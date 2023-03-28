Кандидатов с хорошим чувством юмора стали меньше брать на работу. Это качество больше не считают преимуществом

Только каждый второй работодатель (51%) назвал чувство юмора преимуществом для соискателя. В 2009 году два из трех рекрутера рассматривали чувство юмора как дополнительный аргументом в пользу кандидата. Такие выводы получились в исследовании SuperJob.

Если во время собеседования соискатель уместно пошутил, то 51% работодателей расценит это как преимущество. При этом для 32% чувство юмора никак не характеризует специалиста.

58% опрошенных уверены, что чувство юмора помогает найти работу.

65% сотрудников с зарплатой более 80 тыс. рублей сообщили, что юмор помогает продвинуться по карьерной лестнице.

Умение удачно пошутить больше ценят люди старше 45 лет (61%) и молодежь до 24 лет (51%).