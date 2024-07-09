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Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

Ответственные граждане, критерии дробления, уголовка для ЮЛ. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

Налоговые новости за прошедшую неделю:

  • Ответственные граждане помогают выявлять работающих без регистрации.

  • Неблагонадежных налогоплательщиков помогает выявлять дистанционный анализ данных.

  • О рисках для работодателей и работников при неформальной занятости.

  • Об опасности номинального руководства компаниями.

  • Предложение включить в образовательные стандарты для юристов и управленцев обязательное формирование компетенций по защите национальных интересов.

  • Предложение бизнесу выдавать предупреждения через систему маркировки.

  • Налоговые инспекции начинают проводить «бездекларационные» камеральные проверки по НДФЛ.

  • ФНС настаивает на том, что в законе не стоит определять четкие критерии незаконного дробления бизнеса.

  • СК РФ выступает за введение уголовной ответственности для юридических лиц.

  • Может ли ИФНС при выявлении дробления бизнеса доначислять налоги только по отдельным периодам?

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Кредитование

Банки не смогут самостоятельно повышать кредитный лимит

Депутаты считают повышение лимита по кредитам и кредитным картам навязыванием невыгодных условий для заемщиков.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Налог на прибыль

Российские компании заплатили 7,9 трлн рублей налога на прибыль, хотя их доходы упали

Доходы компаний упали на 36%, а прибыль организаций выросла на 23% и составила 38,2 трлн рублей.

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Евгений Спиридонов
Банки

Денежный поток: как вас видят банкиры и кредиторы

По данным Росстата, более 50% малых предприятий в России закрываются в первые три года работы, и главная причина – проблемы с денежными потоками. Но что если бы вы могли предвидеть и предотвращать финансовые «отлив» в вашем бизнесе?

Денежный поток: как вас видят банкиры и кредиторы

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
proffnalog
НДС

Власти решили смягчить условия по НДС для бизнеса на «упрощенке»

Минфин в поправках ко второму чтению налогового законопроекта планирует разрешить предприятиям, покупающим товары или услуги у бизнеса на «упрощенке», предъявлять к вычету НДС, начисленный по специальным ставкам 5 и 7%.

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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: определились с налогом на длинные вклады, пособия уволенным беременным увеличат, трудовые права защитят

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Пользователи интернета

Роскомнадзор заблокировал почти 34 тысячи фейковых сайтов

Система «Антифишинг» с 2022 года выявила 215 тысяч мошеннических сайтов, которые подделывают инвестиционные площадки, ресурсы банков и интернет-магазинов.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Новый налог в России, проверка налога на прибыль, налог на самозанятых для председателя дома в финансовом обзоре

Краткий обзор за прошедший день. Налоговый дайджест за 3 июля.

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Пётр Захарченко
Обзоры для бухгалтера

Ответственные граждане, критерии дробления, уголовка для ЮЛ. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

igotosochi
Инвестиции

Где дивиденды, Интер РАО? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Интер РАО

На небе только и разговоров что о кубышке Интер РАО. Которые, правда, не очень хорошо слышны из-за разговоров про CAPEX, на который её могут пустить. А могут и не пустить. Итак, новая серия дивидендного разбора, встречаем энергетиков.

Где дивиденды, Интер РАО? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Интер РАО
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Субсидии для бизнеса

За зарядные станции для электромобилей положены субсидии

Инвесторы, которые вкладывают средства в развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, получат субсидии на подключение к электросетям. Они будут достигать 60% затрат.

Налоговая помощь
Однодневки

Критерии однодневок № 20. Высокий уровень риска

И снова здравствуйте! Сегодня без раскачки. Осталось описать только те признаки при наличии которых у контрагента необходимо очерчивать вокруг себя мелом круг, чтобы этот самый контрагент не смог к вам подобраться. Ближайшие 4-5 публикаций поймете, что это не преувеличение.

Общество

ФСБ получит право отбирать не только заграничные, но и внутренние паспорта россиян

МВД предложило внести изменения в законы о въезде и выезде, и о гражданстве.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Консультации теперь выгодней с подпиской Клерк.Премиум. Чем дольше подписка, тем больше у вас консультаций

Грядет налоговая реформа. В связи с увеличившимся потоком вопросов по поправкам мы изменили сервис «Консультации». Теперь количество консультаций зависит от периода подписки «Клерк.Премиум». Кроме этого задать вопрос экспертам «Клерка» теперь можно только через раздел «Консультации», а не на форуме или в нашем телеграм-канале.

Консультации теперь выгодней с подпиской Клерк.Премиум. Чем дольше подписка, тем больше у вас консультаций
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Обзоры для бухгалтера

Упрощенцы с доходом до 60 млн выдыхают насчет НДС, увеличили вычет по ГТО, введут туристический налог и другие поправки к налоговой реформе. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1716

Понеслось — пошли поправки к поправкам по законопроекту налоговой реформы-2025. Хорошие новости для плательщиков УСН, не очень для гостиничного бизнеса. Вышли новые контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль, пожилых водителей хотят обязать проходить медосмотры. Мы составили для вас список всей отчетности и сроков ее сдачи для 2 квартала.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Налоговая отчетность

Что сдавать ИП и организациям за второй квартал 2024 (полугодие): обзор для всех режимов налогообложения

Что и когда сдавать во втором квартале 2024 года ИП с работниками и без на УСН, ОСНО, ЕСХН и ПСН, а также организациям на ОСНО, УСН и ЕСХН. Мы объединили в обзоре информацию о сроках и формах отчетов (ссылки на бланки и инструкции по заполнению тоже найдете здесь).

НДФЛ

Оплата жилья разъездным сотрудникам не облагается НДФЛ. Но есть условие про трудовой договор

Все виды компенсаций, установленных законом, не облагаются НДФЛ. К таким доходам, в частности, относятся компенсации работникам с разъездным характером работы. Например – водителям.

Банки

Кредиторы банков-банкротов быстрее получат свои средства: новый закон

Госдума во втором и третьем чтении приняла депутатский закон, который совершенствует механизм погашения требований кредиторов в делах о банкротстве банков.

Учет в торговле

Госдума: цены на продукты питания и предметы первой необходимости могут снизиться

Госдума начала рассматривать законопроект, который уточнит условия договора поставки продовольственных товаров.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Общество

Роскосмос: у космического туризма большие перспективы

В Госдуме прошел правительственный час с участием гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова о мерах по модернизации и развитию российской космической отрасли.

Интересные материалы

Налоговые изменения 2025

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

При УСН будет НДС, но можно от него освободиться или выбрать пониженную ставку. По НДФЛ будет новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Ставку налога на прибыль увеличат. Налоговый кешбэк и амнистия по дроблению. Читайте дайджест всех актуальных изменений (обзор обновляется).

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