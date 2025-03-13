💎Прямой репортаж с VII Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» «БУХВЕСНА-2025»

Наконец-то! Более 250 бухгалтеров в зале и более 500 пользователей онлайн собрались на седьмой конференции «Клерка». В этом посте мы публикуем прямой репортаж с фото и интересными моментами с мероприятия. В посте будут эксклюзивные скрины из презентаций, а также цитаты и тезисы из выступлений. Добавляйте пост в избранное!

Для тех, кто хочет к нам присоединиться — у вас есть еще возможность купить онлайн-билет. Всем участникам (офлайн и онлайн) будут доступны запись выступлений спикеров и эксклюзивные презентации!

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Сбор участников конференции

Мы начинаем! Все в зал:)

Владислав Савушкин, топовый автор и амбассадор «Клерка» уже попробовал чертовски хороший кофе

Константин Чупырь, наш постоянный автор тоже тут

Лучшие ведущие «Клерка»: Артемием Васенко и Еленой Ярушкиной.

У нас полный зал!

10:05 – 11:00 Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений

Эльвира Митюкова, к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар». Управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса». Аудитор.

Новые правила работы УСН и НДС

С 1 января 2025 года вступили в силу важные изменения — индивидуальные предприниматели на УСН начали платить НДС. Если бизнес зарабатывает больше 60 миллионов рублей в год, то ИП нужно выбрать, как платить НДС. Новые условия работы для упрощенщиков👇

❗️В 2025 году освобождение от уплаты налога получают упрощенцы, которые в 2024 году получили доход не более 60 млн рублей. Также не платят НДС организации и ИП, которые зарегистрировались в 2025 году и перешли на УСН с момента регистрации. Обратите внимание, что это не право на освобождение, а обязанность бизнеса.

Изменения в декларации НДС

Обновленную форму нужно подавать с декларации за I квартал 2025 года. В разделе 3 декларации ввели такие новшества:

добавили строки 021, 022, 031, 032, 033, 34. В них отражают налоговую базу и сумму налога для ставок 7%, 5%, 16,67%, 9,09%, 7/107 и 5/105;

в числе облагаемых объектов теперь приводят реализацию товаров продавцов из ЕАЭС через электронные торговые площадки;

исключили строки 045 и 46.

раздел 9 и приложение 1 к разделу 9 дополнили строками для новых ставок. Уточнили перечень кодов операций, облагаемых НДС по ставке 0%, а также освобожденных от налога (приложение 1 к порядку). В него добавили, коды 1010839 и 1010840 для операций по майнингу цифровой валюты и по ее реализации. Ряд кодов исключили.

Только середина выступления, но уже посыпались вопросы

Новые правила для книги продаж с 2025 года

С этого года действуют изменилась форма и правила заполнения книги продаж. Причина — введение для упрощенцев НДС и пониженных ставок налога 5 и 7%. С 1 января 2025 г. в книгу продаж и дополнительный лист к ней добавить четыре новых графы.

В графах 15а и 15б упрощенцы, применяющие ставки НДС 5 или 7 процентов, указывают стоимость продаж. Сумму исчисленного НДС такие упрощенцы отражают в графах 18а или 18б. Российские посредники – налоговые агенты обязаны отражать исчисленный НДС по расчетной ставке 16,67 процентов или 9,09 процентов в графах 17 и или 18 книги продаж. В случае возврата товаров посредники заполняют графы 14 и 15 книги покупок.

Новые сроки для подачи сведений о неудержанном НДФЛ

Теперь в 6-НДФЛ суммы неудержанного налога за прошлый год можно удерживать вплоть до 31 января следующего года. И только если на эту дату (31.12 следующего года) так и не удалось удержать – надо будет сообщить об этом в инспекцию, включив в 6-НДФЛ.

Изменения по вычетам НДФЛ

Появится новый налоговый вычет за сдачу ГТО. Лимит по нему равен 18 000 рублей. При наличии дохода, облагаемого ставкой 13 % НДФЛ, сотрудник может получить до 2 340 рублей в год. Вычет будет возможен «при условии прохождения налогоплательщиком диспансеризации в соответствующем календарном году».

С ростом ставки НДФЛ увеличили предельный доход для детских вычетов с 350 тыс. руб. до 450 тыс. руб. Работодатели с 2025 г. предоставляют сотрудникам повышенные вычеты на детей:

на первого ребенка, как и раньше — 1400 руб.;

на второго ребенка — 2800 руб.;

на третьего и последующих детей — 6000 руб. в месяц.

Детские вычеты нужно предоставлять без каких-либо заявлений.