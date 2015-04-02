Изменения в законодательстве

С конца декабря 2024 года вступят в силу изменения законодательства, направленные на борьбу с отмыванием капитала. Нотариусы получат право блокировать финансовые активы на счетах клиентов, если возникнут сомнения в чистоте их происхождения. В таких случаях предусмотрен отказ в совершении нотариальных действий.

Изменения в деятельности нотариусов

Нововведения коснулись нотариальной практики в России. Теперь нотариусы имеют право осуществлять действия с исполнительными надписями, а также принимать в депозит денежные средства и бумаги, имеющие ценность. Отныне они могут участвовать в процессах, связанных с повышением стоимости уставного капитала компаний с ограниченной ответственностью, что является следствием заключения договоров о конвертируемых займах. Список сделок, требующих нотариального удостоверения, будет расширен; его детали утвердят Росфинмониторинг и Федеральная нотариальная палата. В случае возникновения подозрений, нотариусы теперь обладают возможностью блокировки депонированных средств. Кроме того, по запросу Росфинмониторинга, нотариусы обязаны предоставлять информацию о всех фактах выдачи исполнительных надписей и удостоверения медиативных соглашений. Указанные изменения зафиксированы в федеральных законах № 222-ФЗ и № 234-ФЗ, оба приняты 8 августа 2024 года.

Изменения в процедуре выдачи исполнительных надписей нотариусами

Когда стороны оформляют ссуду и документально оговаривают возможность обращения к нотариусу за исполнительной надписью при задолженности, они могут в дальнейшем напрямую инициировать процесс взыскания через судебных приставов. Но теперь нотариусы будут более пристально анализировать такие транзакции, включая фактическую передачу средств по кредитному соглашению. При наличии подозрений в недобросовестности сделки, нотариус вправе отказать в выдаче исполнительной надписи и обязан уведомить Росфинмониторинг о своих сомнениях.