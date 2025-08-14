ЦОК КПП Общая 14.08 Мобильная
Иван Мордвинов
Яндекс представил «Нейроаналитика»: ИИ-агент для визуализации данных и поиска инсайтов

Обещают что будет мгновенно строить графики и осуществлять поиск инсайтов.

Яндекс представил ИИ-помощника «Нейроаналитика», который визуализирует данные, делает выводы из таблиц и графиков и будет встроен в интерфейс Yandex DataLens в формате чата. Первую версию получат внешние компании в сентябре 2025 года, уже открыт лист ожидания.

Инструмент разработала группа Yandex B2B Tech. Сейчас его используют команды «Яндекса»: в «Еде» анализируют воронку регистрации курьеров, в Yandex Cloud — ищут выводы в отчётах. Сервис позволяет на естественном языке перестраивать визуализации и менять расчётные формулы, а также редактировать получившиеся графики. 

Нейроаналитик должен снизит нагрузку на аналитиков и ускорит создание отчётов и проверку гипотез. Пригодится и тем, кто тонет в данных.

Вообщем, раньше мы разговаривали с данными через формулы и костыли, теперь данные ответят сами — в чате. 

Тоже надо взять в тест. В сентябре.

Комментарии

  • Ви П

    Боюсь будет одна проблемка "Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан — то не понят, если понят — то не так")

