Депутаты предложили уточнить налогообложение онлайн-продаж россиянам товаров из ЕАЭС. Рассмотрим законопроект

Проект № 564179-8 федерального закона направлен на оптимизацию процессов, связанных с НДС. Он призван уровнять условия для российских и зарубежных плательщиков налога. Благодаря этому, отечественные компании смогут более успешно торговать товары физлицам в странах ЕАЭС.
Цель предложенных поправок — установить порядок уплаты НДС при продаже товаров через интернет-площадки по месту их приобретения. Сейчас товары, купленные россиянами на платформах ЕАЭС, не подвергаются налогообложению НДС в России.
Изменения в налогообложении
В рамках нововведений в федеральное законодательство, продажи товаров на территории РФ через интернет-платформы странами ЕАЭС теперь рассматриваются как сделки, совершенные в России, если товар выдаётся покупателю, который не является ИП, на российской территории.
Новые требования для иностранных агентов:
регистрация в налоговых органах;
ведение отчётности через личный кабинет на сайте налоговой службы. Эти меры требуют дополнений к Налоговому кодексу РФ, включая правила учёта иностранных посредников и предоставления налоговой отчётности по НДС.
Налоговое нововведение для электронной коммерции
Внесены поправки в законодательство, предоставляющие право на возврат НДС при покупке товаров для продажи через интернет-платформы. Это касается товаров, отправляемых физлицам — не ИП в государствах ЕАЭС. Законопроект направлен на упорядочение данной сферы и улучшение налогового режима для IT-сектора в контексте трансграничной торговли.
Нововведения в НДС для РФ
Планируется внесение изменений в законодательство, которые позволят российским торговцам компенсировать затраты на НДС, оплаченные в рамках ЕАЭС. При продаже товаров через интернет-площадки в страны ЕАЭС, продавцы смогут учесть уплаченный налог в других государствах, уменьшая свои налоговые обязательства в России.
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