VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025». Эльвира Митюкова: коллеги давайте хвастаться, у кого НДФЛ есть на 22%?

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11:00 – 11:45 Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы, Елена Шедис
Елена выступает на нашей конференции впервые. Эксперт призналась, что обычная ее аудитория — предприниматели, а перед бухгалтерами она волнуется перед выступлением. Держим пальчики за нашего нового спикера.
Эльвира Митюкова: «коллеги давайте хвастаться, у кого НДФЛ есть на 22%?»
Помните такие футболки с надписью — «Коротко обо мне: НДФЛ 15%», продавцы следят за трендами.
Эксперту не хочется расставаться с аудиторией, хотя у нас жесткий тайминг и после каждого выступления еще небольшая сессия вопросов.
В гостях на конференции блогеры Трибуны
Наши постоянные блогеры тоже приходят на конференции. Сегодня рада увидеть Константина Чупыря и Владислава Савушкина. Константин даже сторис снял с редакцией — со мной и Наталией Лукиной. Наталия тоже ведет свой репортаж.
10:05 – 11:00 Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН, Эльвира Митюкова
Эльвира Сайфулловна выступает на наших конференциях не первый раз. Сейчас рассказывает о том, какие изменения больнее всего ударили и по бизнесу и по бухгалтерам: НДС на УСН, увеличение ставки по налогу прибыль…
Эксперт говорит о расходах по рекламе, учитывать которые стало труднее. Например, для затрат по налогу на прибыль нельзя принять расходы на рекламу, которая не была промаркирована. Реклама на запрещенных ресурсах или у блогеров-иноагентов может привести к тому, что компании не только снимут расходы, но и саму признают иноагентом.
Спикер: вы не переживайте, нас ждет еще вторая волна налоговой реформы. Зал смеется и аплодирует — бухгалтеры все же очень позитивные люди 😄
10:00 — 10:05 Начинается конференция. Приветственное слово главреда
Играют фанфары и участников приветствуют ведущие — Елена Ярушкина и Артемий Васенко. Елена сегодня сменила имидж и проведет конференцию не в новом платье, а в элегантном костюме. Классический костюм и у Артемия.
Начало конференции
Редакция приехала в Москву врозь. Кто-то приехал пораньше, а вот я (главред) только вчера. Не обошлось без казусов, оказалось, что оставила дома зарядку и пришлось срочно ее искать.
Сегодня в бодром настроении (и с новой зарядкой) с 9 часов встречаем наших участников.
Конференция проходит в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская» (ул. Космонавта Волкова 6А). Зал называется Gustav Klimt.
Участники уже начинают подтягиваться в зал, до начала конференции 10 минут)
Комментарии5
Слежу за конференцией онлайн, атмосфера — огонь))
Митюкова очень крутой спикер) И аудитория наша очень внимательная и вовлеченная
Жаль я не там😩
Ну как так)))
Митюкова очень хорошо прогревает зал) общается с ним, шутит)) идеальный спикер)