В Совфеде предложили ввести налог для бизнеса, использующего роботов вместо людей

Роботизация и цифровизация производства выдавливают людей из многих профессий. И чтобы гарантировать людям нормальный уровень жизни после этого, придется ввести «налог на роботов».

Об этом заявила сенатор Елена Афанасьева (ЛДПР), которую цитируют РИА Новости.

По ее словам, рано или поздно для миллиардов человек по всей Земле не будет работы. Придется переводить работников на четырех-, трех- или двухдневную рабочую неделю, а затем и вводить безусловный базовый доход.

Поэтому в будущем нужен новый налог для бизнеса, применяющего робототехнику вместо человеческого труда.

«Автоматизированные механизмы будут экономить столько средств, что это с лихвой компенсирует новый налог», – цитирует ее слова РИА Новости.

Впрочем, до такой роботизации пока явно еще далеко. Нейросети вряд ли заменят многих реальных сотрудников, развитие робототехники в России пока не на высоком уровне, а из оптимизации труда пока известно только об эксперименте с четырехдневкой в Совкомбанке.