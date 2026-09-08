Как не получить штраф за электронные чеки: разъяснения ФНС

За «липовые» электронные чеки — штрафы до 100 тысяч рублей!

Федеральная налоговая служба выпустила разъяснительное письмо (№ АБ-36-20/7611@), в котором обратила внимание на одну из самых частых ошибок при формировании электронных кассовых чеков.

Речь идёт о реквизите «телефон или электронный адрес покупателя», который обозначается тегом 1008. Согласно закону, этот реквизит обязателен к заполнению только если покупатель сам предоставил свои контактные данные до момента расчёта.

Однако некоторые компании начали злоупотреблять этим правилом: они указывают в этом поле заведомо недостоверные сведения (например, один и тот же номер телефона или email-адрес) на протяжении длительного времени. Делалось это чаще всего для того, чтобы избежать обязанности печатать бумажный чек.

Что говорит ФНС?

Налоговый орган подчеркнул, что такие действия являются прямым нарушением порядка применения контрольно-кассовой техники. За это предусмотрена ответственность по части 4 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Штрафы могут быть существенными:

Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — до 50 000 рублей ;

Для юридических лиц — до 100 000 рублей.

Чтобы избежать санкций, эксперты рекомендуют всегда запрашивать у покупателей реальные контактные данные перед тем, как формировать электронный чек. Если клиент отказался предоставить свой телефон или почту, вы обязаны выдать бумажный документ.

Наша Команда напоминает: соблюдение простых правил поможет вам избежать крупных штрафов и проблем с налоговой службой.