ЦОК ПРОМОКОД 16.05 Мобильный (2)
Ирина Клишковская
Законопроекты

Минфин разработал проект изменений, направленных на улучшение системы долгосрочного накопления

Предполагается разрешить работодателям включать собственные вклады в программы долгосрочных сбережений работников в состав затрат.

Правительство РФ одобрило инициативу Минфина, предусматривающую ряд мер по совершенствованию механизмов стимулирования долгосрочных накоплений населения.

Основные положения законопроекта включают:

Повышение заинтересованности компаний в участии в программах добровольных накоплений сотрудников (ПДС)

Предполагается разрешить работодателям включать собственные вклады в программы долгосрочных сбережений работников в состав затрат, уменьшающих базу налога на прибыль, а также освободить такие платежи от начисления страховых взносов. Однако размер учитываемых взносов ограничен — не больше 12% фонда оплаты труда, а необлагаемые страховыми взносами суммы ограничены уровнем, равным 12% от расчетной базы по каждому сотруднику.

Унификация ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полученных от долгосрочных инвестиционных продуктов

Проект предусматривает установление единой ставки НДФЛ в размере 13–15%, в зависимости от уровня дохода налогоплательщика, применительно ко всем видам платежей по программам долгосрочных инвестиций. Это приведет к выравниванию налогов с аналогичными доходами от пенсионных схем, страховок и операций с ценными бумагами на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС).

Дополнительно законопроект предполагает:

  • Расширение перечня видов вложений, позволяющих воспользоваться налоговым вычетом

  • Сохранение прежнего порядка расчета налоговой базы по НДФЛ для договоров страхования жизни

  • Определение четких сроков предоставления налоговых льгот

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Ирина Клишковская

Ирина Клишковская

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Ольга Ульянова
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