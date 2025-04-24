Изменения в законодательстве: штрафы за учет по контрактам

Основные нововведения

Статья 15.371: Предусматривает штрафы за неисполнение требования о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности при исполнении контрактов, договоров и соглашений, средства которых подлежат казначейскому сопровождению.

Для должностных лиц штраф составит от 10 тыс. до 50 тыс. руб., либо дисквалификация на срок до трёх лет.

Индивидуальные предприниматели заплатят от 5% до 10% от суммы контракта, максимум — 500 тыс. руб.

Юридические лица обязаны уплатить от 5% до 10% от суммы контракта, максимум — 1 млн руб.

Статья 15.49:Устанавливает штрафы за нарушение сроков утверждения сведений об операциях с целевыми средствами.

Должностные лица привлекаются к ответственности в виде штрафа от 10 тыс. до 50 тыс. руб.

Юридическим лицам грозит штраф от 1% до 5% от суммы контракта, максимум — 200 тыс. руб.