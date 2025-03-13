Елена Балаклицкая
Обучение для бухгалтеров

VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025». Эльвира Митюкова: коллеги давайте хвастаться, у кого НДФЛ есть на 22%?

Участники собираются, спикеры волнуются, мы сами, как в первый раз в первый класс. Ведущие невероятно красивые))) Буду вам рассказывать, что интересного происходит на конференции, следите в течение дня за этим постом.

Внимание! Пост пишется в режиме реального времени, начало конференции — в конце, а на самом верху самые последние новости и выступления. Можно пользоваться меню ➡

11:00 – 11:45 Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы, Елена Шедис

Елена выступает на нашей конференции впервые. Эксперт призналась, что обычная ее аудитория — предприниматели, а перед бухгалтерами она волнуется перед выступлением. Держим пальчики за нашего нового спикера.

Эльвира Митюкова: «коллеги давайте хвастаться, у кого НДФЛ есть на 22%?»

Помните такие футболки с надписью — «Коротко обо мне: НДФЛ 15%», продавцы следят за трендами.

Кстати, «Клерк» хочет выпускать свой мерч с новыми слоганами — есть идеи — пишите в комментариях.

Эксперту не хочется расставаться с аудиторией, хотя у нас жесткий тайминг и после каждого выступления еще небольшая сессия вопросов.

В гостях на конференции блогеры Трибуны

Наши постоянные блогеры тоже приходят на конференции. Сегодня рада увидеть Константина Чупыря и Владислава Савушкина. Константин даже сторис снял с редакцией — со мной и Наталией Лукиной. Наталия тоже ведет свой репортаж.

10:05 – 11:00 Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН, Эльвира Митюкова

Эльвира Сайфулловна выступает на наших конференциях не первый раз. Сейчас рассказывает о том, какие изменения больнее всего ударили и по бизнесу и по бухгалтерам: НДС на УСН, увеличение ставки по налогу прибыль…

Эксперт говорит о расходах по рекламе, учитывать которые стало труднее. Например, для затрат по налогу на прибыль нельзя принять расходы на рекламу, которая не была промаркирована. Реклама на запрещенных ресурсах или у блогеров-иноагентов может привести к тому, что компании не только снимут расходы, но и саму признают иноагентом.

Спикер: вы не переживайте, нас ждет еще вторая волна налоговой реформы. Зал смеется и аплодирует — бухгалтеры все же очень позитивные люди 😄

10:00 — 10:05 Начинается конференция. Приветственное слово главреда

Играют фанфары и участников приветствуют ведущие — Елена Ярушкина и Артемий Васенко. Елена сегодня сменила имидж и проведет конференцию не в новом платье, а в элегантном костюме. Классический костюм и у Артемия.

Начало конференции

Редакция приехала в Москву врозь. Кто-то приехал пораньше, а вот я (главред) только вчера. Не обошлось без казусов, оказалось, что оставила дома зарядку и пришлось срочно ее искать.

Сегодня в бодром настроении (и с новой зарядкой) с 9 часов встречаем наших участников.

Участники собираются, проходят регистрацию, получают красивые пакеты с приятными подарками от нас и партнеров мероприятия.
А вот и стойки наших партнеров (кстати, они сегодня будут разыгрывать подарки)

Конференция проходит в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская» (ул. Космонавта Волкова 6А). Зал называется Gustav Klimt.

Участники уже начинают подтягиваться в зал, до начала конференции 10 минут)

Информации об авторе

Елена Балаклицкая

Елена Балаклицкая

главный редактор в Клерк.Ру

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