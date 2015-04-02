Бумажный НДС=Уголовная ответственность

Добавлена статьи 173.3 в Уголовный кодекс РФ, которая вводит уголовную ответственность за организацию деятельности по представлению в налоговые органы России и/или сбыту заведомо подложных счетов-фактур и/или налоговых деклараций.

Внесение изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ для введения уголовной ответственности за организацию деятельности по предоставлению в налоговые органы РФ и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций одобрены Госдумой в первом чтении.

Какие изменения вносятся?

Изменения касаются добавления новой статьи 173.3 в Уголовный кодекс РФ, которая вводит уголовную ответственность за организацию деятельности по представлению в налоговые органы России и/или сбыту заведомо подложных счетов-фактур и/или налоговых деклараций. Также вносятся соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ для учета этих нововведений.

Какая ответственность предусмотрена?

За организацию деятельности по представлению в налоговые органы России и/или сбыту заведомо подложных счетов-фактур и/или налоговых деклараций предусмотрены следующие виды наказания:

Если деяние связано с извлечением дохода в крупном размере:

Штраф от 100 до 300 тыс. рублей;

Лишение свободы на срок до 4 лет;

Принудительные работы на срок до 4 лет.

При совершении деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также при извлечении дохода в особо крупном размере:

Лишение свободы на срок до 7 лет;

Принудительные работы на срок до 5 лет;

Возможен штраф до 800 тыс. рублей.

Какие изменения внесены?

В рамках проекта № 263208-8 были внесены следующие изменения:

Изменения в Уголовном кодексе Российской Федерации:

Дополнена статья 76¹, где теперь упоминается новая статья 173³.

В примечании к статье 173² слова "статье 173²" заменены на "статьях 173², 173³".

Добавлена новая статья 173³, устанавливающая уголовную ответственность за организацию деятельности по представлению в налоговые органы РФ и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций.

Изменения в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации:

В статью 281 добавлено упоминание о новой статье 173³ Уголовного кодекса.

Изменена статья 151, где в различных пунктах добавлены ссылки на новую статью 173³.