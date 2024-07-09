Ответственные граждане, критерии дробления, уголовка для ЮЛ. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости за прошедшую неделю:
Ответственные граждане помогают выявлять работающих без регистрации.
Неблагонадежных налогоплательщиков помогает выявлять дистанционный анализ данных.
О рисках для работодателей и работников при неформальной занятости.
Об опасности номинального руководства компаниями.
Предложение включить в образовательные стандарты для юристов и управленцев обязательное формирование компетенций по защите национальных интересов.
Предложение бизнесу выдавать предупреждения через систему маркировки.
Налоговые инспекции начинают проводить «бездекларационные» камеральные проверки по НДФЛ.
ФНС настаивает на том, что в законе не стоит определять четкие критерии незаконного дробления бизнеса.
СК РФ выступает за введение уголовной ответственности для юридических лиц.
Может ли ИФНС при выявлении дробления бизнеса доначислять налоги только по отдельным периодам?
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