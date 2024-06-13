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Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

Ключевые налоговые аспекты ПМЭФ. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

Налоговые новости за прошедшую неделю:

  • Ключевые налоговые аспекты и цитаты, вынесенные из Петербургского международного экономического форума.

  • Даниил Егоров пообещал бизнесу сложности с уходом от налогов и ужесточение контроля операций

  • Работодателей предостерегают от попыток уклонения от налогов после того, как с 1 января 2025 года вступит в силу закон о расширении прогрессивных налоговых ставок.

  • Подозрительные признаки в договорах с самозанятыми.

  • Открыта горячая линия по вопросам «неформальной занятости населения».

  • О пенсиях, инвестиционных вычетах и других изменениях в системе.

  • Создание новой категории бизнеса МСП+

  • Предложение о точечных корректировках в упрощенной системе налогообложения.

  • Применение нейросетей Минфином для принятия решений при изменении бюджета.

  • Рассмотрение возможности обращаться исключительно в электронном виде к госструктурам для бизнеса.

  • Роспотребнадзор подготовил поправки в КоАП, которые увеличивают размеры штрафов за нарушение порядка представления уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности.

  • В Госдуме обсуждается снижение возрастного ценза для трудоустройства с 16 лет.

  • Суд отклонил доводы жалобы о недостоверности данных в первичных документах контрагентов общества.

  • Может ли налоговая инспекция при камеральной проверке по НДС запрашивать ОСВ и карточки счетов?

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Медицина

Нужно ли мыть яйца и бананы? Рассказывает бухгалтерам врач

В новостях вирусятся истории про необычных шопоголиков. Они начали массово облизывать яйца в надежде заразиться кишечной инфекцией и получить денежные выплаты. Облизывать яйца не рекомендуют ни врачи, ни владелец магазина, а мы разберём другой вопрос — нужно ли продукты мыть?

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Транспортный налог

Если у транспортного средства два двигателя: как ФНС считает налог

Налоговая база по транспортному налогу определяется как мощность двигателя авто в лошадиных силах.

Клерк
Карьера бухгалтера

Какие знания нужны бухгалтеру, чтобы занять должность финансового директора

Средняя зарплата финансового директора с опытом — 200—250 тыс. руб., а на стартовых позициях вы можете зарабатывать от 110 до 180 тыс. руб. в месяц. На hh.ru представлено почти 1000 вакансий для специалистов, которые в профессии чуть больше года. Разбираемся, как бухгалтеру вырасти до финдира.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталья Горячая
Санкции 2022-2024

О проведении торгов на Московской бирже

В связи введением США ограничительных мер в отношении Московской биржи с 13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться в соответствии с действующим регламентом.

Санкции 2022-2024

Банк Точка, попавший под новые санкции США, сделал заявление

12 июня в День России США ввели блокирующие санкции в отношении нескольких российских компаний. ООО Банк Точка также попал под эти санкции.

Валюта

Мосбиржа прекратила торги евро и долларом

Евросоюз будет исполнять санкции США против РФ. Евро и доллар можно приобрести на внебиржевых торгах, а основной валютой на биржах будет юань.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоговые изменения 2025

⚡️ Внимание: «Клерк» запускает серию вебинаров по налоговой реформе-2025. Первый уже сегодня!

Уже с 2025 года все изменится, и половина НК будет переписана. Поэтому важно уже сейчас понять, какими будут новые правила игры и как организовать свою работу.

Валюта

ЦБ назвал условия продолжения торгов долларом и евро в связи с новыми санкциями США

Курс будут определять в том числе по сервисам внебиржевой торговли.

Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

Ключевые налоговые аспекты ПМЭФ. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

Экономика России

Названы регионы-лидеры по сумме заключенных на ПМЭФ-2024 соглашений

Росконгресс, на базе которого проходил Петербургский международный экономический форум, подвел его основные бизнес-итоги.

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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Мосбиржа прекратит торги по евро и доллару, курс юань-рубль станет ориентиром для всех валют, США запретили поставку любого софта в РФ

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Иллюстрация: freepik/freepik
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Модульбанк
Система быстрых платежей

СБП для бизнеса: как можно сэкономить на приеме оплаты

Бизнес постоянно ищет пути — как оптимизировать расходы и повысить эффективность финансовых операций. Одна из статей затрат для предпринимателей — это расходы на прием оплаты. Но благодаря СБП бизнес может существенно сэкономить на приеме платежей от физлиц по сравнению с традиционными тарифами на эквайринг.

СБП для бизнеса: как можно сэкономить на приеме оплаты

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банкротство физических лиц

В России всплеск банкротств без суда. В т. ч. за счет пенсионеров и кто на пособиях

Процедура внесудебного банкротства стала популярнее после изменения ее параметров в 2023 году. Теперь за признанием несостоятельности в упрощенном порядке могут обращаться пенсионеры и получатели других соцвыплат.

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Павел Бессонов
Банкротство

Занижение/завышение цены сделки как повод оспаривания в банкротстве

📌Часто люди решают быстро переоформить имущество на знакомых или близких людей с целью обезопасить активы от взыскания со стороны кредиторов и оформляют такие сделки дарением на родственников или продажей по заниженной цене, например, за 10 тыс руб. продают доли в уставных капиталах, действительная стоимость которых может составлять десятки млн.

igotosochi
Инвестиции

Почему все так хотят иметь пассивный доход, или лень как катализатор богатства

Существует мнение, что пассивный доход хотят получать одни ленивцы, чтобы не работать, и я с этим категорически согласен. Опросы показывают, что в России около 30% населения имеет пассивный доход, а 4% людей живёт только на него или в большей степени на него, потому что он больше активного. Всё благодаря лени.

Почему все так хотят иметь пассивный доход, или лень как катализатор богатства
Налог на прибыль

Для нулевого налога на прибыль только наличия медперсонала мало

Медицинские организации применяют ставку 0% по налогу на прибыль. Но должно соблюдаться условие о численности штата.

Налоговая помощь
Кредиторская задолженность

Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Часть 2. Ну что, приплыли?

Долгое время наличие невостребованной кредиторской задолженности, в том числе по ликвидированным контрагентам, не было проблемой, если только не назначали выездную проверку. У меня на памяти два случая: в одном из них ВНП в 2020 году обнаружила у клиента задолженности перед поставщиками, некоторые из которых были ликвидированы аж в 2008 году.

Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Часть 2. Ну что, приплыли?
Вячеслав Василевский
Выездные налоговые проверки

История одной взаимозависимости и одной осведомленности. Как я апелляционную жалобу в УФНС писал

Готовлю сейчас апелляционную жалобу в вышестоящий налоговый орган на решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, вынесенное одной московской налоговой инспекцией по результатам выездной налоговой проверки и не могу не поделиться с вами «шедевром».

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Олег Ваганов
Дробление бизнеса

Кратко о том, как правильно дробить бизнес. Часть 1: определяем деловую цель нового бизнеса

Попробуем очертить  границы, в пределах которых государство все же признает право налогоплательщика на оптимизацию налоговой нагрузки.

Интересные материалы

Общество

С 1 июля 2024 года российские консульства во всех странах начнут заверять электронные копии бумажных документов

Консульские сотрудники смогут удостоверять равнозначность электронного и бумажного документов.