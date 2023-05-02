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Налоги, взносы, пошлины

В Совфеде предложили ввести налог для бизнеса, использующего роботов вместо людей

Роботизация и цифровизация производства выдавливают людей из многих профессий. И чтобы гарантировать людям нормальный уровень жизни после этого, придется ввести «налог на роботов».
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Об этом заявила сенатор Елена Афанасьева (ЛДПР), которую цитируют РИА Новости.

По ее словам, рано или поздно для миллиардов человек по всей Земле не будет работы. Придется переводить работников на четырех-, трех- или двухдневную рабочую неделю, а затем и вводить безусловный базовый доход.

Поэтому в будущем нужен новый налог для бизнеса, применяющего робототехнику вместо человеческого труда. 

«Автоматизированные механизмы будут экономить столько средств, что это с лихвой компенсирует новый налог», – цитирует ее слова РИА Новости.

Впрочем, до такой роботизации пока явно еще далеко. Нейросети вряд ли заменят многих реальных сотрудников, развитие робототехники в России пока не на высоком уровне, а из оптимизации труда пока известно только об эксперименте с четырехдневкой в Совкомбанке.

Комментарии

4
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 46 минут назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    Возмущён произволом некоторых сенаторов совфеда. роботы сами за себя пусть платят. почему люди-то за них должны платить?!

  • Логотип Sigma_21
    Sigma_21 28 минут назад

    Сергей

    А я лично "за"! Только пусть ФНС сначала заплатит за каждый ответ "Мы тут ни причем, это робот делает", а то настобубенило уже.

  • Логотип dar2018
    dar2018 22 минуты назад

    Обсуждать сейчас - это бред. У нас предприятия наоборот, предпочитают использовать дешевый труд гастарбайтеров, вместо автоматизации производства и покупки техники.

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 22 минуты назад

    Нет

    Придется переводить работников на четырех-, трех- или двухдневную рабочую неделю

    Даешь 14-часовой рабочий день без выходных!

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