«Клерку» нужны самые крутые сотрудники. Расскажу, почему вам захочется у нас работать

Если вы посмотрите видео, то заметите, что каждый руководитель очень гордится своими проектами и сотрудниками. Никто из них не говорит «я», а всегда «мы», потому что рассказывает именно о достижениях команды.

Классно работать с руководителем, который знает, что крутые показатели отдела – это общий труд всех его сотрудников.

Это первая причина, почему вы захотите работать в «Клерке» – ваш вклад будут ценить!

Вторая – всегда движение. Мы постоянно создаем новые проекты и продукты.

Например, сейчас вы можете читать разборы в новом формате. В них появилось больше полезных приложений, инструкций, напоминалок, образцов и чек-листов для бухгалтера.

Изменились страницы наших курсов повышения квалификации. Вот так выглядит страница курса 6 ФСБУ.

Теперь можно посмотреть бесплатный урок, количество свободных мест на поток.

Есть и такие перемены, что вроде бы не видны невооруженным взглядом – это новый реактор постов, новостей, статей, над которым тщательно работает наш IT-отдел. Редактором пользуются не только сотрудники «Клерка», но и наши блогеры.

Компании используют новые формы для получения заявок, перехода на свой сайт или канал.

Мы создали подписку Клерк.Премиум, которая специально предназначена для бухгалтера. В ней собраны только действительно нужные инструменты: вебинары, консультации экспертов (24/7 и без лимита на количество вопросов), разборы и онлайн-курсы.

Каждый день редакция выпускает не меньше 80 материалов: новости, статьи, разборы, интервью, обзоры. И, елси ы думаете, что редакторы – это те, что сидят в офисе, уткнувшись в экран монитора, то сильно ошибаетесь. В монитор мы утыкаемся на удаленке ;)

И это еще одна причина работать в «Клерке» – ты можешь жить в Москве, Мурманске, Владивостоке, Краснодаре, Томске, Якутске или Махачкале, да где угодно и быть на связи со своей командой и коллегами. Для этого мы проводим встречи в Битрикс24 и Яндекс.Телемосте, созваниваемся и списываемся в телеграме.

Поэтому географическая удаленность от Краснодара, где находится офис «Клерка», не помешает тебе – крутому специалисту – работать у нас.

Если уже руки тянутся отправить резюме – смотри вакансии и оставляй заявку на этой странице.

Сегодня у нас вышла новость Кандидатов с хорошим чувством юмора стали меньше брать на работу. Это качество больше не считают преимуществом

Не верьте! В «Клерке» работают нескучные люди. Мы хоть и пишем о серьезных вещах, но не против повеселиться. Вот зацените наш новогодний корпоратив.

Моя любимая цитата из видео:

– Как вам работается здесь?

– Вообще отлично, большое спасибо…

– Богу?

– Борису!

Борис Мальцев – основатель и владелец Клерк.ру.

Вот так выглядит Борис на своей аватарке:

А так на портрете в офисе «Клерка»:

Не переживайте) Он строгий, но справедливый, а этот суровый портрет очень нравится клиентам ;) Сотрудники давно привыкли к нему и не боятся (ну, почти).

В общем на «Клерке» весело, много интересной работы, и мы уверены, что нам не хватает именно тебя. Не забудь оставить свое резюме!