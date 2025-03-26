Новая схема мошенников при помощи поддельной доверенности

Итак, начало стандартное. Вам звонят и говорят о смене счетчика или окончании срока действия номера (возможны другие варианты), просят назвать код из СМС. По факту вам приходит СМС о смене пароля на госуслугах. Получив доступ к ним, мошенники загружают в фото паспорта доверенность (см. фото) выданную вами на некого гражданина, согласно которой он может якобы распоряжаться всеми счетами, картами и совершать иные действия. Доверенность подписана якобы членом совета директоров ЦБ РФ. Доверенность фальшивая! Основная задача этого документа посеять панику и заставить человека находится в состоянии стресса, и заставить человека пойти по ложному пути выхода из ситуации.

Основной фокус этой доверенности, что она содержит информацию, что аннулировать ее можно только при замене основного счета специалистом Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Далее, вам звонит якобы такой специалист, сообщает, что от вашего лица выдана доверенность, просит зайти в госуслуги удостоверится, заводит вас на страницу паспорта, где Вы видите фото доверенности. И далее, если вы поддаетесь панике, с вами начинают грамотно психологически работать. К этому моменту мошенники уже знаю всю информацию о Вас из госуслуг, которая помогает поверить, что они действительно из госоргана. Их задача заключается заставить Вас различными путями и под различными предлогами оформить кредиты, перевести им деньги или снять и отдать наличные курьеру.

Ни в коем случае не называйте по телефону никакие коды и пароли, будьте бдительны. Установите самозапрет на выдачу кредита, хотя бы частичный в Госуслугах. И помните, подобного рода доверенности оформляются только при вашем личном присутствии.