Что бесит бухгалтеров в уведомлениях по ЕНП (ответ «буквально все» близок к истине)

Если честно, то мне казалось, что уведомления — это как раз самая малая беда ЕНС. Но бухгалтерские чаты говорят о другом. Собрала самые острые проблемы (и, главное, их решения).

Откуда я собрала жалобы — наш любимый КУБ в телеграм и группа в ВК — самые густонаселенные сообщества «Клерка» в соцсетях.

Уведомления слишком часто надо сдавать

Бухгалтеров достали отчеты в принципе, но их максимально бесят те, что надо сдавать слишком часто. Вот уведомления, учитывая новые правила по НДФЛ, сдаются теперь дважды в месяц.

Это мы выпустили очередную напоминалку по отчетам. У бухгалтеров в комментах знатно «подгорало»

Можно урезать количество уведомлений до одного, если выплата зарплаты вписывается в один из периодов по НДФЛ. Но проблемы выше наша подписчица озвучила — в этот период могут не вписаться выплаты больничных, отпусков и прочих материальных помощей.

Надоело путаться в корректировке уведомлений

Корректировка уведомления делается по-разному. В зависимости от того, какой налог надо откорректировать и сумму или другие данные.

Например, НДФЛ у ИП на ОСНО и налог на УСН можно корректировать отрицательными уведомлениями. Чтобы не зависала переплата по авансам до момента сдачи декларации. Это даже, строго говоря, не корректировка — просто такой способ подачи данных.

Если надо поправить сумму: подаем уведомление с теми же данными, но правильной суммой. Проблема — не всегда корректирующее уведомление затирает первичное. Об этом каждый день пишут в КУБе.

Суммы задваиваются, даже появляется недоимка. Тут только писать в ФНС, например, через ЛК, обращаться на горячую линию и в чат.

Если ошибка в других данных, например в КБК, то придется в уведомлении заполнить два блока — в одном указать старые данные с суммой «0», в во втором правильные данные с суммой к уплате.

Некоторые бухгалтеры вообще считают, что не надо подавать корректировки, а просто дождаться сдачи расчета или декларации и тогда данные возьмут из них (а уведомления просто обнулят). Очень спорно. Ведь отчеты подаются ежеквартально или даже раз в год. Слишком долго. Кроме того, ФНС может сравнивать данные в уведомлениях и отчетности (так она делает с НДФЛ), а потом слать требования предоставить пояснения. Оно вам надо?

Бухгалтеры запаниковали от обновления в 1С

Вот тут коллега в отчаянии просит помощи.

Оказывается, нужно было дождаться других обновлений, 1С не успела реализовать все изменения. На «Клерке» тоже была подсказка — как теперь формируются проводки.

+10 седых волос на голове, как минимум.

Боль больная: коды в уведомлениях

Те, кто формирует их в программах и сервисах, скорее всего, с такой проблемой не сталкиваются, ведь программа обычно подсказывает коды —выбираешь период, а код сам там как-то подставляется.

Хуже тем, кто заполняет уведомление вручную, часто это ИП. Им надо разбираться, какой именно код указывать.

Вот вам несколько шпаргалок:

Какие еще проблемы с уведомлениями вас напрягают? Пишите в комментариях. Можно: жаловаться, ныть, ругаться (главное не матом).