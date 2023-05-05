Самые обсуждаемые посты недели, отобрано лично главредом ;)

Вжух... и нет рабочей недели. Пролетела как за минуту. А сколько всего обсудить успели, даже местами поругаться. Прошлась по всем материалам и выбрала четыре самых дискуссионных. Комментарии — огонь!

Начнем с новостей. Вы же в курсе, что скоро всех нас заменят роботы, бухгалтеров в первую очередь, придется в дворники уходить. Хотя, наверное, и их роботами заменят. Вроде такого:

Нашлись те, кто подумал наперед и решил — пусть-ка компании, использующие роботов, платят специальный налог. Идея — топ, даром, что инициатор из ЛДПР.

Но всегда интереснее заглянуть в комментарии, там и уроки истории, и шутки на грани, а в итоге вспомнили налоговиков с их программой, которая всегда во всем виновата и гастарбайтеров.

Вторым по обсуждаемости стал пост автора Трибуны (это пользовательские блоги на «Клерке», где любой может написать свой пост) Елены Аверчиевой.

Статья «Зачем нужно считать прибыль каждого продукта. История из жизни» стала хитом, под ней уже 76 комментариев. С автором спорят, приводят свои примеры, расчеты, плавно перетекая от «погодите, у вас тут не правильно» к рассуждениям о судьбе крестьян и человечества в целом.

Только на «Клерке» от цифр и табличек могут дойти до современных антропологических исследований:

Почетное третье место занимает пост в блоге компании «Моё дело» про учет на счете 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей». Скучная тема думаете? А народ обсуждает, вопросы задает, ищет и другие материалы, вспоминает ФСБУ.

Интерес связан конечно с необходимость переоценки и выявления обесценения запасов. В комментариях, кстати, наш эксперт и консультант Сергей Верещагин охотно отвечает на вопросы.

Четвертое место — необычная статья о самопрезентации. Думали когда-нибудь, что презентовать себя можно не только HR при собеседовании, но даже на свидании или в банке, когда получаете кредит? Хотите узнать себя получше — попробуйте составить план самопрезентации и выделить ваши лучшие качества.

В статье также рассказано какие приемы (вербальные и невербальные) использовать, чтобы составить о себе благоприятное впечатление. Конечно, не обошли вниманием и ошибки.

Комментаторы тут, конечно, оторвались по полной))) Ну и отшутились:

А я считаю — оставайтесь собой. Хорошее впечатление важно, но если вы веселый оптимист, любитель джинсов и футболок, а от вас требую серьезного выражения лица 24/7 и костюма, застегнутого на все пуговицы и вы пытаетесь этим ожиданиям соответствовать (и я говорю даже не столько про внешность), то в такой компании через месяц превратитесь в грустную тучку. Оно вам надо?

Про свидания и говорить нечего. Вот создали вы впечатление идеальное, влюбились, да так, что жениться (выйти замуж) хотите. Будете «держать лицо» до свадьбы, а потом? В общем — старайтесь не создавать впечатление, а просто искать тот коллектив или того человека, которому с вами будет комфортно и с которым вам тоже можно быть собой.

Приятных выходных! До встречи!