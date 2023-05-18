Налоговики накидали бухгалтерам изменений, развод, реклама, клерковские котики: о чем говорили на этой неделе на «Клерке»

Только за утро нападало столько новостей от налоговой, что голова кругом. Собрала для вас самое-самое за неделю. Читать обязательно, потом не жалуйтесь, что пропустили!

Что учудила ФНС

Налоговики поменяли получателя в платежке по налогам. Теперь это Казначейство России (ФНС России). Первыми в голову приходят мысли «гореть в аду», «да чтоб тебя» и «да сколько же можно!».

Приберегите их для новости номер два — изменится очередность списания с ЕНС. Все из-за переделок по НДФЛ, который категорически не хотят исключать из новой системы, но пытаются обособить.

Действительно, даже ЕНП еще толком не заработал, а тут уже все меняется.

Пожалуйста, не пишите такие комментарии! Налоговики читают «Клерк», не приведи Егоров, используют еще.

Если мало этих перемен — вот тут еще немножечко (вагон и тележка).

О чем спорят в Трибуне?

Ну во-первых, спасибо за внимание к интервью, которое было мной опубликовано ранее.

Дизайн — это не математика, почему Конан Дойл не любил Шерлока Холмса, Лёня Голубков и домик в деревне: интервью с кандидатом наук, который 30 лет занимается рекламой Побеседовала с очень интересным человеком — Алексеем Ивановым, который сам себя называем троеженцем и создает запоминающиеся рекламные слоганы (уверена, вы их сразу вспомните). www.klerk.ru

Гость немного шокирован таким количеством комментариев (да, он их просматривал), но рад обратной связи ))

Не утихают споры вокруг ситуации с разводом, описанной одним из авторов. Страсти прямо не шуточные. Народ не только яростно спорит, но еще и мемами делится

Сотрудники «Клерка» не только пишут для вас статьи, работают с клиентами, над поиском и пользовательским меню, но еще и умеют отдыхать)))

Почитать, куда любят заглядывать мои коллеги, можно вот тут. Там есть котики 🐈

Я расскажу вам скоро о том, куда можно сходить в поход рядом с Краснодаром. Очень крутыми подсказками поделился со мной наш IT-директор Василий Свиткин.

Лень читать? Смотрите видео. Наша бесподобная Лена Ярушкина и её БухСтрим.

Всем пока, подписывайтесь, пишу редко, но интересно)