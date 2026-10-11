Анатомия провала: 328 листов первички, личная карта и проигрыш 1,3 млн налоговой

Расчетный метод: когда 328 листов первички превращаются в тыкву

Понимая, что декларации поданы по неустановленной форме (подробнее об этом ниже), а КУДиР отсутствует, инспекция применила расчетный метод (подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ).

Обычно расчетный метод пугает налогоплательщиков гигантскими суммами, так как налоговая берет данные аналогичных налогоплательщиков. Но в этом деле ФНС пошла по более мягкому, приоритетному пути — расчет на основе имеющейся информации о самом Иванове (выписки, данные контрагентов).

Предприниматель принес в суд 328 листов заверенных документов, пытаясь доказать расходы. Суд отказал в их полноценном учете по трем причинам:

Отсутствие КУДиР. Статья 346.24 НК РФ обязывает вести книгу. Без нее первичные документы — это просто стопка бумаги, не привязанная к налоговому учету. Отсутствие реестра. Документы были сданы «навалом». Налоговый орган вынужден был самостоятельно систематизировать чеки и расписки по годам и статьям затрат (стр. 72–96 решения). Нечитаемость и качество. Часть копий была непригодна для анализа. Суд прямо указал: риск неблагоприятных последствий ненадлежащего представления документов лежит на налогоплательщике (ст. 65 АПК РФ).

В итоге из огромной кипы бумаг инспекция выбрала только то, что смогла прочитать и верифицировать, учтя расходы на сумму 2,8 млн рублей.

Остальные доводы о непринятых 5–6 тысячах рублей расходов суд оставил без внимания: на фоне многомиллионной сокрытой выручки и умышленной неуплаты налогов эти суммы не могли повлиять на исход дела. Суд указал: даже если допустить, что налоговая ошибочно не приняла расходы на 5–6 тысяч рублей, это никак не отменяет главного — многомиллионного объема выручки, скрытой от налогообложения. В контексте умышленного искажения данных по ст. 54.1 НК РФ такие минимальные расхождения в расходах не влияют на законность решения инспекции в целом.