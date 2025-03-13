VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025». Эльвира Митюкова: коллеги давайте хвастаться, у кого НДФЛ есть на 22%?

Эльвира Сайфулловна выступает на наших конференциях не первый раз. Сейчас рассказывает о том, какие изменения больнее всего ударили и по бизнесу и по бухгалтерам: НДС на УСН, увеличение ставки по налогу прибыль…

Эксперт говорит о расходах по рекламе, учитывать которые стало труднее. Например, для затрат по налогу на прибыль нельзя принять расходы на рекламу, которая не была промаркирована. Реклама на запрещенных ресурсах или у блогеров-иноагентов может привести к тому, что компании не только снимут расходы, но и саму признают иноагентом.