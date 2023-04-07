Почему задача играет главную роль в управлении

В этом разделе своего блога я описал задачу в качестве ключевой и самой главной — первичной сущности управления (менеджмента).

Многие имели ванну. Но гениально её принял только один Владимир Колечицкий [1]

В предыдущей статье обозначил, что задача – это X-фактор управления, хотя является его квинтэссенцией. Сказал, что «если на всё посмотреть через призму задач, всё выстраивается в общую гармоничную логику. В стройную и понятную систему управления потоком задач (УПЗ), функционирующую по технологии управления задачами (ТУЗ)».

Сейчас я хочу обобщить и ещё раз обсудить вопрос: почему всё-таки задача?

Сделаю это для того, что дать комплексное – обзорное представление о том, почему задачу надо ставить во главу угла управления, сделав её главной сущностью. Что это даёт. И почему именно такой ракурс позволит разрешить многие проблемы менеджмента. Надеюсь, благодаря моему акценту на этих вопросах, у вас появится полное понимание и осознание того, что концентрироваться надо на управлении задачами.

Настоящее и будущее уже за производительностью интеллектуального труда (ПИТ) [2].

То, что производительность – это ключевой фактор конкурентоспособности и выживаемости, признают все. Многие об этом писали и пишут: и экономисты, и гуру менеджмента, и политики.

Постоянно говорит об этом, в том числе, и Президент Российской Федерации – В. В. Путин.

«Если исходить из того, что главное, что мы должны сделать разными способами в ходе реализации нацпроектов, — добиться повышения производительности труда, и на этой базе решать вопросы, связанные с благосостоянием людей, то, конечно, одна из ключевых проблем — это рост производительности труда», — сказал он, отвечая во время прямой линии 20 июня 2019г. на вопрос о том, какая главная проблема сейчас в стране. «Конечно, третий драйвер роста — это повышение производительности труда. Но здесь целый набор, начиная от образования, цифровизации и заканчивая тем же самым здравоохранением», — сказал Путин на итоговой пресс-конференции 23 декабря 2021г.

Ещё, как я уже упоминал, В. И. Ленин в работе «Великий почин» [3] показал огромную преобразующую роль роста производительности труда.

О производительности труда написал книгу и уважаемый гуру менеджмента Эдвардс Деминг. В его известнейшей книге «Выход из кризиса» [4] везде речь идёт о качестве и ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

О производительности и Теория ограничения систем Голдратта [5].

Встаёт лишь один вопрос: производительность какого труда нужно повышать сегодня? Ответ: интеллектуального (умственного).

Знаменитый Питер Друкер в своей книге «Менеджмент» утверждал: «Всё больше способность организации к выживанию будет зависеть от её конкурентного преимущества в вопросе повышения производительности работника умственного труда». Далее он пишет: «Единственным конкурентным преимуществом для компании всё больше будет становиться производительность работников умственного труда...» [6].

В указанной книге он приводит доводы, с которыми трудно не согласиться. Это означает, что тот, кто сможет обеспечить высочайшую производительность работников умственного (интеллектуального) труда, тот будет более конкурентоспособным.

Возрастающую роль и значение производительности интеллектуального труда я описал в разделе 3. «Предпосылки появления потребности в повышении производительности интеллектуального труда». Здесь не буду повторяться. Скажу лишь, что это во многом обусловлено растущей сложностью организаций и, как следствие, усилением турбулентности внешних условий жизнедеятельности и размножением сущностей, которыми приходится управлять.

После осознания того, что будущее за производительностью интеллектуального труда (ПИТ), мы подходим к следующему вопросу.

А что такое интеллектуальный труд?

Ответ на этот вопрос заставляет нас разобраться сначала в том, что такое труд вообще?

По-моему, труд – это выполнение задач, а интеллектуальный труд – это выполнение интеллектуальных задач.

Эти выводы я обосновал в статьях «Производительность труда», «Труд», «Интеллектуальный труд», «Управленческий труд» в разделе 3. «Предпосылки появления потребности в повышении производительности интеллектуального труда».

Там я взглянул на «труд», «интеллектуальный труд» и «управленческий труд» не традиционно – через призму задач. И получил, как мне кажется, вполне лаконичные, гармоничные, однозначные и ясные определения этих понятий. Что на старте уверило меня в правильности выбора задачи в качестве главного объекта управления.

Всё просто. Труд – это выполнение задач. А, соответственно, интеллектуальный труд – это выполнение интеллектуальных задач. Попробуйте оспорить это.

Кто сможет опровергнуть, что выполнение задач – это целесообразная деятельность? Особенно, если исходить из того, что задача - это мысленный образ выбранного для достижения целевого результата, НЕ атомарного варианта воздействия человека (или нескольких людей) и/или какой-либо технической системы (или нескольких систем) на известный объект; имеющего характер стимулирующий «активность», а не «пассивность», т.е. отражающего амбицию - инициативное притязание на что-либо; требующего выполнения путём расхода энергии, усилий и ресурсов; обладающего следующими обязательными атрибутами: (1) наименование задачи (амбиция) в форме глагола; (2) заказчик задачи (ФИО); (3) ответственный выполнитель (ФИО); (4) срок выполнения (дата); (5) целевой результат задачи (цель) [7].

Кто возразит, что интеллектуальный труд — это выполнение различных аналитических, мыслительных, т. е. интеллектуальных задач, связанных с переработкой большого объема разнообразной информации, с использованием интеллекта и, как следствие этого, — с мобилизацией работы мозга: памяти и внимания (кратко – выполнение интеллектуальных задач)?

Представьте весомые аргументы против этого.

Разве в понятие задачи не запакована цель – целевой результат, а, следовательно, и целесообразность? Неужели воздействия на известные объекты – это не деятельность? И неужто выполнение задач при этом не требует расхода энергии, усилий и ресурсов?

Аль физический труд не отличается от интеллектуального основным рабочим органом? Разве в физическом труде основной рабочий орган – это не мышцы, а в интеллектуальном – не мозг?

Неужели в интеллектуальном труде задачи не требуют использования интеллекта? Разве интеллект – это не способность создавать новое качество из стандартных элементов, используя знания и эрудицию? Неужто при этом не надо осуществлять переработку большого объема разнообразной информации, с использованием интеллекта и, как следствие этого, — с мобилизацией работы мозга: памяти и внимания?

Мне кажется возразить этому невозможно. По крайней мере, аргументировано. А, следовательно, нельзя опровергнуть то, что труд – это выполнение задач, а интеллектуальный труд – это выполнение интеллектуальных задач.

Тем более, что это позволяет выстраивать дальнейшие логические цепочки. А как говорится, если на каждом следующем шаге мы получаем то, что нам необходимо, это доказывает и подтверждает верность того, что мы сделали на предыдущих шагах.

А на следующем шаге я обосновал, что для повышения ПИТ необходимо управлять движением одновременно всех видов задач, составляющих поток задач [8], который можно «материализовать» путём фиксации задач, что позволит в дальнейшем оперировать им.

Здесь я предложил действовать по аналогии с материальным (физическим) производством.

В производственных системах материальный поток — это движение и/или преобразование на всех стадиях производства вещественных объектов в готовую продукцию [9].

Соответственно производительность физического производства – это скорость движения материального потока через производственную систему, его преобразующую, выраженная через объём продукции, производимой в единицу времени.

Для увеличения производительности производственной системы управляют материальным потоком, то есть скоростью движения материального потока через отдельные участки производственной системы – скоростью преобразования вещественных объектов.

Производительность всей системы определяется производительностью самого «узкого места». То есть того места, где материальный поток «сгруживается», «застревает», где происходит «затор», «пробка» или «тромб».

Всем нам известен пример транспортных пробок на дорогах. Всем очевидно, что, как бы быстро ты ни ехал на своём автомобиле до пробки, скорость твоего движения будет определяться скоростью движения в пробке.

Отсюда, если ты хочешь увеличить производительность системы, то найди узкое место и ликвидируй его.

А если ты хочешь повысить эффективность системы без увеличения производительности, то найди узкое место и подчини его производительности ритм всего остального производства, то есть синхронизируй ритмичность работы всех остальных производственных (и не производственных) участков с ритмом работы самого «узкого места».

В целях увеличения производительности уже не производственной, а управляющей системы я предлагаю по аналогии с материальным (физическим) производством управлять потоком задач, то есть скоростью движения потока задач через отдельные участки управляющей системы[10].

Поток задач — это совокупность задач всех видов, движущихся (протекающих) в организации в каждый момент времени одновременно и преобразующихся в процессе их выполнения в целевые результаты этих задач.

Поток задач в управлении, как материальный поток в производстве, определяет производительность управляющей системы, показывает, где происходят: «затор», простои и потери времени. Об этом я писал в статье «Влияние потока задач на производительность интеллектуального труда» [11].

Отсюда вывод, что для управления производительностью управляющей системы можно использовать те же подходы, что и для управления производительностью производственной системы.

Для этого надо сначала признать наличие потока задач, приняв задачу за единицу измерения интеллектуального (умственного) труда. Затем нужно создать информационную систему, позволяющую фиксировать максимальный объём и стадии потока задач [12]. Это обеспечит его «осязаемость» и наблюдаемость – «материализацию».

Далее нужно лишь по определённой Технологии Управления Задачами (кратко — ТУЗ, Tasks Management Technology, TMT, Total Tasks Management, TTM®) просто создавать поток задач и оперировать характеристиками «материализованного» потока задач.

Аналог – опять же производственная система. Все мы знаем, что в производственной системе материальный поток по заданной технологии визуализируется и контролируется посредством информационных систем, основанных на фиксации учётных показателей с помощью документов, программных продуктов, аппаратных средств и средств передачи данных. При этом используются такие инструменты, как «карточки канбан», MRP-системы, ERP-системы и др. В производстве ни у кого не возникает сомнений в необходимости этого.

Тогда почему бы это не использовать и в сфере интеллектуального труда?

При этом, как я уже сказал, задачу нужно принять за единицу измерения интеллектуального (умственного) труда. Сделать это можно, потому что она – это единственный достаточно приемлемый универсальный измеритель производительности интеллектуального труда [13].

Задача — это уникальная единица измерения интеллектуального труда. Любую сферу деятельности в организации можно представить в виде задач.

В виде проектов — нельзя, не всё в организации выполняется в форме проектов. В виде процессов — тоже нельзя, есть сферы, где процессное управление не уместно. А вот в виде задач — можно.

Задача, при соблюдении определённых правил, описанных в моем блоге, легко измеряется.

Совокупность задач представляет собой достаточно однородную массу, где каждая задача сопоставима друг с другом. А именно, достаточно однородную массу можно использовать в качестве числителя в формуле расчёта производительности интеллектуального труда[14].

Задача – это универсальный измеритель труда любого человека, независимо от его профессии и персональных способностей. То есть использованием такого показателя как задача, нивелируются различия: в квалификации людей, в их технической оснащённости, в мотивации, в национальности и т. д.

Задачи порождаются средой «процессы», средой «цели», а также событиями «тайминга» и различными эпизодическими событиями, происходящими в этих средах организации.

Задачи — это частицы, из которых формируется движение. Если этим движением не управлять, то оно превратится в «броуновское», то есть в хаос. А если управлять, путём выстраивания частиц (задач) в направленный поток, то можно добиться желаемого эффекта.

Ведь задача – это то общее, что позволяет объединить части в единое целое – в систему – в надсистему. Об этом я говорил в статье «Задача (суть) блога» [15].

Как говорится, «общее в частностях и единство в многообразии».

Так вот в любой деятельности организации все задачи многообразны, отличаются друг от друга, каждая задача уникальна, но в совокупности они образуют единый поток задач, ориентированный на выполнение миссий систем организации [16]. При этом, в частности каждая из них — это одна и та же сущность — «ЗАДАЧА». То есть общее у любой деятельности — это «ЗАДАЧА».

Эта сущность поглощает все другие сущности: миссии, бизнес-процессы, процедуры, операции, проекты и т. д. «ЗАДАЧА» ложится в основу системы управления. Система управления потоком «ЗАДАЧ» становится той надсистемой, которая должна быть образована в ходе поглощения таких систем, как: система процессного управления, система управления проектами, система менеджмента качества и т. д.

Отсюда, миссия, бизнес-процесс, функция – это не более чем разновидности шаблонной дискретной «задачи». Они различаются лишь тем, какой элемент системы их выполняет, и имеет ли целевой результат их выполнения самостоятельную ценность. Миссию – выполняет система, бизнес-процесс – субсистема, а функцию — Реестр процедур.

Проект [17] – это лишь организационная форма командной рывковой реализации такой разновидности «ЗАДАЧ», как целевая задача [18].

При этом изобретение Реестра процедур сделало его генератором всего эпизодического [19].

Изобретение Реестра процедур, по сути, и привело к прорыву в области управления потоком задач, то бишь, в области «МЕНЕДЖМЕНТА» [20].

Но сделать это было бы невозможно, если бы я не взглянул на системы через призму задач, а затем на организацию, как на полисистему – множество систем:

если бы не выделил задачу в качестве главной сущности управления (менеджмента),

если бы не разделил процессные задачи на дискретные и эпизодические[21],

затем не определил бы, что НЕ цель, а задача – это то, для выполнения чего создаются: система, субсистемы и Реестры процедур,

а далее не указал бы, что миссии, бизнес-процессы и функции – это дискретные задачи, которые выполняют элементы системы, а процедуры и операции – это эпизодические задачи, которые выполняет Реестр процедур,

и если бы в результате не получил бы Реестры процедур в роли моторчиков – основных рабочих органов системы управления потоком задач – кирпичиков, из которых собирается любая система[22].

Рабочие органы – это механизмы, осуществляющие повторяющиеся линейные движения по процедуре взад-вперед от одного действия к другому. И построчно вверх-вниз от одного КПО к другому.

Через такое непрерывное движение (moto) совокупность Реестров процедур двигает организацию к выполнению функций, а через это – к выполнению бизнес-процессов (БП) и её миссий.

Всё это стало возможным, благодаря точке зрения, с которой я посмотрел на управление, а именно с точки зрения «задачи», как главного объекта управления.

И это привело к тому, что Реестр процедур стал играть роль гена организации. Она превратилась в ключевую.

Когда я разрабатывал РП, я не ставил перед собой такой цели. Это получилось само собой. И тем самым ещё раз уверило меня в правильности и верности изобретений, положенных в основу моей технологии.

Потому что правильное и верное изобретение – это всегда такая находка, которая обеспечивает прорыв — «одним махом» разрешает кучу противоречий и проблем в системе и одновременно открывает огромное количество новых возможностей и перспектив [23].

Если сфокусировать внимание на задачах и подчинить управлению задачами все элементы управляющей системы: персонал, финансы, информацию и т. д., то мы получим рычаг, с помощью которого, можно управлять всей системой.

Не десятки рычагов, а всего один – главный. Ну и понятно, что управлять одним рычагом на порядок легче, чем управлять десятком рычагов. Не надо настраивать и администрировать десятки систем: систему управления проектами, систему управления процессами и т. д.

Надо настроить систему управления задачами, не важно, откуда они генерируются. Бизнес-процессы, проекты, стратегическое планирование и другое надо рассматривать лишь как составные части системы управления потоком задач.

Если на организацию смотреть как на центр задач – через призму задач, то логика управления становится более понятной и прозрачной. Становится очевидным, что главное, а что – нет. Это облегчает процесс принятия решений и расстановки приоритетов.

Таким образом, управление потоком задач – это то, что должно стать надсистемой для всего остального. Это то, что поглотит и процессное управление, и проектное управление, и управление по целям, и многое другое. Задаст общий контекст и семантическое ядро, единый язык, целостную архитектуру и универсальный алгоритм – технологию – Технологию Управления Задачами (кратко — ТУЗ, Tasks Management Technology, TMT, Total Tasks Management, TTM®).

Кроме того, управление потоком задач даёт возможность своевременно определять момент принятия нужных управленческих решений, планировать потребности в финансовых и человеческих ресурсах, выявлять необходимость тех или иных организационных изменений – совершенствований.

Управленческое решение (УР) – это сделанный взвешенный выбор одного из двух сценариев событий. К сценариям событий мы подходим, когда сталкиваемся с различными вариантами задач, приводящих к целевым результатам.

Таким образом, если мы управляем задачами, то мы своевременно выявляем необходимые варианты и точки принятия решения – то есть моменты, когда надо выбрать из двух вариантов один.

Кроме того, управление потоком задач позволяет планировать потребности в финансовых, человеческих и других ресурсах.

На самом деле, в управлении любой организацией не финансы главное, и ажно не люди. А задачи. Ведь даже сами организации создаются именно для выполнения задач – миссий систем организации. Об этом я сказал выше.

Именно для выполнения задач, нам нужны деньги и люди, как ресурсы, а не наоборот. Под задачи мы подтягиваем время, деньги, людей и все остальные ресурсы.

Ресурсы, конечно же, тоже влияют на управление задачами. Их дефицит может заставить нас изменить приоритеты выполнения задач, состав и сроки их выполнения.

Но не надо путать, что первично. И проверяется это просто.

Если мы откажемся от выполнения задач, или такая необходимость отпадёт под влиянием внешних обстоятельств, то ресурсы нам не потребуются ни в каком виде. Даже не потребуется сама организация. А если ресурсов будет не хватать, но при этом нам позарез нужно будет выполнить задач, то мы просто поменяем состав задач и их сроки. В приоритет поставим задачи, по добыванию необходимых ресурсов. Но вот незадача – это тоже задачи. И ими опять же надо управлять в рамках общего потока задач.

Таким образом, задачи предопределяют потребности в ресурсах. А, следовательно, управление задачами позволяет управлять и ими. Планировать ресурсы в зависимости от стоящих перед нами задач, перераспределять задачи, а соответственно и ресурсы, привязанные к ним, и многое другое.

Вывод: управляйте задачами, и вы сможете управлять и финансами, и людьми, и другими ресурсами.

Управление потоком задач позволяет, кроме прочего выявлять необходимость тех или иных организационных изменений.

Материализация интеллектуальной работы в виде потока задач визуализирует загрузку работников интеллектуального труда. Помогает оценивать их результативность и полезность для организации и делать необходимые оргвыводы.

В зависимости от них принимать решения о перераспределении полномочий, обучении и повышении квалификации сотрудников, изменении системы и уровней оплаты и стимулирования труда, увольнении, увеличении или уменьшении штата и т. д.

Накопление задач (затор) в рамках общего потока на каком-либо из участков – даст руководителю пищу для размышления над необходимостью изменения оргструктуры, оптимизации функций и процедур, выделения дополнительных финансовых, человеческих и материальных ресурсов, делегирования задач, принятия кадровых и иных управленческих решений и т. д.

«Материализованный» поток задач предоставит возможность управлять: производительностью, темпами, ритмичностью, загрузкой, «узкими местами», потерями и т. д. Контролировать те участки, через которые он проходит. Осуществлять регулирование и координирование их работы, перераспределение загрузки, «расшивку» «узких мест, бутылочных горлышек», устранение заторов и др.

Так же, как и в физическом производстве, производительность всей управляющей системы определяется производительностью самого «узкого места». То есть того места, где поток задач «сгруживается», «застревает», где происходит «затор», «пробка» или «тромб».

Отсюда, если ты хочешь увеличить производительность управляющей системы, то найди её узкое место и ликвидируй его. А если ты хочешь повысить эффективность системы, без увеличения производительности, то найди узкое место и подчини его производительности ритм всего остального потока задач, то есть синхронизируй ритмичность работы всех остальных участков с ритмом работы самого «узкого места».

Наблюдаемый поток задач даст полное представление о степени «забюрокраченности» процедур, об объёме потерь в виде нефункциональных задач, в том числе, «псевдозадач» в общем потоке. Тем самым откроет возможности для дальнейшего непрерывного совершенствования системы.

Ведь на самом деле борьба с потерями в виде нефункциональных задач, в том числе псевдозадач — это и есть постоянное совершенствование процесса «МЕНЕДЖМЕНТ», то есть — УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ ЗАДАЧ [24]. Аналогично борьбе с потерями и браком в физическом производстве.

Когда мы чётко понимаем и принимаем, что управление потоком задач — это процесс «МЕНЕДЖМЕНТ», а НЕфункциональные задачи и псевдозадачи — потери этого процесса, то мы понимаем, как построить непрерывное совершенствование процесса «МЕНЕДЖМЕНТ», выполняя цикл Деминга (PDCA) и измеряя показатели процесса — статистику по задачам, в том числе по доле и динамике НЕфункциональных задач и псевдозадач.

Статистика по НЕфункциональным задачам, в т. ч. псевдозадачам позволит достаточно однозначно и конкретно оценивать потери процесса «МЕНЕДЖМЕНТ» и обеспечит постоянство цели совершенствования оного процесса.

Наличие измеримого показателя процесса «МЕНЕДЖМЕНТ» в виде показателя производительности интеллектуального труда, позволяет выполнять первый из четырнадцати пунктов программы Деминга: постоянство цели.

То есть мы можем выполнять процесс «МЕНЕДЖМЕНТ», управлять им, добиваться состояния статистической управляемости и воспроизводимости, совершенствовать его, исходя из постоянства цели достижения необходимого уровня производительности интеллектуального труда.

Мы можем поставить перед собой цель в виде заданного уровня производительности интеллектуального труда и быть неизменно тверды и постоянны в её достижении

При этом, если цель – целевой результат будет достигаться, то будет считаться, что в прошедшем дискретном периоде:

система УПЗ, её субсистемы и узлы – Реестры процедур, работают исправно;

миссии, бизнес-процессы и функции управления потоком задач находятся в состоянии статистической управляемости и воспроизводимости.

В противном случае, наоборот, если цель – целевой результат – не достигается, то, значит, система УПЗ, её субсистемы и Реестры процедур не исправны, и миссии, бизнес-процессы и функции УПЗ статистически не управляемы и не воспроизводимы.

Что указывает на необходимость совершенствования и доработки системы управления потоком задач, её субсистем и выполняемых ими бизнес-процессов, Реестров процедур и выполняемых ими функций.

При этом отсутствие статистической управляемости и воспроизводимости выполнения дискретных задач: миссий, бизнес-процессов и функций - будет свидетельствовать об отсутствии у системы каких-то значимых свойств. Что означает, что не были сформулированы и реализованы какие-то системные требования, из-за чего в системе не появились нужные свойства.

Это также указывает на необходимость совершенствования системы.

Кроме того, выбор задачи в качестве главного объекта управления позволяет универсализировать и стандартизировать управление и выстроить все его процедуры в Технологию.

И это самое главное.

Наивысшая производительность и эффективность всегда достигаются там, где выше технологичность. Армия превосходит банду своей технологичностью. Завод превосходит шарашкину контору своей технологичностью. Одна армия превосходит другую армию также степенью своей технологичности.

Технология (от греч. téchne — искусство, мастерство, умение и греч. logos — изучение) — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; метод преобразования данного в необходимое.

Технология – это всегда набор понятных и универсальных алгоритмов, работающих в динамике.

Отсюда, создание и повышение технологичности – это всегда разработка, настройка и дальнейшее совершенствование алгоритмов, работающих в динамике, отработка методов и инструментов для достижения желаемого результата.

Так вот, только выбор задачи в качестве главной сущности управления (менеджмента) как раз и позволил выстроить целостную и понятную Технологию Управления Задачами (кратко — ТУЗ, Tasks Management Technology, TMT, Total Tasks Management, TTM®). По сути, технологию менеджмента.

Создать сквозной и универсальный алгоритм управления организацией. Обуздать разнообразие и нелинейность применения различных методов управления. Сделать из разрозненных, дезинтегрированных и противоречивых систем и методов управления, единую технологию. Программу сборки систем.

ТУЗ – это и есть динамическая логика управления потоком задач. Ответ на вопрос, как всё работает шаг за шагом, по какой динамической, а не статической логике. Как функционирует система УПЗ, то есть, как в динамике осуществляется выполнение функций системой УПЗ. Как она работает, следуя логике технологии управления задачами (ТУЗ). Как в системе УПЗ всё крутится и вертится, преобразуя одно в другое и продвигая нас к конечному результату, то есть к наивысшей производительности интеллектуального труда.

При этом задача (миссия) управляющей системы, на мой взгляд, уже известна. Я утверждаю, она для любой организации всегда одна и та же. Универсальная. Стандартная.

Мною эта задача (миссия) системы УПЗ описывается в разделе 5. «Задача повышения производительности интеллектуального труда (Задача ППИТ)».

Это задача (миссия) управляющей системы, которой должна быть система управления потоком задач (Система УПЗ), функционирующая по Технологии управления задачами (ТУЗ).

Какой вывод из этого можно сделать?

Вывод о том, что это стандартная (универсальная) задача для любой организации. Следовательно, и система под неё должна быть стандартной, универсальной – система управления потоком задач. Где задача – главная сущность управления (менеджмента).

Отсюда, стандартной и универсальной можно сделать и технологию, по которой эта система будет работать - Технологию Управления Задачами (кратко — ТУЗ, Tasks Management Technology, TMT, Total Tasks Management, TTM®).

А раз всё это будет универсальным (стандартизированным), то это можно копировать, воспроизводить, компилировать, транслировать и т. д. Не «изобретая каждый раз велосипед», а просто беря готовое решение: систему УПЗ и ТУЗ, - и адаптируя их под специфические нужды своей организации.

Следовательно, система УПЗ и ТУЗ, по которой она работает, будет своего рода операционной системой. Только не для компьютеров, а для организаций. Её можно будет «инсталлировать» в любую организацию.

При этом можно сделать систему УПЗ так сказать «с открытым кодом», по аналогии с операционной системой Linux для компьютеров. То есть, открытой системой, которую может изменять любой желающий (как говорится, не нарушая лицензии и закона).

Всё это приведёт к тому, что при создании организаций не потребуется тратить время, силы и деньги на создание одной обязательной системы – управляющей.

Ведь сейчас, когда создаётся каждый новый компьютер, его создатель или пользователь не тратит время, силы и деньги на самостоятельное создание операционной системы для него. А берёт готовое решение и «инсталлирует» его на свой компьютер.

Представьте, какой потенциал в этом кроется.

А ещё учтите то, что, на мой взгляд. миллионы создаваемых в мире организаций терпят крах ещё и потому, что элементарно не справляются с созданием в своих организациях именно управляющих систем.

Управляющих систем адекватных потребностям создаваемых организаций, управляющих систем способных справиться со сложностью и разнообразием в динамичном и турбулентном мире. У них просто не хватает для этого «тямы» и компетенций. Ведь это очень сложно.

А всё почему? Да потому что каждый новый создатель организации каждый раз «пишет на коленке» для своей организации операционную систему. Каждый раз «изобретает велосипед». Это, как если бы каждый пользователь компьютера писал бы операционную систему для своего компьютера. Ну не могут же все быть Биллом Гейтсом – создателем операционной системы Windows для компьютеров.

Из сказанного следует, что именно взгляд на управление через призму задач позволяет создать операционную систему, универсальную для любой организации, работающую по стандартной и универсальной Технологии Управления Задачами (кратко — ТУЗ, Tasks Management Technology, TMT, Total Tasks Management, TTM®).

А это, в очередной раз подтверждает правильность решения о том, что задача – это ключевая и самая главная - первичная сущность управления (менеджмента).

Полная версия статьи доступна в моей книге «ЗАДАЧИ ЧУДЕСНЫЕ, ИЛИ КОЗЫРНАЯ «ТУЗ» МОТАЕВА!»

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[1] Владимир Колечицкий (год рождения: 1938, возраст: 83 г.) – журналист, литератор, редактор, писатель-афорист. Член МКА с 80-х годов.

[2] В моем блоге «умственный труд» и «интеллектуальный труд» – это тождественные понятия. Одно и тоже.

[3] «Великий почин» — статья В. И. Ленина, написанная 28 июня 1919 года. Впервые опубликована отдельной брошюрой в Москве в июле 1919 года. По данным на 1969 год, была издана 130 раз в СССР и 38 раз на 51 языке в других странах. Статья посвящена проблемам формирования новых производственных отношений в процессе строительства коммунизма.

[4] «Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процессами». Эдвардс Деминг. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 370 с. ISBN 978-5-9614-0567-5

[5] «Теория ограничения Голдратта: Системный подход к непрерывному совершенствованию». Уильям Детмер; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 444с. (ISBN 978-5-9614-0581-1)

[6] Стр. 300-302 Глава 19 «Управление работой и работником умственного труда» книги «Менеджмент» Питер Ф. Друкер, Джозеф А. Макьярелло. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2010г. – 704с. ISBN 978-5-8459-1570-2 (рус.)

[7] Смотри статью «Что такое задача?»в разделе 2. «Главная сущность менеджмента – «ЗАДАЧА»

[8] Смотри статью «Поток задач» в разделе 4. «Ключевая разовая проблема, мешающая повышению ПИТ»

[9] Читай статью «Поток задач» в разделе 4. «Ключевая разовая проблема, мешающая повышению ПИТ»

[10] Читай об этом статью «Как управлять потоком задач?» в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)»

[11] Смотри статью в разделе 4. «Ключевая разовая проблема, мешающая повышению ПИТ»

[12] О ней я писал в статье «Автоматизированная система управления задачами (АСУЗ)» в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)»

[13] О том, что задача является универсальной единицей измерения производительности интеллектуального труда я писал в статье «Как управлять потоком задач?» в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)»

[14] Читай об этом статью «Агрегированная производительность интеллектуального труда (Агрегированная ПИТ)» в разделе 5. «Задача повышения производительности интеллектуального труда (Задача ППИТ)».

[15] Смотри статью в разделе 1. «Введение в управление потоком задач»

[16] О том, что организация – это множество систем, я писал в статье «Организация – это…» в разделе 1. «Введение в управление потоком задач».

[17] О проекте читай статью «Воспроизводимое выполнение проектов» в подразделе 7.3. «Выполнение запоточенных задач» в разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)» и статью «Что такое проект и проектная задача через призму УПЗ?» в разделе 9. «Диспут по менеджменту – по управлению потоком задач».

[18] Читай целевой задаче статью «Целевая задача (ЦЗ)» в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)»

[19] Смотри статью «Роль Реестра процедур в управлении потоком задач» в разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)»

[20] Читай об этом в статье «Реестр процедур (РП)» в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)»

[21] Смотри статью «Различия между дискретной задачей (ДЗ) и эпизодической задачей (ЭЗ)» и статью «Взаимосвязь дискретных и эпизодических задач между собой» в разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)»

[22] Подробнее читай статью «Сборка систем и организации из Реестров процедур (онтогенез организации)» в разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)»

[23] О них я ещё расскажу в разделе 9. «Диспут по менеджменту – по управлению потоком задач» например в статьях: «Эволюционные возможности для организаций благодаря ТУЗ», «Предстоящий «великий симбиоз» организаций» или «Предстоящий «эволюционный взрыв» организаций».

[24] Читай об этом в статье «УПЗ – это «МЕНЕДЖМЕНТ» в разделе 9. «Диспут по менеджменту – по управлению потоком задач».