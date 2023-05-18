Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Все пользователи
  • mizeri
  • Налоговики накидали бухгалтерам изменений, развод, реклама, клерковские котики: о чем говорили на этой неделе на «Клерке»
Логотип mizeri
mizeri
Обзоры для бухгалтера

Налоговики накидали бухгалтерам изменений, развод, реклама, клерковские котики: о чем говорили на этой неделе на «Клерке»

Только за утро нападало столько новостей от налоговой, что голова кругом. Собрала для вас самое-самое за неделю. Читать обязательно, потом не жалуйтесь, что пропустили!
41
Налоговики накидали бухгалтерам изменений, развод, реклама, клерковские котики: о чем говорили на этой неделе на «Клерке»

Что учудила ФНС

Налоговики поменяли получателя в платежке по налогам. Теперь это Казначейство России (ФНС России). Первыми в голову приходят мысли «гореть в аду», «да чтоб тебя» и «да сколько же можно!».

Приберегите их для новости номер два — изменится очередность списания с ЕНС. Все из-за переделок по НДФЛ, который категорически не хотят исключать из новой системы, но пытаются обособить.

Действительно, даже ЕНП еще толком не заработал, а тут уже все меняется.

Пожалуйста, не пишите такие комментарии! Налоговики читают «Клерк», не приведи Егоров, используют еще.

Если мало этих перемен — вот тут еще немножечко (вагон и тележка).

О чем спорят в Трибуне?

Ну во-первых, спасибо за внимание к интервью, которое было мной опубликовано ранее.

Дизайн — это не математика, почему Конан Дойл не любил Шерлока Холмса, Лёня Голубков и домик в деревне: интервью с кандидатом наук, который 30 лет занимается рекламой

Побеседовала с очень интересным человеком — Алексеем Ивановым, который сам себя называем троеженцем и создает запоминающиеся рекламные слоганы (уверена, вы их сразу вспомните).

www.klerk.ru

Гость немного шокирован таким количеством комментариев (да, он их просматривал), но рад обратной связи ))

Не утихают споры вокруг ситуации с разводом, описанной одним из авторов. Страсти прямо не шуточные. Народ не только яростно спорит, но еще и мемами делится

Сотрудники «Клерка» не только пишут для вас статьи, работают с клиентами, над поиском и пользовательским меню, но еще и умеют отдыхать)))

Почитать, куда любят заглядывать мои коллеги, можно вот тут. Там есть котики 🐈

Я расскажу вам скоро о том, куда можно сходить в поход рядом с Краснодаром. Очень крутыми подсказками поделился со мной наш IT-директор Василий Свиткин.

Лень читать? Смотрите видео. Наша бесподобная Лена Ярушкина и её БухСтрим.

Всем пока, подписывайтесь, пишу редко, но интересно)

mizeri

mizeri

главный редактор в Клерк

99 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип mizeri
    mizeri
    Обзоры для бухгалтера

    Налоговики накидали бухгалтерам изменений, развод, реклама, клерковские котики: о чем говорили на этой неделе на «Клерке»

    Только за утро нападало столько новостей от налоговой, что голова кругом. Собрала для вас самое-самое за неделю. Читать обязательно, потом не жалуйтесь, что пропустили!

    Налоговики накидали бухгалтерам изменений, развод, реклама, клерковские котики: о чем говорили на этой неделе на «Клерке»
    41
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Подотчет, командировки

    Налоговая начислила 14 миллионов рублей НДС и штрафов за незакрытый подотчет. Интересная история

    В этом видео я расскажу историю о том, как налоговая начислила 14 миллионов рублей НДС и штрафов за незакрытый подотчет.

    90
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Кому нужны старшие бухгалтеры и бухгалтеры по зарплате. Вакансии дня на «Клерке»

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    105
    Логотип nlukina
    nlukina
    Законопроекты

    Госдума утвердила новые правила списания денег с ЕНС. НДФЛ будут списывать первым

    Госдума сразу в трех чтениях одобрила поправки в НК, которые изменяют последовательность списания средств с единого налогового счета (ЕНС). НДФЛ будут списывать в первоочередном порядке.

    Госдума утвердила новые правила списания денег с ЕНС. НДФЛ будут списывать первым
    1
    128
    Логотип Антон Свирякин
    Антон Свирякин
    Налоговые проверки

    Алгоритм действий при запросе налоговой инспекцией документов и информации у налогоплательщика в 2023 году

    Что необходимо знать налогоплательщику, когда налоговая истребует у него документы или информацию, которую не имеет права истребовать?

    Алгоритм действий при запросе налоговой инспекцией документов и информации у налогоплательщика в 2023 году
    164
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтерский аутсорсинг

    Что должен знать каждый бухгалтер, если захотелось уйти в аутсорс

    Когда-нибудь любому бухгалтеру надоедает найм, душный офис и зловредная Нина из отдела продаж, от которой не дождешься документов. Рассказываем, как начать работать на себя удаленно, какие плюсы, минусы и где искать клиентов.

    Что должен знать каждый бухгалтер, если захотелось уйти в аутсорс
    2
    241
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Кредитование

    Как и зачем бизнесу обеспечивать кредит? Лайфхаки, как подготовить залог

    В рекламе кредитов, как правило, упор делают на сумму, процентную ставку, цели и иногда сроки. Про обеспечение — ни слова, хотя примерно 50% потенциальных заёмщиков испытывают трудности при получении денег именно из-за залога. Рассказываем о том, как банки оценивают залог и как заранее подготовиться к сделке, сэкономив время и нервы.

    Как и зачем бизнесу обеспечивать кредит? Лайфхаки, как подготовить залог
    29
    Читать еще