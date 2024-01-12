Коды периодов для уведомления по УСН на 2024 год. По фиксированным взносам ИП уведомления не сдают!

Платежки со статусом 02 с нового года отменяются, сдавать теперь нужно уведомления. Но как оказалось не всегда.

В 2024 году ИП будет платить фиксированные взносы платежкой-01 с указанием КБК ЕНП, но уведомления все равно сдавать не надо.

Дело в том, что ЕНП-уведомления по фиксированным взносам не предусмотрены.

Таким образом, в 2024 году ИП без работников должны сдать следующие уведомления на авансы по УСН:

за 1 квартал 2024 года до 25.04.2024 с кодом 34/01;

за 2 квартал 2024 года до 25.07.2024 с кодом 34/02;

за 3 квартал 2024 года до 25.10.2024 с кодом 34/03.

Сформировать и сдать уведомления можно в личном кабинете, даже если у ИП нет электронной подписи.