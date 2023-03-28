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Кандидатов с хорошим чувством юмора стали меньше брать на работу. Это качество больше не считают преимуществом

Работодатели начали меньше уделять внимание кандидатам, которые удачно шутят. Однако сами сотрудники считают чувство юмора способствует профессиональному росту, узнал SuperJob.

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Только каждый второй работодатель (51%) назвал чувство юмора преимуществом для соискателя. В 2009 году два из трех рекрутера рассматривали чувство юмора как дополнительный аргументом в пользу кандидата. Такие выводы получились в исследовании SuperJob.

Если во время собеседования соискатель уместно пошутил, то 51% работодателей расценит это как преимущество. При этом для 32% чувство юмора никак не характеризует специалиста.

58% опрошенных уверены, что чувство юмора помогает найти работу.

65% сотрудников с зарплатой более 80 тыс. рублей сообщили, что юмор помогает продвинуться по карьерной лестнице.

Умение удачно пошутить больше ценят люди старше 45 лет (61%) и молодежь до 24 лет (51%).

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