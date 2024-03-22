Что бесит бухгалтеров в уведомлениях по ЕНП (ответ «буквально все» близок к истине)

Откуда я собрала жалобы — наш любимый КУБ в телеграм и группа в ВК — самые густонаселенные сообщества «Клерка» в соцсетях.
Уведомления слишком часто надо сдавать
Бухгалтеров достали отчеты в принципе, но их максимально бесят те, что надо сдавать слишком часто. Вот уведомления, учитывая новые правила по НДФЛ, сдаются теперь дважды в месяц.
Можно урезать количество уведомлений до одного, если выплата зарплаты вписывается в один из периодов по НДФЛ. Но проблемы выше наша подписчица озвучила — в этот период могут не вписаться выплаты больничных, отпусков и прочих материальных помощей.
Надоело путаться в корректировке уведомлений
Корректировка уведомления делается по-разному. В зависимости от того, какой налог надо откорректировать и сумму или другие данные.
Например, НДФЛ у ИП на ОСНО и налог на УСН можно корректировать отрицательными уведомлениями. Чтобы не зависала переплата по авансам до момента сдачи декларации. Это даже, строго говоря, не корректировка — просто такой способ подачи данных.
Если надо поправить сумму: подаем уведомление с теми же данными, но правильной суммой. Проблема — не всегда корректирующее уведомление затирает первичное. Об этом каждый день пишут в КУБе.
Суммы задваиваются, даже появляется недоимка. Тут только писать в ФНС, например, через ЛК, обращаться на горячую линию и в чат.
Если ошибка в других данных, например в КБК, то придется в уведомлении заполнить два блока — в одном указать старые данные с суммой «0», в во втором правильные данные с суммой к уплате.
Некоторые бухгалтеры вообще считают, что не надо подавать корректировки, а просто дождаться сдачи расчета или декларации и тогда данные возьмут из них (а уведомления просто обнулят). Очень спорно. Ведь отчеты подаются ежеквартально или даже раз в год. Слишком долго. Кроме того, ФНС может сравнивать данные в уведомлениях и отчетности (так она делает с НДФЛ), а потом слать требования предоставить пояснения. Оно вам надо?
Бухгалтеры запаниковали от обновления в 1С
Вот тут коллега в отчаянии просит помощи.
Оказывается, нужно было дождаться других обновлений, 1С не успела реализовать все изменения. На «Клерке» тоже была подсказка — как теперь формируются проводки.
+10 седых волос на голове, как минимум.
Боль больная: коды в уведомлениях
Те, кто формирует их в программах и сервисах, скорее всего, с такой проблемой не сталкиваются, ведь программа обычно подсказывает коды —выбираешь период, а код сам там как-то подставляется.
Хуже тем, кто заполняет уведомление вручную, часто это ИП. Им надо разбираться, какой именно код указывать.
Вот вам несколько шпаргалок:
Коды по страховым взносам для уведомлений по ЕНП в 2024 году
Какие еще проблемы с уведомлениями вас напрягают? Пишите в комментариях. Можно: жаловаться, ныть, ругаться (главное не матом).
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