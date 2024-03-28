Понятие «ключевая разовая проблема». Для чего нужно её искать?

Раннее я указал, что только найдя ключевую разовую проблему низкой производительности интеллектуального труда, мы сможем разработать действенный способ по её преодолению.

Маленький пень большой воз опрокидывает

Но что такое ключевая разовая проблема? Для чего нужно её искать?

Ответ: для того, чтобы её преодолеть (устранить, ликвидировать, нейтрализовать, обойти и т. д.) и тем самым преодолеть 70% других проблем — нежелательных следствий (НС)[1] порождаемых ей.

Ключевой разовой проблемой (далее — КРП), согласно Теории ограничения систем Голдратта[2], является одна единственная истинная причина (ИП)[3] или, что бывает чаще, обобщённая по какому-то единому объекту совокупность нескольких истинных причин (ИП)[4], ответственная за 70 и более процентов нежелательных следствий (НС) в системе или организации.

То есть на конкретный момент времени всего одна единственная ключевая разовая проблема, вызывает (порождает) несколько - более 70% остальных проблем в системе или организации.

В представленном определении есть непонятная фраза: «обобщённая по какому-то единому объекту совокупность нескольких истинных причин (ИП)». Что она означает?

Разъясню на примере.

Когда я искал ключевую разовую проблему (КРП), порождающую такую самовоспроизводящуюся проблему (СВП), как «Низкая производительность интеллектуального труда» (Низкая ПИТ). Я строил дерево текущей реальности (ДТР) по этой СВП.

В ходе построения ДТР я вышел на множество истинных причин (ИП), которые так или иначе касались одного и того же объекта. Такими истинными причинами были следующие:

Не задаются ожидаемые целевые результаты (цели), которые необходимо достичь выполнением задач к заданным срокам.

Очень трудоёмко производить анализ и декомпозицию задач сотрудником совместно с руководством.

Отсутствие обучения управлению задачами.

Планирование расходов организации осуществляется в отрыве от планирования тактических и стратегических задач.

В организации нет системы контроля и отбраковки НЕфункциональных задач, псевдозадач.

Отсутствует система контроля за выполняемыми фактическими задачами сотрудников.

Постоянная корректировка системы стимулирования в соответствии со стратегическими целями и задачами организации — это очень трудоёмкий процесс.

В организации нет механизма оценки предложений на предмет влияния их на достижение стратегических задач.

Постоянная детализация стратегических задач до уровня конкретных задач - что очень трудоёмко.

Не прописано актуальное закрепление и распределение между сотрудниками обязанностей по выполнению задач.

Необходимость соблюдения принципа единоначалия не позволяет ставить задачи в обход непосредственного руководителя сотрудника.

Отсутствие полномочий на прямую постановку задач сотрудникам из других подразделений.

Постоянная корректировка стратегических планов, устанавливающих задачи, — это очень трудоёмкий процесс.

Вновь появившиеся обстоятельства, влияющие на выполнение стратегических задач, не выявляются.

Нет системы контроля за выполнением стратегических задач из плана.

Отслеживание выполнения стратегических планов и задач — это очень трудоёмкий процесс.

Планирование стратегических планов и задач — это очень трудоёмкий процесс.

У руководителей не хватает времени на переваривание информации о ходе выполнения задач.

Отсутствуют прямые оперативные каналы связи (коммуникации) руководства с сотрудником по решаемым задачам.

Система оплаты не стимулирует сотрудников, включая руководителей, на выполнение задач.

Очень трудоёмко вести установление стандартов выполнения задач.

Очень трудоёмко вести учёт и контроль выполнения задач.

Очень много задач различного уровня сложности.

Появление новых препятствий и задач для реакции на изменения внешней среды и обстоятельств.

Отсутствует оценка сотрудников по типам личности по PAEI-коду для учёта при постановке задач.

Очень трудоёмко соотносить тип личности с типом каждой задачи.

Очень трудоёмко оценивать каждую задачу по PAEI-коду.

Из указанного перечня видно, что все они касаются такого единого объекта, как «ЗАДАЧА». То есть все перечисленные истинные причины (ИП) можно объединить в одну совокупность по этому единому объекту.

А так как в формулировках истинных причин (ИП) речь идёт о множестве «ЗАДАЧ», по сути, о потоке, то всю совокупность выявленных истинных причин, перечисленных выше, можно обобщить и назвать одной фразой «Поток задач, протекающий в организации, НЕ УПРАВЛЯЕМ» (кратко – КРП: «ПЗ не управляем»)[5].

В любой организации все конкретные проблемы не существуют сами по себе, отдельно друг от друга. Они все так или иначе связаны между собой внутренними причинно-следственными связями. Для выявления этих связей выполняются различные декомпозиции.

Эти декомпозиции обнаруживают логику взаимодействия конкретных проблем между собой – причинно-следственные связи между ними.

Одна проблема может быть причиной появления другой проблемы, а та в свою очередь третьей и четвёртой и т. д. Одни проблемы, порождённые другими проблемами, являются следствиями.

Декомпозиции схематично показывают все эти логические причинно-следственные цепочки.

При этом, в конкретной логической цепочке, полученной в результате отдельной декомпозиции, конкретная проблема может находиться в статусе:

или нежелательного следствия (НС),

или истинной причины (ИП).

Приступить к устранению непосредственно нежелательного следствия (НС) нельзя в силу того, что оно представляет из себя проблему — симптом, который вызван чем-то другим, какой-то другой причиной. НС является лишь следствием чего-то другого — следствием какой-то истинной причины (ИП) или обобщённой по какому-то единому объекту совокупности нескольких истинных причин (ИП).

То есть, получается, что чтобы устранить нежелательное следствие надо по цепочке причин и следствий найти одну проблему — истинную причину или обобщённую по какому-то единому объекту совокупность нескольких истинных причин, вызвавших её.

То есть надо найти КРП — ключевую разовую проблему.

При этом это должна быть именно разовая проблема[6]. Потому что это та проблема, которая устраняется раз и навсегда созданием или изменением какой-либо системы (или её элементов) и которая ни в какой степени автоматически, сама по себе НЕ появится (НЕ воспроизведётся) вновь, если мы ослабим работу системы, созданной ранее для устранения этой проблемы, или она ослабнет сама, из-за того, что мы не приведём эту систему в соответствие с изменившимися условиями, наружными по отношению к ней.

Из сказанного, как вы сами понимаете, следует, что борьба с нежелательными следствиями (НС), то есть с симптомами, бесполезна. Она никак не влияет на решение проблем, так как часто – это борьба совсем не с тем, чем нужно. Надо искать истинные причины (ИП) их появления. А именно ключевую разовую проблему (КРП).

Выявление и преодоление одной ключевой разовой проблемы (КРП) не только устраняет все связанные с ней нежелательные следствия, но и предотвращает их повторное появление.

Поэтому важно проследить всю цепочку причин и следствий от нежелательных следствий до истинных причин их появления. Нужно по логическим связкам пройти путь от нежелательного следствия назад к истокам - к истинным причинам бед.

Резюмируем.

Ключевой разовой проблемой (далее — КРП), согласно Теории ограничения систем Голдратта, является одна единственная истинная причина (ИП) или, что бывает чаще, обобщённая по какому-то единому объекту совокупность нескольких истинных причин (ИП), ответственная за 70 и более процентов нежелательных следствий (НС) в системе или организации. Приступить к устранению непосредственно нежелательного следствия (НС) нельзя. Чтобы устранить нежелательное следствие надо по цепочке причин и следствий найти одну проблему – истинную причину или обобщённую по какому-то единому объекту совокупность нескольких истинных причин, вызвавших её. То есть надо найти КРП – ключевую разовую проблему. При этом это должна быть именно разовая проблема. Выявление и преодоление одной ключевой разовой проблемы (КРП) не только устраняет все связанные с ней нежелательные следствия, но и предотвращает их повторное появление.

Поиск ключевой разовой проблемы (КРП) лучше и легче вести с помощью методологии построения дерева текущей реальности (ДТР) из Теории ограничения систем Голдратта (далее — ТОС) с применением такого инструмента как программный продукт Flying Logic Pro[8].

Указанная методология, позволяет логически докопаться до истинных причин и ключевой разовой проблемы (КРП).

Полная версия статьи доступна в моей книге «Задачи чудесные, или Козырная «ТУЗ» Мотаева!»

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[1] О том, что такое «нежелательное следствие» читай в статье «Понятие «проблема» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента – “ЗАДАЧА”».

[2] Читай статью «Теория ограничения систем Голдратта (ТОС)» в разделе 8. «Применяемые в ТУЗ известные методики, методологии и теории».

[3] О том, что такое «истинная причина» читай в статье «Понятие «проблема» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента — «ЗАДАЧА»».

[4] Об этом я говорил в статье «Понятие «проблема» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента — «ЗАДАЧА»».

[5] Более подробно об этом написано в статье «Синтез ключевой разовой проблемы для ППИТ» в настоящем Разделе 4.

[6] О том, что такое «разовая проблема», я рассказывал в статье «Понятие «проблема» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента – «ЗАДАЧА»».

[7] Читай статью «Методология построения дерева текущей реальности (ДТР) из ТОС» в разделе 8. «Применяемые в ТУЗ известные методики, методологии и теории».

[8] О нём подробнее написано в статье «Программный продукт Flying Logic Pro®» в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».