₽ Заказать рекламу
Лапушинский Михаил

Алексей Иванов. Сможет ли ученый методолог стать ведущим продуктологом?

Алексей Иванов - директор по продукту «Клерк.Премиум». Мои эмоции после интервью.

В рамках проекта «ТоТ Еще разговор» встретились сегодня с Алексеем Ивановым, который руководил контент-маркетингом и методологией в компании «Мое дело» , а потом сделал свой стартап по обучению и душевно похоронил :).

Алексей Иванов – Кандидат экономических наук, доцент. Двадцать лет преподавательского стажа, автор трех монографий и более ста научных статей. Участник разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ). В 2020 году начал работать в компании «Моё дело» директором по знаниям и развитию учётной системы. С июня 2024 года Алексей Иванов директор по продукту «Клерк.Премиум»

Алексей влился в команду Клерка на позицию директора по продакту по флагманскому направлению портала - премиум подписка «Клерк.Премиум». Сможет ли Алексей ее перегрузить? Частично об этом был разговор.

Фото Светлана Пастух

Мне показалось, что с одной стороны методологичность и научность Алексея формализуют и выстроят некую строгость премиум подписки Клерка. Но… продакт - это по сути создатель бизнеса, собственник и точный управленец.

Явно Алексей вырос за рамки руководителя контент-маркетинга или методолога. Явно он хочет не только себе, но и окружающему его профсообществу показать, что он может создавать фундаментально новые продукты и влиять через них на все бухгалтерское сообщество России. Хватит ли дерзости ему для принятия риска и развития проекта?

Фото Светлана Пастух

За этим будет интересно наблюдать. Занимательно будет следить за эволюцией одного из главных методологов России в одного из ведущих продуктологов Клерка. Напомню, Алексей учавствовал в разработке бухгалтерского стандарта ФСБУ 14.

Сможет ли Алексей перешагнуть свою “правильность” ученого мужа? Я бы так расставил шансы 80 на 20 :) Как минимум, все в его руках - и среда, и платформа, и базовый продукт. Против него играет лишь его идеальная верность: ошибок он не допускает в проводках. :)

Каждый четверг Борис Мальцев основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка».

Хотите стать гостем следующего ТоТ еще разговор, пишите Светлане

А если хотите прийти на съемки следующей серии подписывайтесь на телеграм-канал проекта: https://t.me/totrazgovor. Там есть календарь встреч.

Комментарии

2
  • Алексей Иванов
    Директор по продукту

    @Лапушинский накидываешь, красава! 😀 Кажется, интервью вышло огонь — Миша мастерски провоцировал, я как мог отбивался, Борис защищал своих. По-любому, смотреть стоит. А вывезу ли я роль продакта — время покажет. Опыт есть, ресурсы есть, поддержка команды есть. Работать мне в Главбухе, если не вывезу 😀

  • Борис Мальцев
    фаундер

    А вывезу ли я роль продакта — время покажет.

    Я очень постараюсь, чтобы у Алексея получилось! )

    Работать мне в Главбухе, если не вывезу 😀

    Ахахаха. Какое страшное проклятие )))

Лапушинский Михаил

Елизавета Маркова. Универсальный солдат бизнес сообществ или предприниматель?

Четвертый «ТоТ Еще разговор» вместе с Борисом Мальцевым в офисе Клерка мы провели в прекрасной компании основательницы «Молочное утро» Елизаветы Марковой. Пару слов после интервью.

3

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Лапушинский Михаил

Алексей Иванов. Сможет ли ученый методолог стать ведущим продуктологом?

Алексей Иванов - директор по продукту «Клерк.Премиум». Мои эмоции после интервью.

2
Обзоры для бухгалтера

Отмена ЕГЭ, мониторинг зарплат с 2025 года, помогать Минфину будет нейросеть: нет, это не новости из параллельной вселенной 🛸«Ночной бухгалтер» № 1698

Сегодня день богат на любопытные открытия. Минфин собирается привлечь ИИ для помощи с планированием бюджета (тут, наверное, без комментариев), сразу три партии подали в Госдуму проект закона об отмене ЕГЭ с 2025 года, из-за изменений в налоговой системе и в частности в ставках НДФЛ, за расчетами с физлицами будут пристально следить.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Ведение бизнеса

Фермеров призвали объединяться в кооперативы

В Госдуме рассказали, в каком случае фермеры смогут конкурировать с агрохолдингами.

Малый и средний бизнес

Власти планируют создать абсолютно новую категорию бизнеса — МСП плюс

В категорию МСП+ войдут компании, где работает от 250 сотрудников и оборот больше 2 млрд рублей.

Елена Балаклицкая
Саморазвитие

Подайте, кто сколько может...

Это я не побираюсь))) Просто хочу рассказать, что на «Клерке» появились донаты. Заходите в пост — расскажу подробности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
5

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Социальный вычет

ФНС в 2025 году будет предоставлять налоговые вычеты автоматически

Для получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ больше не придется писать заявления и подавать декларацию. Средства зачислят автоматически на карту, которую пользователи укажут в личном кабинете налогоплательщика.

Обзоры новостей

💝 Зарабатывайте донаты на «Клерке»!

Мы сделали возможность зарабатывать пользователям на собственном контенте на «Клерке».

Экономика России

Глава Минфина: активы «Макфы» и Соликамского магниевого завода будут продавать

Государство не собирается держать активы национализированных компаний и заниматься управлением ими. Имущество предприятий будет продано.

2
Проверки

Число проверок бизнеса по индикаторам риска выросло в 14 раз

Контрольные органы проверили 88 тысяч проверок в 2023 году, во многих случаях поводом стало срабатывание индикаторов риска.

Земельное законодательство

На освоение земельного участка в законе наконец-то пропишут срок: какой

Госдума начала рассматривать законопроект Росреестра о сроке освоения земельных участков.

Малый и средний бизнес

Роспатент и Корпорация МСП объявили о сотрудничестве

Малый и средний бизнес стал чаще интересоваться управлением нематериальными активами и работой с интеллектуальной собственностью. Соглашение с Роспатентом даст Корпорации МСП возможность обмениваться опытом в области защиты прав предпринимателей.

Разборы законов

1 316
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Наталия Лукина

⚡️Что будет с налогами? Они все изменятся. Пора паниковать?

Минфин ошарашил всех налогоплательщиков законопроектом об изменениях в налоговой системе. А изменения просто революционные! Бухгалтерские интернет-сообщества гудят от обсуждений. Что будет, как это будет работать, что делать?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
НДС

Вышел новый перечень товаров для НДС 10%

Есть перечень продовольственных и детских товаров для ставки НДС 10%. Теперь утвердили еще один – на семена.

2
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: на ПМЭФ гуляют роботы и амурский тигр, Сбер повысил ставки по кредитам, а на заводе Mercedes будут выпускать автомобили Maxeed

Подготовили обзор главных событий дня — 6 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Sign.Me
Электронные подписи

УНЭП в КЭДО: преимущества использования и особенности применения

Перевод кадрового документооборота в электронный формат решает как минимум две важные задачи: экономит время и помогает сохранять ресурсы. Причем ресурсы как финансовые (не надо тратиться на бумагу, отправку документов курьерами и хранение архивов), так и природные (меньше бумаги = меньше вырубленных деревьев).

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Клерк
Госзакупки

Изменения в госзакупках, о которых нужно знать всем. Какие требования предъявляют к ИП для участия в тендере

В закон о госзакупках подготовлены изменения. Они коснутся всех участников без исключения. Расскажем, какие изменения вас ждут и как ИП подготовиться к участию в тендере и не допустить критических ошибок.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Инвестиции

Interactive Brokers закрывает счета российских инвесторов

Инвесторов с невысокой стоимостью активов американский брокер попросил закрыть счет или уменьшить его размер.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Наталья Горячая
Налоговые изменения 2025

Упрощенка плюс НДС равно справедливость

Продолжаем читать проект закона, который вводит для упрощенцев обязанность платить НДС. Ибо одного раза мало. И двух, судя по комментариям, — тоже.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк
1

Интересные материалы

Бесплатно с Импорт

Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника

Разберем, как компании покупателю в налоговом и бухгалтерском учете отразить работу с посредником при импорте товаров из-за рубежа.

Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника