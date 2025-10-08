Почему сильные продукты не продаются и что с этим делать

Продажи важнее продукта
Это не лозунг — это факт, который определяет современный рынок.
Можно сделать идеальный продукт — красивый, технологичный, продуманный. Но если вы не умеете его продать, вы проиграли. Конкурировать только продуктом сегодня невозможно. Всё, что можно придумать, можно скопировать. Любая уникальная идея превращается в стандарт через пару месяцев.
Поэтому побеждает не тот, у кого лучше продукт, а тот, кто лучше продаёт. Кто умеет объяснить ценность, вызвать интерес, передать энергию и уверенность.
Почему продукт сам себя не продаёт
Раньше можно было выиграть за счёт уникальности. Сегодня — нет.
У всех компаний примерно одинаковый доступ к ресурсам: разработчикам, дизайнерам, технологиям, подрядчикам. Качество стало базой, а не преимуществом.
Поэтому побеждает не тот, кто сделал лучше, а тот, кто смог убедить, что сделал лучше. Кто сумел показать пользу, выгоду, эмоцию.
Как продавать, если все делают одно и то же
Сегодня у всех есть продукт, но не у всех есть умение говорить о нём.
Продажа — это не агрессивный впаринг, а искусство объяснять простыми словами, зачем это нужно человеку.
Чтобы продавать, нужно уметь видеть глазами клиента: его боль, сомнение, контекст. И говорить на его языке, а не на языке вашей профессии.
Почему важно уметь продавать себя
Продажа — это не только про бизнес. Это про жизнь.
Вы продаёте себя на собеседовании, защищаете идею перед руководителем, предлагаете проект команде. Даже в обычной коммуникации вы продаёте своё видение.
Кто умеет продавать — тот умеет убеждать, вдохновлять, зажигать.
Это универсальный навык, который даёт результат в любой профессии.
Как выделиться в мире, где все всё делают
Мир переполнен продуктами, сервисами и контентом.
Люди не успевают воспринимать даже то, что им действительно нужно.
Поэтому выигрывает не лучший — выигрывает тот, кто сумел привлечь внимание.
Тот, кто умеет показать ценность, оформить её и рассказать историю, в которую хочется поверить.
Вывод: учитесь продавать
Продажа — это не отдел в компании. Это мышление.
Продукт без продажи — просто идея.
Продажа без продукта — обман.
Когда вы соединяете оба — появляется результат.
Комментарии1
Я бы всё-таки добавил, что если качество стало базой, то надо это качество поддерживать, оно всё-равно не смотря на доступ к технологиям, само по себе не появляется.
А ещё главное — есть вещи, которые даже с доступом стоят больших денег и не доступны всем: Бренд, имя, аудитория, охваты, лояльные клиенты — тут надо как минимум много времени и денег, чтобы это заполучить и технологии и ресурсы только слегка могут в этом помочь.