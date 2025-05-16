Минфин разработал проект изменений, направленных на улучшение системы долгосрочного накопления

Правительство РФ одобрило инициативу Минфина, предусматривающую ряд мер по совершенствованию механизмов стимулирования долгосрочных накоплений населения.



Основные положения законопроекта включают:

Повышение заинтересованности компаний в участии в программах добровольных накоплений сотрудников (ПДС)



Предполагается разрешить работодателям включать собственные вклады в программы долгосрочных сбережений работников в состав затрат, уменьшающих базу налога на прибыль, а также освободить такие платежи от начисления страховых взносов. Однако размер учитываемых взносов ограничен — не больше 12% фонда оплаты труда, а необлагаемые страховыми взносами суммы ограничены уровнем, равным 12% от расчетной базы по каждому сотруднику.



Унификация ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полученных от долгосрочных инвестиционных продуктов



Проект предусматривает установление единой ставки НДФЛ в размере 13–15%, в зависимости от уровня дохода налогоплательщика, применительно ко всем видам платежей по программам долгосрочных инвестиций. Это приведет к выравниванию налогов с аналогичными доходами от пенсионных схем, страховок и операций с ценными бумагами на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС).



Дополнительно законопроект предполагает: