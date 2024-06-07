Алексей Иванов. Сможет ли ученый методолог стать ведущим продуктологом?

В рамках проекта «ТоТ Еще разговор» встретились сегодня с Алексеем Ивановым, который руководил контент-маркетингом и методологией в компании «Мое дело» , а потом сделал свой стартап по обучению и душевно похоронил :).
Алексей Иванов – Кандидат экономических наук, доцент. Двадцать лет преподавательского стажа, автор трех монографий и более ста научных статей. Участник разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ). В 2020 году начал работать в компании «Моё дело» директором по знаниям и развитию учётной системы. С июня 2024 года Алексей Иванов директор по продукту «Клерк.Премиум»
Алексей влился в команду Клерка на позицию директора по продакту по флагманскому направлению портала - премиум подписка «Клерк.Премиум». Сможет ли Алексей ее перегрузить? Частично об этом был разговор.
Мне показалось, что с одной стороны методологичность и научность Алексея формализуют и выстроят некую строгость премиум подписки Клерка. Но… продакт - это по сути создатель бизнеса, собственник и точный управленец.
Явно Алексей вырос за рамки руководителя контент-маркетинга или методолога. Явно он хочет не только себе, но и окружающему его профсообществу показать, что он может создавать фундаментально новые продукты и влиять через них на все бухгалтерское сообщество России. Хватит ли дерзости ему для принятия риска и развития проекта?
За этим будет интересно наблюдать. Занимательно будет следить за эволюцией одного из главных методологов России в одного из ведущих продуктологов Клерка. Напомню, Алексей учавствовал в разработке бухгалтерского стандарта ФСБУ 14.
Сможет ли Алексей перешагнуть свою “правильность” ученого мужа? Я бы так расставил шансы 80 на 20 :) Как минимум, все в его руках - и среда, и платформа, и базовый продукт. Против него играет лишь его идеальная верность: ошибок он не допускает в проводках. :)
Каждый четверг Борис Мальцев основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка».
Читайте первый выпуск: Иван Никитенко: «Я точно не готов продавать душу и работать с клиентами-говнюками»
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Комментарии2
@Лапушинский накидываешь, красава! 😀 Кажется, интервью вышло огонь — Миша мастерски провоцировал, я как мог отбивался, Борис защищал своих. По-любому, смотреть стоит. А вывезу ли я роль продакта — время покажет. Опыт есть, ресурсы есть, поддержка команды есть. Работать мне в Главбухе, если не вывезу 😀
Я очень постараюсь, чтобы у Алексея получилось! )
Ахахаха. Какое страшное проклятие )))