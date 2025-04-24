Изменения в законодательстве: штрафы за учет по контрактам

В российский парламент поступило предложение о введении нового норматива в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно законопроекту, организации, выполняющие государственные или муниципальные заказы с обязательным казначейским контролем финансов, могут столкнуться с финансовыми санкциями.
Цель законопроекта
Дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статьями, предусматривающими ответственность за нарушения, связанные с казначейским сопровождением и ведением раздельного учета.
Основные нововведения
Статья 15.371: Предусматривает штрафы за неисполнение требования о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности при исполнении контрактов, договоров и соглашений, средства которых подлежат казначейскому сопровождению.
Для должностных лиц штраф составит от 10 тыс. до 50 тыс. руб., либо дисквалификация на срок до трёх лет.
Индивидуальные предприниматели заплатят от 5% до 10% от суммы контракта, максимум — 500 тыс. руб.
Юридические лица обязаны уплатить от 5% до 10% от суммы контракта, максимум — 1 млн руб.
Статья 15.49:Устанавливает штрафы за нарушение сроков утверждения сведений об операциях с целевыми средствами.
Должностные лица привлекаются к ответственности в виде штрафа от 10 тыс. до 50 тыс. руб.
Юридическим лицам грозит штраф от 1% до 5% от суммы контракта, максимум — 200 тыс. руб.
Дополнительные меры
Установлен порядок составления протоколов об административных нарушениях, включая возможность передачи дел судьям.
Срок давности привлечения к ответственности за несоблюдение сроков утверждения сведений установлен в 60 календарных дней.
Практическое значение
Закрепление новых норм направлено на повышение уровня финансовой дисциплины среди участников казначейского сопровождения, усиление контроля над использованием бюджетных средств и обеспечение прозрачности процессов управления госфинансами.
Таким образом, предлагаемый закон призван обеспечить эффективное исполнение обязательств в сфере казначейского сопровождения и минимизировать риски злоупотреблений в данной области
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