Как повысить производительность труда. Причина «несбытия мечт»

В предыдущей статье я описал проблему «несбытие мечт». Указал, что она является СВП и объяснил почему. Копнём глубже.

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В предыдущей статье я описал проблему «несбытие мечт». Указал, что она является СВП и объяснил почему.

Обозначил, что, чтобы её преодолеть «нужно искать причины появления проблемы «несбытие мечт». Выяснять, что породило эту проблему. Следствием чего она является.

Если задать вопрос: почему не происходит фактического перехода из одного действительного НЕ желательного состояния и/или положения в другое действительное, но уже желаемое, состояние и/или положение в заданные сроки? То практически любой сможет ответить примерно так: потому что необходимые для этого стратегические цели не достигаются.

Копнём глубже.

А почему стратегические цели не достигаются? Потому что в ходе движения к цели получаются скудные результаты из всего объёма работ, выполненных в заданный период времени. А скудные результаты получаются из-за того, что:

нарушаются сроки выполнения запланированных стратегических мероприятий;

сроки выполнения работ по заказам, договорам, проектам и т. п. постоянно срываются;

получаются результаты выполненных работ в реальности НЕ нужные организации для достижения её стратегических целей;

не задаются ожидаемые целевые результаты (цели), которые необходимо достичь выполнением задач к заданным срокам.

Нарушение сроков выполнения запланированных стратегических мероприятий, в свою очередь является следствием того, что «в действительности не выполняются конкретные задуманные шаги в рамках реализации стратегического плана» и «необходимые мероприятия по изменениям в организации не реализуются в заданные сроки».

А почему это происходит? Потому что делается очень мало работы в заданные сроки. Из-за этого также постоянно срываются сроки выполнения работ по заказам, договорам, проектам и т. п.

У каждого фразы могут быть свои, но общий их смысл будет примерно таким.

Теперь давайте посмотрим эту логику в виде Дерева текущей реальности (ДТР)[1] из Теории ограничения систем Голдратта (ТОС)[2]. Помните, я в предыдущей статье говорил, что «ДТР строится для поиска проблемы (одной или нескольких), породившей СВП. Это делается путём выявления в ДТР причинно-следственных связей между проблемами, вызвавшими СВП».

Это я и сделал. Только в ходе построения ДТР в представленных выше фразах такие слова, как «мероприятия», «шаги», «работа» я поменял на слово «задача» в разных склонениях по числам, родам и падежам. От чего смысл не поменялся, но всё привелось к одному оперируемому объекту – задаче.

В результате получилась логическая цепочка, представленная на рисунке:

Рисунок: ДТР по проблеме «несбытие мечт»

ДТР по проблеме «несбытие мечт»

В корне этого ДТР лежит СВП — истинная причина (ИП)[3]: «делается очень мало задач в заданные сроки».

Действительно, «сбытие мечт» предполагает фактический переход из одного состояния в другое. А это, как правило, требует существенных усилий на выполнение задач для достижения главных и промежуточных целей — целевых результатов.

Довольно часто, для того чтобы выполнить фактический переход в заданные сроки, объективно, надо сделать очень много задач. Выполнить много задач и исполнить в рамках этого много действий. А если этого не делается, то в заданные сроки цели не достигаются, а, соответственно, мечты не сбываются.

Проверим логику:

если делается мало задач в заданные сроки, то в действительности не выполняются конкретные задуманные задачи в рамках реализации стратегического плана и в заданные сроки не реализуются необходимые задачи по изменениям в организации, а также постоянно срываются сроки выполнения работ по заказам, договорам, проектам и т. п.,

а раз не выполняются конкретные задуманные задачи в рамках реализации стратегического плана и в заданные сроки не реализуются необходимые задачи по изменениям в организации, то нарушаются сроки выполнения запланированных стратегических задач,

и если сроки стратегических задач нарушаются, а также если постоянно срываются сроки выполнения работ по заказам, договорам, проектам и т. п., то получаются скудные результаты в установленный период времени,

скудные результаты не позволяют достичь стратегических целей,

если стратегические цели не достигаются, НЕ происходит фактического перехода из одного действительного НЕ желательного состояния и/или положения в другое действительное, но уже желаемое, состояние и/или положение в заданные сроки. То есть случается «несбытие мечт».

Логично? Мне кажется да.

Проблему «получаются скудные результаты в установленный период времени» дополнительно усугубляют такие следующие две проблемы, как:

получаются результаты выполненных задач в реальности НЕ нужные организации для достижения её стратегических целей;

не задаются ожидаемые целевые результаты (цели), которые необходимо достичь выполнением задач к заданным срокам.

Разовая проблема, являющаяся истинной причиной (ИП): «не задаются ожидаемые целевые результаты (цели), которые необходимо достичь выполнением задач к заданным срокам» на мой взгляд «яйца выеденного не стоит». Она преодолевается просто — формулированием целевого результата к каждой задаче. Собственно, этим и продиктована обязательность такого атрибута задачи, как её ЦРЗ[4].

Вторая проблема — СВП, являющаяся истинной причиной (ИП): «получаются результаты выполненных задач в реальности НЕ нужные организации для достижения её стратегических целей» является следствием того, что в организации выполняются НЕфункциональные задачи[5], которые никак не связаны со стратегическими целями организации. Её преодоление также зависит от налаживания управления потоком задач и последующего совершенствования его работы в части борьбы с нефункциональными задачами, т. е. с потерями процесса «менеджмент». Но об этом мы поговорим отдельно и несколько позже.

Сейчас же перейдём к СВП: «делается очень мало задач в заданные сроки».

Именно она, если отбросить две других, является истинной причиной «несбытия мечт».

В свою очередь, «делается очень мало задач в заданные сроки» имеющимися ресурсами — это есть, другими словами, проблема «низкая производительность труда».

Отсюда, «низкая производительность труда» — это причина «несбытия мечт». Следовательно, ответом на вопрос: «почему мечты не сбываются?» будет: «из-за низкой производительности труда». Не только. Но в большей степени.

Резюмируем

Для поиска проблемы (одной или нескольких), породившей СВП: «несбытие мечт» было построено Дерево текущей реальности (ДТР). Оно показало, что в корне этого ДТР лежит СВП — истинная причина (ИП): «делается очень мало задач в заданные сроки». А это и есть, другими словами, проблема «низкая производительность труда». Отсюда, «низкая производительность труда» — это причина «несбытия мечт».

Дальнейшие умозаключения в настоящем блоге будут базироваться именно на этой предпосылке, в основе которой лежит логическая связь:

«несбытие мечт» есть следствие «низкой производительности труда».

Полная версия статьи доступна в моей книге «Задачи чудесные, или Козырная «ТУЗ» Мотаева!»

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[1] Читай о ДТР статью «Методология построения дерева текущей реальности (ДТР) из ТОС» ниже в разделе 8. «Применяемые в ТУЗ известные методики, методологии и теории», а также статью «Воспроизводимое построение Деревьев Текущей Реальности (ДТР)» в подразделе 7.1. «Генерирование процессных задач» в разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[2] Читай о ТОС статью «Теория ограничения систем Голдратта (ТОС)» в разделе 8. «Применяемые в ТУЗ известные методики, методологии и теории».

[3] О том, что такое истинная причина (ИП) читай в статье «Понятие “проблема”» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента – ”задача”»

[4] Читай статью «Что такое целевой результат задачи?» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента — ”задача”»

[5] Эти задачи я описал в статье «Функциональные и НЕфункциональные задачи» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента – ”задача”»