Самопрезентация: как рассказать о себе кратко и красиво. План и пример рассказа о себе

Понятие и виды самопрезентации

Самопрезентация – это осознанная стратегия поведения, с помощью которой люди управляют впечатлением о себе. Проще говоря, это то, как человек выглядит, говорит и представляет себя своему окружению.

Самопрезентация помогает людям создавать нужный образ и формировать свой имидж.

Звучит сложно и по-деловому. На самом деле самопрезентацией занимаются не только директора корпораций в дорогих костюмах.

Например, учитель знакомится с новым классом. Он может выглядеть строго, так, что на его уроках не рискнешь шуметь и отвлекаться. Или, наоборот, кажется терпеливым и захватывает внимание учеников своей увлеченностью предметом и нестандартными заданиями. И то и другое самопрезентация.

Люди стараются выглядеть привлекательнее на первом свидании и серьезнее, когда отправляются за кредитом.

Самопрезентация воплощает первую часть поговорки «встречают по одежке, провожают по уму». Только включает в себя намного больше, чем соответствующий гардероб.

Впервые о том, как человек может управлять впечатлением о себе, заговорил Ирвинг Гофман в книге «Представление себя другим в повседневной жизни».

Социолог предполагал, что люди способны смотреть на себя глазами окружающих и корректировать поведение в соответствии с их желаниями.

Вести себя как обычно – тоже самопрезентация. Человек может ее даже не осознавать, однако и жесты, и манеру речи замечают окружающие, и у них складывается определенное впечатление.

На основе этой человеческой особенности эксперты выделяют 2 вида самопрезентации.

Природная самопрезентация. Это непроизвольное самовыражение: естественная мимика, привычная жестикуляция, частые выражения и оговорки.

Этот тип самопрезентации человек использует в комфортных условиях. Например, в компании старых друзей нет необходимости контролировать выражение лица, как не нужно и надевать неудобный костюм.

Искусственная самопрезентация. Это произвольное самовыражение.

Человек осознанно представляет информацию о себе, контролирует интонацию, положение рук и ход разговора. Искусственная самопрезентация позволяет создать желаемый образ и подчеркнуть сильные стороны личности.

Искусственная самопрезентация требует самоконтроля, поэтому к ней необходимо готовиться.

Например, перед собеседованием нужно составить рассказ о себе и порепетировать уверенную позу перед зеркалом.

План деловой самопрезентации

На первый взгляд кажется, что кратко и красиво написать самопрезентацию о себе слишком сложно. Подготовиться поможет план. Он зависит от ситуации или работы, на которую претендует человек.

Например, фрилансеру в качестве сильных качеств логично указывать организованность, а врачу – умение работать с людьми.

Структура деловой самопрезентации на собеседовании – это последовательность ответов на просьбу рассказать о себе:

В какой сфере вы эксперт, какое у вас основное и дополнительное образование. Опыт работы: стаж, в каких компаниях работали, в каких должностях, проекты, в которых участвовали и преуспели. Кратко, чем занимаетесь сейчас. В каких направлениях хотите развиваться, какие вопросы способны решать, чему учитесь. Почему ищете работу, почему заинтересовались предложением, что мотивирует.

Обычно люди запоминают начало и конец рассказа, поэтому самые интересные и важные факты о себе стоит упоминать первыми или последними.

Что отвечать на вопросы «Каким проектов вы гордитесь?» или «Чем вы занимались на предыдущей работе?»

В стрессовой ситуации возникает желание просто перечислить задачи и обязанности на предыдущей работе.

Составить более подробный ответ поможет STAR-модель. Эту формулу рекрутеры используют для оценки навыков работника.

Вот как она расшифровывается:

Ситуация (situation). Опишите ситуацию: что происходило, какие условия работы, в чем ее особенность.

Цель (task). Поясните цели и задачи: что нужно было сделать и чего достичь.

Действия (action). Что делали для достижения цели; с какими сложностями столкнулись и как их преодолели.

Результат (result). Какого результата достигли; как оцениваете свой вклад, какие уроки извлекли из ситуации.

Вначале речь может получаться слишком длинной, это нормально. Стоит вернуться к ней через день или два и отредактировать.

Примеры самопрезентации

Пример самопрезентации о себе вчерашней студентки с редкой профессией.

Здравствуйте, меня зовут Алена. Мне 23 года, я из Рязани. Я психиатр. Два года назад я окончила Санкт-Петербургский государственный университет по направлению «психология». Там же проходила курсы по коррекционной психиатрии детей. Уже в вузе начала работать в коррекционной школе: сначала помощником психолога, потом тьютором. Для этой же школы разработала проект наставничества, в рамках которого подростки с расстройством аутического спектра учились самостоятельно решать учебные задачи. В проекте участвовало 30 подопечных. Мои сильные стороны – я умею находить общий язык с разными людьми, терпеливый и самодостаточный человек. Я хороший слушатель и быстро учусь. В качестве своих слабостей назову привязанность к подопечным и неумение отключаться от работы. Кажется, это положительные качества, но как психолог я знаю, что они могут привести к выгоранию. Я работаю над этими особенностями. Моя краткосрочная цель – получить опыт самостоятельной работы с детьми с психическими особенностями. Я бы хотела быть полезной для вас.

Важные правила самопрезентации

Чтобы подготовиться к собеседованию, недостаточно продумать ответы на возможные ответы рекрутера. Для самопрезентации важно не только что человек говорит, но и как он это делает.

Полезно будет соблюдать правила вербального и невербального поведения.

Правила вербального поведения

Говорите правду

На собеседовании иногда хочется приукрасить действительность: увеличить опыт, расширить профессиональные навыки. Этого не стоит делать по нескольким причинам.

Во-первых, если начать волноваться на собеседовании, то легко запутаться в собственном рассказе.

Во-вторых, рекрутеру ничто не мешает связаться с предыдущим работодателем соискателя и запросить характеристику. Всплывшая ложь способна все испортить, даже если кандидат произвел хорошее впечатление на собеседовании.

Есть еще и в-третьих: во время собеседования не только работодатель присматривается к соискателю, но и наоборот. Можно приукрасить уровень навыков, но если не справиться с работой, то вскоре придется искать новую.

В общем, лучше опираться на факты и цифры и говорить правду. Правдивы должны быть даже дополнительные сведения о себе в резюме.

Пример для маркетолога: фраза «люблю участвовать в тимбилдингах» будет удачной, только если человек и правда любит корпоративные события.

Используйте глаголы действия

Самопрезентация звучит кратко и красиво с примерами глаголов совершенного вида: «достиг», «показал результаты», «увеличил».

Заодно стоит обозначить собственную роль: вместо «мы провели пять общегородских мероприятий» – «я разработала сценарий к трем мероприятиям, а еще для двух нашла музыкальные группы и ведущих. Пришли 3 000 зрителей».

Специалистам по подбору персонала интересны результаты и достижения соискателя.

Расшифровываете термины

Коллеги на работе привыкают использовать термины, но рекрутер может не знать всех тонкостей профессии.

Соискателю важно убедить собеседника в своих знаниях и умениях, а для этого стоит иногда объяснять, в чем именно они состоят.

Особенно это касается технических и IT-специальностей, но даже у библиотекарей есть аббревиатуры, загадочные для обычных людей.

Замедляйте темп речи

Иногда из-за волнения люди начинают тараторить: речь становится быстрой, тон голоса повышается. Собеседнику сложно воспринимать информацию, к тому же складывается впечатление, что рассказчик не уверен в себе.

Специалисты по ораторскому мастерству советуют в такие моменты закончить мысль, выдохнуть, сделать пару глотков воды. Это позволит слушателю осмыслить информацию, а вам собраться с мыслями.

Паузы в разговоре помогают уменьшить число слов-паразитов. Люди используют бесконечные «ну» и «вроде», в том числе чтобы заполнить тишину, пока размышляют над вопросом.

Но заполнять ее необязательно, можно сначала обдумать вопрос, а потом ответить.

Проявляйте лояльность к компании

Покажите, что вы следите за новостями, знаете руководство и основные достижения будущего места работы.

Не стоит повторять факты, которые написаны на сайте или в описании вакансии.

Возможно, в местных новостях недавно рассказывали о компании или публиковали репортаж на городском сайте. Например, строительная фирма могла сдать новый жилой комплекс, и кандидат на должность менеджера по продажам заработает дополнительные очки, упомянув этот факт.

Правила невербального поведения

Держите доброжелательный зрительный контакт

Часто советуют смотреть в глаза собеседнику. Но если человек не привык к пристальному взгляду, то почувствует дискомфорт, а не дружеское расположение. Во время пауз в разговоре можно отводить глаза, опускать их в бумаги.

Психологи советуют смотреть не в глаза, а в центр переносицы собеседника.

Если на переговорах присутствует несколько человек, зрительный контакт необходимо поддерживать со всеми хотя бы на несколько секунд.

Улыбайтесь

Сложно постоянно улыбаться, когда нервничаешь. Но это и не требуется. В русской культуре никто не ожидает «приклеенной» улыбки, она кажется странной.

Однако улыбка при приветствии, прощании уже поможет растопить лед. Еще она будет уместна, когда в самопрезентации о себе соискатель приводит пример важного для него достижения.

Сохраняйте уверенное положение тела в пространстве

В неловкой ситуации люди часто стремятся сжаться, занять как можно меньше места. И тем самым выдают неуверенность.

Отсутствие зажатости и стесненности, открытая поза, открытые ладони, считываются как честность, искренность и вера в свои силы. Кстати, прямая спина добавляет внутреннего ощущения силы.

Так что хорошая осанка тоже будет плюсом. Но без фанатизма: усталость и боль в спине мешают следить за беседой.

Контролируйте руки

Руки часто выдают нервозность: человек начинает перебирать предметы на столе, крутить ручку, расстегивать и застегивать пуговицу или накручивать на палец локон. Эти привычки часто бывают неосознанными и усиливаются во время стресса.

Если контролировать движения совсем не получается, психологи советуют взять ручку или карандаш и записывать в блокноте детали переговоров.

Невербальное поведение контролировать сложнее, чем вербальное. Жесты и осанка часто определяются привычками. Хорошая новость в том, что их можно контролировать и менять, как и любые привычки.

Типичные ошибки

О них говорят психологи и специалисты по подбору персонала, но соискатели снова и снова забывают эти советы.

Выглядеть не соответствующе.

Среди банковских рабочих странно смотрится кандидат в футболке и джинсах, а в кафе не ожидают от соискателей дизайнерской одежды.

Поможет предварительное исследование: найти компанию в соцсетях, посмотреть на фотографиях, как одеваются сотрудники. И точно не надевать самое лучшее: неудобная и непривычная одежда отвлекает внимание от разговора.

Демонстрировать стратегию «на всё согласен, только возьмите» и проявлять неуверенность в себе.

Ситуации бывают разные: внезапно сократили на работе, фирма закрылась, уже заканчиваются накопления. Работа может быть нужна срочно, но работодателю не нужно об этом знать. Соискателю выгоднее выглядеть уверенным в себе профессионалом.

Поэтому лучше поинтересоваться условиями работы, премиями и атмосферой в коллективе, прежде чем соглашаться на первую же вакансию.

Жаловаться на жизнь, бывших работодателей и коллег.

Бывший коллектив был рассадником завистников, начальник – тираном, а зарплата совсем маленькой. Даже если всё было так, рекрутер не оценит жалоб.

Ведь возникает вопрос: если всё было плохо, то зачем соискатель работал в таком месте? И как будет отзываться о новой компании, когда уволится?

Особенно странно звучат жалобы на жизнь, если соискатель указал в резюме, что он доброжелательный и коммуникабельный.

Не слушать и не задавать вопросы.

Слушать – это часть самопрезентации. Иногда соискатели так сосредоточены на том, что должны сказать, что совсем не слушают рекрутера.

Так они упускают шанс уточнить условия работы и будущие обязанности. А собеседнику кажутся зацикленными на себе и не заинтересованными в компании.

Усиливать тревожность перед собеседованием.

Собеседование часто становится стрессом. Завышенные ожидания и страх отказа только увеличивают нервозность.

Специалисты по построению карьеры советуют воспринимать собеседование как знакомство. Во время знакомства люди оценивают друг друга – а соискатель оценивает будущее место работы и начальство.

Он тоже может отказаться от вакансии. В этом нет ничего страшного, потому что нужная работа рано или поздно найдется.

Что можно рассказать о себе в неформальном общении

Провести успешную самопрезентацию можно не только за столом в переговорке. Встреча в лифте с начальником или знакомство на конференции с экспертом тоже повод рассказать о себе и завести нужные знакомства.

Главная особенность такого общения: оно короткое. Есть всего пара минут, чтобы произвести впечатление. Не получится рассказать о себе всё, но можно описать сильные стороны и произвести хорошее впечатление.

В первую очередь стоит назвать сферу деятельности и место работы. Причем так, чтобы собеседнику было интересно. Например, школьный преподаватель расскажет, что он готовит к ЕГЭ в физике и получит приглашение сотрудничать с частной школой.

Или парикмахер на курсах повышения квалификации коротко расскажет о себе ведущему и, возможно, найдет партнера, чтобы открыть свой салон.

Иногда подойти к незнакомцу неловко: страшно выглядеть навязчивым. Но знаменитый лектор тоже может скучать и стесняться начать общение. В конце концов, самое большое, чем вы рискуете, – это то, что вам не ответят.

Хорошее начало разговора – высказать замечание о выступлении или предложить обсудить свежую новость по работе. Или найти общих знакомых и поговорить об их деловых достижениях.

Важно, чтобы тема была интересна собеседнику. И еще секрет: не говорите о себе, позволяйте другому человеку перехватывать инициативу. Такие люди запоминаются как специалисты, к которым можно обратиться.

Умение слушать – неочевидный секрет неформальной самопрезентации.

Если запомнить то, что собеседник рассказал о себе, при следующей встрече вы сможете использовать это как тему для разговора. Например, можно начать так:

«На прошлом выступлении вы сказали, что...». Любому человеку нравится, когда его слова помнят и даже цитируют. Главное не исказить их.

«Нужен совет» или «Можно посоветоваться?» Собеседник ощущает себя экспертом. Важно, чтобы он согласился дать этот совет и это не требовало от него дополнительных усилий.

Чтобы освоить самопрезентацию, нужно время.

Эксперты советуют тренироваться и уменьшать разрыв между искусственной и природной самопрезентацией.

Например, избавиться от слов-паразитов и выпрямлять спину даже на семейных обедах. Тогда стороны, которые человек планирует показать в необычной ситуации, станут привычными и получится сосредоточиться на других задачах.