Самопрезентация: как рассказать о себе кратко и красиво. План и пример рассказа о себе

Понятие и виды самопрезентации
Самопрезентация – это осознанная стратегия поведения, с помощью которой люди управляют впечатлением о себе. Проще говоря, это то, как человек выглядит, говорит и представляет себя своему окружению.
Самопрезентация помогает людям создавать нужный образ и формировать свой имидж.
Звучит сложно и по-деловому. На самом деле самопрезентацией занимаются не только директора корпораций в дорогих костюмах.
Например, учитель знакомится с новым классом. Он может выглядеть строго, так, что на его уроках не рискнешь шуметь и отвлекаться. Или, наоборот, кажется терпеливым и захватывает внимание учеников своей увлеченностью предметом и нестандартными заданиями. И то и другое самопрезентация.
Люди стараются выглядеть привлекательнее на первом свидании и серьезнее, когда отправляются за кредитом.
Самопрезентация воплощает первую часть поговорки «встречают по одежке, провожают по уму». Только включает в себя намного больше, чем соответствующий гардероб.
Впервые о том, как человек может управлять впечатлением о себе, заговорил Ирвинг Гофман в книге «Представление себя другим в повседневной жизни».
Социолог предполагал, что люди способны смотреть на себя глазами окружающих и корректировать поведение в соответствии с их желаниями.
Вести себя как обычно – тоже самопрезентация. Человек может ее даже не осознавать, однако и жесты, и манеру речи замечают окружающие, и у них складывается определенное впечатление.
На основе этой человеческой особенности эксперты выделяют 2 вида самопрезентации.
Природная самопрезентация. Это непроизвольное самовыражение: естественная мимика, привычная жестикуляция, частые выражения и оговорки.
Этот тип самопрезентации человек использует в комфортных условиях. Например, в компании старых друзей нет необходимости контролировать выражение лица, как не нужно и надевать неудобный костюм.
Искусственная самопрезентация. Это произвольное самовыражение.
Человек осознанно представляет информацию о себе, контролирует интонацию, положение рук и ход разговора. Искусственная самопрезентация позволяет создать желаемый образ и подчеркнуть сильные стороны личности.
Искусственная самопрезентация требует самоконтроля, поэтому к ней необходимо готовиться.
Например, перед собеседованием нужно составить рассказ о себе и порепетировать уверенную позу перед зеркалом.
План деловой самопрезентации
На первый взгляд кажется, что кратко и красиво написать самопрезентацию о себе слишком сложно. Подготовиться поможет план. Он зависит от ситуации или работы, на которую претендует человек.
Например, фрилансеру в качестве сильных качеств логично указывать организованность, а врачу – умение работать с людьми.
Структура деловой самопрезентации на собеседовании – это последовательность ответов на просьбу рассказать о себе:
В какой сфере вы эксперт, какое у вас основное и дополнительное образование.
Опыт работы: стаж, в каких компаниях работали, в каких должностях, проекты, в которых участвовали и преуспели.
Кратко, чем занимаетесь сейчас.
В каких направлениях хотите развиваться, какие вопросы способны решать, чему учитесь.
Почему ищете работу, почему заинтересовались предложением, что мотивирует.
Обычно люди запоминают начало и конец рассказа, поэтому самые интересные и важные факты о себе стоит упоминать первыми или последними.
Что отвечать на вопросы «Каким проектов вы гордитесь?» или «Чем вы занимались на предыдущей работе?»
В стрессовой ситуации возникает желание просто перечислить задачи и обязанности на предыдущей работе.
Составить более подробный ответ поможет STAR-модель. Эту формулу рекрутеры используют для оценки навыков работника.
Вот как она расшифровывается:
Ситуация (situation). Опишите ситуацию: что происходило, какие условия работы, в чем ее особенность.
Цель (task). Поясните цели и задачи: что нужно было сделать и чего достичь.
Действия (action). Что делали для достижения цели; с какими сложностями столкнулись и как их преодолели.
Результат (result). Какого результата достигли; как оцениваете свой вклад, какие уроки извлекли из ситуации.
Вначале речь может получаться слишком длинной, это нормально. Стоит вернуться к ней через день или два и отредактировать.
Примеры самопрезентации
Пример самопрезентации о себе вчерашней студентки с редкой профессией.
Здравствуйте, меня зовут Алена. Мне 23 года, я из Рязани.
Я психиатр. Два года назад я окончила Санкт-Петербургский государственный университет по направлению «психология». Там же проходила курсы по коррекционной психиатрии детей.
Уже в вузе начала работать в коррекционной школе: сначала помощником психолога, потом тьютором. Для этой же школы разработала проект наставничества, в рамках которого подростки с расстройством аутического спектра учились самостоятельно решать учебные задачи. В проекте участвовало 30 подопечных.
Мои сильные стороны – я умею находить общий язык с разными людьми, терпеливый и самодостаточный человек. Я хороший слушатель и быстро учусь.
В качестве своих слабостей назову привязанность к подопечным и неумение отключаться от работы. Кажется, это положительные качества, но как психолог я знаю, что они могут привести к выгоранию. Я работаю над этими особенностями.
Моя краткосрочная цель – получить опыт самостоятельной работы с детьми с психическими особенностями. Я бы хотела быть полезной для вас.
Важные правила самопрезентации
Чтобы подготовиться к собеседованию, недостаточно продумать ответы на возможные ответы рекрутера. Для самопрезентации важно не только что человек говорит, но и как он это делает.
Полезно будет соблюдать правила вербального и невербального поведения.
Правила вербального поведения
Говорите правду
На собеседовании иногда хочется приукрасить действительность: увеличить опыт, расширить профессиональные навыки. Этого не стоит делать по нескольким причинам.
Во-первых, если начать волноваться на собеседовании, то легко запутаться в собственном рассказе.
Во-вторых, рекрутеру ничто не мешает связаться с предыдущим работодателем соискателя и запросить характеристику. Всплывшая ложь способна все испортить, даже если кандидат произвел хорошее впечатление на собеседовании.
Есть еще и в-третьих: во время собеседования не только работодатель присматривается к соискателю, но и наоборот. Можно приукрасить уровень навыков, но если не справиться с работой, то вскоре придется искать новую.
В общем, лучше опираться на факты и цифры и говорить правду. Правдивы должны быть даже дополнительные сведения о себе в резюме.
Пример для маркетолога: фраза «люблю участвовать в тимбилдингах» будет удачной, только если человек и правда любит корпоративные события.
Используйте глаголы действия
Самопрезентация звучит кратко и красиво с примерами глаголов совершенного вида: «достиг», «показал результаты», «увеличил».
Заодно стоит обозначить собственную роль: вместо «мы провели пять общегородских мероприятий» – «я разработала сценарий к трем мероприятиям, а еще для двух нашла музыкальные группы и ведущих. Пришли 3 000 зрителей».
Специалистам по подбору персонала интересны результаты и достижения соискателя.
Расшифровываете термины
Коллеги на работе привыкают использовать термины, но рекрутер может не знать всех тонкостей профессии.
Соискателю важно убедить собеседника в своих знаниях и умениях, а для этого стоит иногда объяснять, в чем именно они состоят.
Особенно это касается технических и IT-специальностей, но даже у библиотекарей есть аббревиатуры, загадочные для обычных людей.
Замедляйте темп речи
Иногда из-за волнения люди начинают тараторить: речь становится быстрой, тон голоса повышается. Собеседнику сложно воспринимать информацию, к тому же складывается впечатление, что рассказчик не уверен в себе.
Специалисты по ораторскому мастерству советуют в такие моменты закончить мысль, выдохнуть, сделать пару глотков воды. Это позволит слушателю осмыслить информацию, а вам собраться с мыслями.
Паузы в разговоре помогают уменьшить число слов-паразитов. Люди используют бесконечные «ну» и «вроде», в том числе чтобы заполнить тишину, пока размышляют над вопросом.
Но заполнять ее необязательно, можно сначала обдумать вопрос, а потом ответить.
Проявляйте лояльность к компании
Покажите, что вы следите за новостями, знаете руководство и основные достижения будущего места работы.
Не стоит повторять факты, которые написаны на сайте или в описании вакансии.
Возможно, в местных новостях недавно рассказывали о компании или публиковали репортаж на городском сайте. Например, строительная фирма могла сдать новый жилой комплекс, и кандидат на должность менеджера по продажам заработает дополнительные очки, упомянув этот факт.
Правила невербального поведения
Держите доброжелательный зрительный контакт
Часто советуют смотреть в глаза собеседнику. Но если человек не привык к пристальному взгляду, то почувствует дискомфорт, а не дружеское расположение. Во время пауз в разговоре можно отводить глаза, опускать их в бумаги.
Психологи советуют смотреть не в глаза, а в центр переносицы собеседника.
Если на переговорах присутствует несколько человек, зрительный контакт необходимо поддерживать со всеми хотя бы на несколько секунд.
Улыбайтесь
Сложно постоянно улыбаться, когда нервничаешь. Но это и не требуется. В русской культуре никто не ожидает «приклеенной» улыбки, она кажется странной.
Однако улыбка при приветствии, прощании уже поможет растопить лед. Еще она будет уместна, когда в самопрезентации о себе соискатель приводит пример важного для него достижения.
Сохраняйте уверенное положение тела в пространстве
В неловкой ситуации люди часто стремятся сжаться, занять как можно меньше места. И тем самым выдают неуверенность.
Отсутствие зажатости и стесненности, открытая поза, открытые ладони, считываются как честность, искренность и вера в свои силы. Кстати, прямая спина добавляет внутреннего ощущения силы.
Так что хорошая осанка тоже будет плюсом. Но без фанатизма: усталость и боль в спине мешают следить за беседой.
Контролируйте руки
Руки часто выдают нервозность: человек начинает перебирать предметы на столе, крутить ручку, расстегивать и застегивать пуговицу или накручивать на палец локон. Эти привычки часто бывают неосознанными и усиливаются во время стресса.
Если контролировать движения совсем не получается, психологи советуют взять ручку или карандаш и записывать в блокноте детали переговоров.
Невербальное поведение контролировать сложнее, чем вербальное. Жесты и осанка часто определяются привычками. Хорошая новость в том, что их можно контролировать и менять, как и любые привычки.
Типичные ошибки
О них говорят психологи и специалисты по подбору персонала, но соискатели снова и снова забывают эти советы.
Выглядеть не соответствующе.
Среди банковских рабочих странно смотрится кандидат в футболке и джинсах, а в кафе не ожидают от соискателей дизайнерской одежды.
Поможет предварительное исследование: найти компанию в соцсетях, посмотреть на фотографиях, как одеваются сотрудники. И точно не надевать самое лучшее: неудобная и непривычная одежда отвлекает внимание от разговора.
Демонстрировать стратегию «на всё согласен, только возьмите» и проявлять неуверенность в себе.
Ситуации бывают разные: внезапно сократили на работе, фирма закрылась, уже заканчиваются накопления. Работа может быть нужна срочно, но работодателю не нужно об этом знать. Соискателю выгоднее выглядеть уверенным в себе профессионалом.
Поэтому лучше поинтересоваться условиями работы, премиями и атмосферой в коллективе, прежде чем соглашаться на первую же вакансию.
Жаловаться на жизнь, бывших работодателей и коллег.
Бывший коллектив был рассадником завистников, начальник – тираном, а зарплата совсем маленькой. Даже если всё было так, рекрутер не оценит жалоб.
Ведь возникает вопрос: если всё было плохо, то зачем соискатель работал в таком месте? И как будет отзываться о новой компании, когда уволится?
Особенно странно звучат жалобы на жизнь, если соискатель указал в резюме, что он доброжелательный и коммуникабельный.
Не слушать и не задавать вопросы.
Слушать – это часть самопрезентации. Иногда соискатели так сосредоточены на том, что должны сказать, что совсем не слушают рекрутера.
Так они упускают шанс уточнить условия работы и будущие обязанности. А собеседнику кажутся зацикленными на себе и не заинтересованными в компании.
Усиливать тревожность перед собеседованием.
Собеседование часто становится стрессом. Завышенные ожидания и страх отказа только увеличивают нервозность.
Специалисты по построению карьеры советуют воспринимать собеседование как знакомство. Во время знакомства люди оценивают друг друга – а соискатель оценивает будущее место работы и начальство.
Он тоже может отказаться от вакансии. В этом нет ничего страшного, потому что нужная работа рано или поздно найдется.
Что можно рассказать о себе в неформальном общении
Провести успешную самопрезентацию можно не только за столом в переговорке. Встреча в лифте с начальником или знакомство на конференции с экспертом тоже повод рассказать о себе и завести нужные знакомства.
Главная особенность такого общения: оно короткое. Есть всего пара минут, чтобы произвести впечатление. Не получится рассказать о себе всё, но можно описать сильные стороны и произвести хорошее впечатление.
В первую очередь стоит назвать сферу деятельности и место работы. Причем так, чтобы собеседнику было интересно. Например, школьный преподаватель расскажет, что он готовит к ЕГЭ в физике и получит приглашение сотрудничать с частной школой.
Или парикмахер на курсах повышения квалификации коротко расскажет о себе ведущему и, возможно, найдет партнера, чтобы открыть свой салон.
Иногда подойти к незнакомцу неловко: страшно выглядеть навязчивым. Но знаменитый лектор тоже может скучать и стесняться начать общение. В конце концов, самое большое, чем вы рискуете, – это то, что вам не ответят.
Хорошее начало разговора – высказать замечание о выступлении или предложить обсудить свежую новость по работе. Или найти общих знакомых и поговорить об их деловых достижениях.
Важно, чтобы тема была интересна собеседнику. И еще секрет: не говорите о себе, позволяйте другому человеку перехватывать инициативу. Такие люди запоминаются как специалисты, к которым можно обратиться.
Умение слушать – неочевидный секрет неформальной самопрезентации.
Если запомнить то, что собеседник рассказал о себе, при следующей встрече вы сможете использовать это как тему для разговора. Например, можно начать так:
«На прошлом выступлении вы сказали, что...». Любому человеку нравится, когда его слова помнят и даже цитируют. Главное не исказить их.
«Нужен совет» или «Можно посоветоваться?» Собеседник ощущает себя экспертом. Важно, чтобы он согласился дать этот совет и это не требовало от него дополнительных усилий.
Чтобы освоить самопрезентацию, нужно время.
Эксперты советуют тренироваться и уменьшать разрыв между искусственной и природной самопрезентацией.
Например, избавиться от слов-паразитов и выпрямлять спину даже на семейных обедах. Тогда стороны, которые человек планирует показать в необычной ситуации, станут привычными и получится сосредоточиться на других задачах.