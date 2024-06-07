Алексей Иванов. Сможет ли ученый методолог стать ведущим продуктологом?

В рамках проекта «ТоТ Еще разговор» встретились сегодня с Алексеем Ивановым, который руководил контент-маркетингом и методологией в компании «Мое дело» , а потом сделал свой стартап по обучению и душевно похоронил :).

Алексей Иванов – Кандидат экономических наук, доцент. Двадцать лет преподавательского стажа, автор трех монографий и более ста научных статей. Участник разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ). В 2020 году начал работать в компании «Моё дело» директором по знаниям и развитию учётной системы. С июня 2024 года Алексей Иванов директор по продукту «Клерк.Премиум»

Алексей влился в команду Клерка на позицию директора по продакту по флагманскому направлению портала - премиум подписка «Клерк.Премиум». Сможет ли Алексей ее перегрузить? Частично об этом был разговор.

Фото Светлана Пастух

Мне показалось, что с одной стороны методологичность и научность Алексея формализуют и выстроят некую строгость премиум подписки Клерка. Но… продакт - это по сути создатель бизнеса, собственник и точный управленец.

Явно Алексей вырос за рамки руководителя контент-маркетинга или методолога. Явно он хочет не только себе, но и окружающему его профсообществу показать, что он может создавать фундаментально новые продукты и влиять через них на все бухгалтерское сообщество России. Хватит ли дерзости ему для принятия риска и развития проекта?

Фото Светлана Пастух

За этим будет интересно наблюдать. Занимательно будет следить за эволюцией одного из главных методологов России в одного из ведущих продуктологов Клерка. Напомню, Алексей учавствовал в разработке бухгалтерского стандарта ФСБУ 14.

Сможет ли Алексей перешагнуть свою “правильность” ученого мужа? Я бы так расставил шансы 80 на 20 :) Как минимум, все в его руках - и среда, и платформа, и базовый продукт. Против него играет лишь его идеальная верность: ошибок он не допускает в проводках. :)