Дело № А33-15727/2021: Как застройщик отстоял льготу по налогу на имущество, когда правила энергоэффективности изменились прямо в процессе стройки

Классический конфликт интересов бизнеса и налогового органа. Компания ввела многоквартирные дома в 2016 году, подтвердила их высокую энергоэффективность по действовавшим тогда нормам и законно применила льготу по п. 21 ст. 381 НК РФ.

Классический конфликт интересов бизнеса и налогового органа. Компания ввела многоквартирные дома в 2016 году, подтвердила их высокую энергоэффективность по действовавшим тогда нормам и законно применила льготу по п. 21 ст. 381 НК РФ. Спустя годы инспекция пересчитала всё по новым правилам Минстроя (№ 399/пр), которые вступили в силу уже после начала проектирования объектов, доначислила десятки миллионов рублей налога и выиграла первые две инстанции.

Однако Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа постановлением от 23.07.2026 отменил эти решения. Разбираем логику кассации — это важный прецедент для защиты любых налоговых преференций при смене техрегулирования.

Суть спора: буква «B» против буквы «A»

Объекты: МКД в поселках Октябрьский и Ангарский Красноярского края (разрешения на ввод получены в сентябре и декабре 2016 года).

Позиция налогоплательщика: На момент проектирования и строительства действовали Правила № 161 (Приказ Минрегиона). Высоким классом считался «B (Высокий)». Застройщик оформил энергетические паспорта именно с этим классом.

Позиция ФНС: В период ввода домов уже действовали новые Правила № 399/пр (Приказ Минстроя от 06.06.2016). Согласно п. 25 этих Правил, для целей налогового законодательства высоким считается только класс A, A+ или A++. Класс B больше не дает права на льготу. Итог проверки за 2016–2019 годы: отказ в льготе, доначисление налога на имущество около 38,5 млн руб., пени почти 3,7 млн руб. и штраф свыше 1,4 млн руб.

Почему суды первой и апелляционной инстанций проиграли бизнесу? Они заняли формальную позицию: раз объекты введены в эксплуатацию, когда действовал Приказ № 399/пр, значит, применять нужно его критерии. Суды посчитали, что ведомственный приказ Минстроя не является актом законодательства о налогах и сборах, поэтому к нему не применяются защитные нормы статьи 5 НК РФ о порядке вступления актов в силу.

Логика Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа (поворотный момент) Кассация указала нижестоящим судам на фундаментальные ошибки:

Статья 5 НК РФ распространяется на все акты, влияющие на налоги. Если нормативный правовой акт любого ведомства используется для определения элементов налогообложения (в данном случае — объекта налоговой льготы), он должен подчиняться правилам вступления в силу из ст. 5 НК РФ. Ухудшение положения налогоплательщика задним числом недопустимо. Буквальное толкование пункта 25 Правил № 399/пр. Суд подчеркнул: документ сам прямо заявляет, что определяет классы «для целей налогового законодательства». Следовательно, это прямое регулирование налоговых последствий, а не просто строительная норма. Принцип благоприятного толкования (ст. 3, п. 7 НК РФ). Все неясности и противоречия толкуются в пользу налогоплательщика. Ограничение круга льготируемых объектов новыми правилами без переходного периода нарушает конституционные гарантии прав собственности. Фактическая ошибка судов. Кассация отметила выводы эксперта о том, что ИТП с автоматическим регулированием в домах есть, а отсутствие датчиков на фасаде носит формальный характер. Также подчеркнуто, что спорные малоэтажные МКД изначально могли не проходить госстройнадзор (ст. 49, 54 ГрК РФ), что делает применение новых жестких критериев еще более необоснованным.

Что это значит для бухгалтеров и юристов (Практические выводы):

Фиксируйте редакцию норм на дату проекта. При получении акта камеральной проверки всегда проверяйте, какие СНиПы, ГОСТы или ведомственные правила применяет инспектор. Если они появились позже даты утверждения проектной документации или получения разрешения на строительство — это ваш главный аргумент со ссылкой на ст. 5 НК РФ. Ведомственные акты могут быть актами налогового регулирования. Не позволяйте инспекциям использовать отговорку «это же не Налоговый кодекс, это приказ министерства». Если приказ влияет на сумму налога, базу или право на льготу — включайте защиту через ст. 5 НК РФ. Энергопаспорт — не единственный аргумент. Собирайте доказательную базу фактической энергоэффективности: проектную документацию того периода, расчеты удельного расхода тепла по старым методикам, технические условия подключения. Экспертиза (как в этом деле — заключение СФУ) становится решающим инструментом против формализма ФНС. Следите за критериями применения льготы. Пункт 24 Правил № 399/пр требует наличия ИТП с авторегулировкой, светодиодного освещения МОП и ИПУ. Если вашего объекта нет в перечне исключений по Градостроительному кодексу, наличие этих систем придется доказывать документально, иначе даже высокий расчетный класс не спасет от доначислений.

Резюме: Постановление АС ВСО от 23.07.2026 — это сигнал налоговому администрированию. Эпоха чистого формализма («нет нужной буквы в паспорте — плати») заканчивается там, где начинаются реальные инвестиции застройщика и базовые принципы действия закона во времени. Льгота должна определяться характеристиками самого объекта, заложенными при его создании, а не меняющимися требованиями ведомств.

Дело направлено на новое рассмотрение. Теперь суду Красноярского края предстоит оценить доказательства высокой энергоэффективности конкретных домов по критериям периода их создания, а не подгонять факты под новую таблицу классов.