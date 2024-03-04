Депутаты предложили уточнить налогообложение онлайн-продаж россиянам товаров из ЕАЭС. Рассмотрим законопроект

В Госдуму внесли законопроект № 564179-8 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации. Он опубликован в электронной базе данных парламента.

Проект № 564179-8 федерального закона направлен на оптимизацию процессов, связанных с НДС. Он призван уровнять условия для российских и зарубежных плательщиков налога. Благодаря этому, отечественные компании смогут более успешно торговать товары физлицам в странах ЕАЭС.

Цель предложенных поправок — установить порядок уплаты НДС при продаже товаров через интернет-площадки по месту их приобретения. Сейчас товары, купленные россиянами на платформах ЕАЭС, не подвергаются налогообложению НДС в России.

Изменения в налогообложении

В рамках нововведений в федеральное законодательство, продажи товаров на территории РФ через интернет-платформы странами ЕАЭС теперь рассматриваются как сделки, совершенные в России, если товар выдаётся покупателю, который не является ИП, на российской территории.

Новые требования для иностранных агентов:

регистрация в налоговых органах;

ведение отчётности через личный кабинет на сайте налоговой службы. Эти меры требуют дополнений к Налоговому кодексу РФ, включая правила учёта иностранных посредников и предоставления налоговой отчётности по НДС.

Налоговое нововведение для электронной коммерции

Внесены поправки в законодательство, предоставляющие право на возврат НДС при покупке товаров для продажи через интернет-платформы. Это касается товаров, отправляемых физлицам — не ИП в государствах ЕАЭС. Законопроект направлен на упорядочение данной сферы и улучшение налогового режима для IT-сектора в контексте трансграничной торговли.

Нововведения в НДС для РФ

Планируется внесение изменений в законодательство, которые позволят российским торговцам компенсировать затраты на НДС, оплаченные в рамках ЕАЭС. При продаже товаров через интернет-площадки в страны ЕАЭС, продавцы смогут учесть уплаченный налог в других государствах, уменьшая свои налоговые обязательства в России.