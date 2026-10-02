Судебный кейс: Как «подотчетные» миллионы директора обернулись доначислением НДФЛ и взносов. Разбор дела № А29-10856/2025

Как это видит налоговая: В автоматизированной системе АСК НДФЛ-2 инспектор видит, что справки 2-НДФЛ на директора не подаются (нулевой доход), а по расчетному счету (данные из банковских выписок) проходят миллионные обороты в его адрес.

Результат: Это прямой сигнал для назначения налоговой проверки , так как алгоритмы сопоставления данных подсвечивают такой разрыв как высокорисковый. 2. Арифметические ошибки и противоречия в авансовых отчетах (АО) Это был один из главных аргументов судов. В АО директора были обнаружены нестыковки: остаток на конец января составлял 382 993 руб., а на начало февраля — уже 980 753 руб.

Как это работает с точки зрения контроля: Сами по себе авансовые отчеты — это внутренняя первичка, но они напрямую влияют на показатели налоговой отчетности. Алгоритмы СУР АИС «Налог-3» и ППР «Аналитика» сопоставляют данные: если в декларации заявлены расходы, которые не подтверждаются логикой движения денег по банку, система автоматически снижает баллы надежности налогоплательщика и подсвечивает «разрыв».

Когда компания попадает в зону внимания, инспектор приступает к ручному изучению документов. Математические нестыковки в АО для него — это маркер недостоверности учета. Для суда это прямое доказательство того, что документы оформлялись формально, «задним числом», а деньги были потрачены на личные цели. В деле «Воркута-Ремонт» именно этот аргумент помог суду признать расходы необоснованными.

3. Использование личных карт для бизнес-расходов Перечисление подотчетных сумм на личные дебетовые карты директора (а не на корпоративную карту или выдача наличными из кассы) усложняет контроль и вызывает у инспекторов подозрения. В случае проверки вам придется доказывать, что оплата в супермаркете или покупка одежды по личной карте была совершена в интересах фирмы. ФНС получает данные о всех транзакциях физических лиц, и регулярные крупные поступления от одного юрлица на карту физика автоматически попадают в зону внимания СУР АИС «Налог-3».

4. Нарушение кассовой дисциплины при «возврате» средств Попытка оправдаться «возвратом» денег в кассу (2,8 млн руб. по ПКО № 32) не сработала.