроля операций
Работодателей предостерегают от попыток уклонения от налогов после того, как с 1 января 2025 года вступит в силу закон о расширении прогрессивных налоговых ставок.
Подозрительные признаки в договорах с самозанятыми.
Открыта горячая линия по вопросам «неформальной занятости населения».
О пенсиях, инвестиционных вычетах и других изменениях в системе.
Создание новой категории бизнеса МСП+
Предложение о точечных корректировках в упрощенной системе налогообложения.
Применение нейросетей Минфином для принятия решений при изменении бюджета.
Рассмотрение возможности обращаться исключительно в электронном виде к госструктурам для бизнеса.
Роспотребнадзор подготовил поправки в КоАП, которые увеличивают размеры штрафов за нарушение порядка представления уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности.
В Госдуме обсуждается снижение возрастного ценза для трудоустройства с 16 лет.
Суд отклонил доводы жалобы о недостоверности данных в первичных документах контрагентов общества.
Может ли налоговая инспекция при камеральной проверке по НДС запрашивать ОСВ и карточки счетов?
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