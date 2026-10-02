Судебный кейс: Как «подотчетные» миллионы директора обернулись доначислением НДФЛ и взносов. Разбор дела № А29-10856/2025

Арбитражный суд Волго-Вятского округа поставил точку в споре между ООО «Воркута-Ремонт» и налоговыми органами. Суды трех инстанций единогласно признали: регулярное перечисление крупных сумм директору «под отчет» при отсутствии реальных расходов является схемой уклонения от уплаты НДФЛ и страховых взносов.
В этом материале разберем логику налогового органа и выводы суда, которые привели к доначислению 745 323 рублей НДФЛ и 851 168 рублей страховых взносов.
Фабула дела: цифры и факты
Налогоплательщик: ООО «Воркута-Ремонт» (г. Воркута).
Субъект: Директор и единственный учредитель — Столзенко Д.С.
Период проверки: 6 месяцев 2024 года.
Суть претензий: Перечисление денежных средств на личный счет директора с назначением «под отчет» на общую сумму 7 097 000 рублей.
Налоговый орган (УФНС по Республике Коми) в ходе камеральной проверки расчетов по форме 6-НДФЛ и РСВ пришел к выводу, что база для исчисления налогов была искусственно занижена. По мнению инспекции, данные операции фактически являлись выплатой заработной платы.
Суды согласились с доводами ФНС, основываясь на следующих фактах:
Масштаб операций: Сумма «подотчета» (7 млн) несоразмерна масштабам деятельности микропредприятия.
Нулевой доход директора: Согласно справкам 2-НДФЛ, официальный доход директора за 2021 год составил менее 87 тыс. рублей, а в последующие годы (до 2024) — 0 рублей.
Отсутствие подтверждения: Из 7 млн рублей документально подтверждены расходы лишь на сумму 1 461 543 рубля 37 копеек.
Почему НДФЛ? (745 323 рубля)
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) начислялся на основании того, что полученные директором средства не имели делового характера.
1. Экономическая выгода (ст. 41, 210 НК РФ)
Согласно ст. 210 НК РФ, при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной форме. Суд указал: если денежные средства, выданные под отчет, не возвращаются в кассу и не подтверждаются документами о расходовании на нужды компании, они признаются доходом физического лица.
2. Необоснованная налоговая выгода (ст. 54.1 НК РФ)
Налогоплательщик пытался доказать, что деньги тратились на ГСМ и стройматериалы. Однако суды применили положения ст. 54.1 НК РФ:
Искажение сведений: В авансовых отчетах были обнаружены грубые арифметические ошибки. Например, остаток на конец января составлял 382 993 руб., а на начало февраля — уже 980 753 руб. (разница в 600 тысяч рублей возникла «из ниоткуда»).
Отсутствие реальности: Сумма подтвержденных расходов (67 355 руб. по чекам) была ничтожной по сравнению с оборотом. Суды пришли к выводу, что основной целью операций было не ведение хозяйственной деятельности, а получение директором дохода без уплаты налога.
Расчет НДФЛ: Скрытый доход составил: 7 097 000 - 1 461 543,37 = 5 635 456,63 руб. С этой суммы был исчислен НДФЛ по ставке 13% (с учетом прогрессивной шкалы, сумма штрафа и налога в решении составила 745 323 руб.).
Почему страховые взносы? (851 168 рублей)
Доначисление страховых взносов стало следствием переквалификации отношений.
1. Объект обложения (ст. 420 НК РФ)
Согласно ст. 420 НК РФ, объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию, в рамках трудовых отношений.
Поскольку Столзенко Д.С. является генеральным директором, между ней и Обществом по умолчанию существуют трудовые отношения (даже если зарплата формально установлена в размере МРОТ или не выплачивается).
2. Искажение базы (ст. 54.1 НК РФ)
Так как суды признали, что 5,6 млн рублей — это не подотчетные средства, а скрытая оплата труда, эта сумма автоматически попала под объект обложения страховыми взносами.
Налогоплательщик пытался оправдаться тем, что директор внесла 2,8 млн рублей обратно в кассу по приходному ордеру. Однако суд отклонил этот довод, сославшись на Указание Банка России № 5348-У: наличные деньги, поступившие в кассу (не в качестве выручки), должны быть зачислены на расчетный счет. Операции по зачислению этих средств на счет не были установлены.
Следовательно, «возврат» денег в кассу был признан фиктивной операцией, направленной на создание видимости отсутствия долга подотчетного лица перед компанией.
Важный нюанс тарифа: Сумма 851 168,10 руб. составляет ровно 15% от выявленного скрытого дохода (5 635 456,63 ). Это свидетельствует о том, что налоговый орган применил пониженный тариф страховых взносов для субъектов МСП (который действует с выплат сверх МРОТ), что является стандартной практикой при проверках подобных схем.
Ключевые ошибки налогоплательщика (Чек-лист для аудита)
Проигрыш ООО «Воркута-Ремонт» был предопределен системными ошибками в оформлении операций и игнорированием того, как именно налоговая инспекция выбирает объекты для проверок в современной цифровой среде.
1. Отсутствие зарплаты при наличии регулярных выплат (АСК НДФЛ / АСК РСВ) Суды всегда обращают внимание на диспропорцию: если единственный собственник-директор годами не получает официальную зарплату, но регулярно получает деньги с расчетного счета (под любым предлогом), это квалифицируется как скрытая форма оплаты труда.
Как это видит налоговая: В автоматизированной системе АСК НДФЛ-2 инспектор видит, что справки 2-НДФЛ на директора не подаются (нулевой доход), а по расчетному счету (данные из банковских выписок) проходят миллионные обороты в его адрес.
Результат: Это прямой сигнал для назначения налоговой проверки , так как алгоритмы сопоставления данных подсвечивают такой разрыв как высокорисковый. 2. Арифметические ошибки и противоречия в авансовых отчетах (АО) Это был один из главных аргументов судов. В АО директора были обнаружены нестыковки: остаток на конец января составлял 382 993 руб., а на начало февраля — уже 980 753 руб.
Как это работает с точки зрения контроля: Сами по себе авансовые отчеты — это внутренняя первичка, но они напрямую влияют на показатели налоговой отчетности. Алгоритмы СУР АИС «Налог-3» и ППР «Аналитика» сопоставляют данные: если в декларации заявлены расходы, которые не подтверждаются логикой движения денег по банку, система автоматически снижает баллы надежности налогоплательщика и подсвечивает «разрыв».
Когда компания попадает в зону внимания, инспектор приступает к ручному изучению документов. Математические нестыковки в АО для него — это маркер недостоверности учета. Для суда это прямое доказательство того, что документы оформлялись формально, «задним числом», а деньги были потрачены на личные цели. В деле «Воркута-Ремонт» именно этот аргумент помог суду признать расходы необоснованными.
3. Использование личных карт для бизнес-расходов Перечисление подотчетных сумм на личные дебетовые карты директора (а не на корпоративную карту или выдача наличными из кассы) усложняет контроль и вызывает у инспекторов подозрения. В случае проверки вам придется доказывать, что оплата в супермаркете или покупка одежды по личной карте была совершена в интересах фирмы. ФНС получает данные о всех транзакциях физических лиц, и регулярные крупные поступления от одного юрлица на карту физика автоматически попадают в зону внимания СУР АИС «Налог-3».
4. Нарушение кассовой дисциплины при «возврате» средств Попытка оправдаться «возвратом» денег в кассу (2,8 млн руб. по ПКО № 32) не сработала.
Правило ЦБ РФ: Согласно Указанию № 5348-У, наличные деньги, поступившие в кассу (если это не торговая выручка), должны быть зачислены на расчетный счет.
Ошибка компании: Операции по внесению этих средств на счет не были установлены. Суды расценили это как попытку создать видимость отсутствия долга подотчетного лица. Система ППР «Аналитика» позволяет инспектору за секунды сопоставить данные кассовой книги и банковских выписок, чтобы увидеть, что деньги в кассу «зашли», но в бизнес-обороте не участвовали.
Резюме
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21.08.2026 по делу № А29-10856/2025 — это классическая иллюстрация применения ст. 54.1 НК РФ. Налогоплательщик не смог доказать реальность расходов и отсутствие цели неуплаты налога.
Совет: Помните, что налоговый контроль в России полностью автоматизирован. Модули СУР и ППР «Аналитика» в составе АИС «Налог-3» в реальном времени сопоставляют ваши отчеты, банковские выписки и данные о покупках. Любая попытка скрыть зарплату за подотчетом при отсутствии реальных трат будет выявлена алгоритмами еще до того, как к вам придет инспектор. Внедрите жесткий контроль АО и выплачивайте директору адекватную рыночным условиям зарплату.
Совет: Если ваш руководитель использует схему «подотчетных сумм», проверьте авансовые отчеты на наличие арифметических ошибок и убедитесь, что каждый расход подтвержден не только чеком, но и реальной необходимостью для бизнеса. В противном случае любая налоговая проверка превратит эти суммы в доход физлица со всеми вытекающими доначислениями.
Источник: постановления Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21.08.2026 по делу № А29-10856/2025.
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