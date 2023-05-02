В Совфеде предложили ввести налог для бизнеса, использующего роботов вместо людей

Об этом заявила сенатор Елена Афанасьева (ЛДПР), которую цитируют РИА Новости.
По ее словам, рано или поздно для миллиардов человек по всей Земле не будет работы. Придется переводить работников на четырех-, трех- или двухдневную рабочую неделю, а затем и вводить безусловный базовый доход.
Поэтому в будущем нужен новый налог для бизнеса, применяющего робототехнику вместо человеческого труда.
«Автоматизированные механизмы будут экономить столько средств, что это с лихвой компенсирует новый налог», – цитирует ее слова РИА Новости.
Впрочем, до такой роботизации пока явно еще далеко. Нейросети вряд ли заменят многих реальных сотрудников, развитие робототехники в России пока не на высоком уровне, а из оптимизации труда пока известно только об эксперименте с четырехдневкой в Совкомбанке.
Комментарии4
Пётр Пустотачлен картеля
Возмущён произволом некоторых сенаторов совфеда. роботы сами за себя пусть платят. почему люди-то за них должны платить?!
Сергей
А я лично "за"! Только пусть ФНС сначала заплатит за каждый ответ "Мы тут ни причем, это робот делает", а то настобубенило уже.
Обсуждать сейчас - это бред. У нас предприятия наоборот, предпочитают использовать дешевый труд гастарбайтеров, вместо автоматизации производства и покупки техники.
Нет
Даешь 14-часовой рабочий день без выходных!