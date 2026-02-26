Уточнения в УПК РФ: В Уголовно-процессуальный кодекс внесены поправки, которые уточняют статус цифровой валюты и устанавливают правила наложения ареста и изъятия цифровой валюты при расследовании уголовных дел.

📌 Цифровая валюта теперь под контролем: изменения в УК и УПК РФ

С 3 марта 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 38-ФЗ, который вводит важные изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации.

📌 Что изменилось?

Цифровая валюта признана имуществом: В примечание к статье 104.1 УК РФ ("Конфискация имущества") добавлен пункт, который признает цифровую валюту имуществом для целей уголовного законодательства.

Уточнения в УПК РФ: В Уголовно-процессуальный кодекс внесены поправки, которые уточняют статус цифровой валюты и устанавливают правила наложения ареста и изъятия цифровой валюты при расследовании уголовных дел.

📌 Зачем это нужно?

Борьба с преступностью: Эти изменения помогут правоохранительным органам эффективнее расследовать преступления, связанные с использованием цифровой валюты.

Сохранность активов: Поправки позволят обеспечить сохранность цифровой валюты, обнаруженной в ходе расследования, и предотвратить ее использование в преступных целях.

✍ Наша Команда рекомендует следить за изменениями в законодательстве и быть в курсе новых правил. Если у вас остались вопросы, задавайте — мы с удовольствием ответим!