Почему сильные продукты не продаются и что с этим делать

Продажи важнее продукта

Это не лозунг — это факт, который определяет современный рынок.

Можно сделать идеальный продукт — красивый, технологичный, продуманный. Но если вы не умеете его продать, вы проиграли. Конкурировать только продуктом сегодня невозможно. Всё, что можно придумать, можно скопировать. Любая уникальная идея превращается в стандарт через пару месяцев.

Поэтому побеждает не тот, у кого лучше продукт, а тот, кто лучше продаёт. Кто умеет объяснить ценность, вызвать интерес, передать энергию и уверенность.