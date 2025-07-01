20 июня глава Минтруда России Антон Котяков заявил о повышении МРОТ. Это приведет к росту расходов компаний на зарплаты.

Малый бизнес и повышение МРОТ: как адаптироваться

20 июня глава Минтруда России Антон Котяков заявил о повышении МРОТ. Это приведет к росту расходов компаний на зарплаты. Для малого бизнеса это серьезная нагрузка, которая может снизить маржинальность и эффективность. Чтобы справиться с вызовом, компаниям нужно разработать комплексные стратегии адаптации. Они должны включать пересмотр цен, оптимизацию расходов и повышение производительности.

Как малому бизнесу подготовиться к повышению МРОТ

Первым шагом должен стать анализ текущих затрат на персонал. Важно учесть, что часть сотрудников получает зарплату ниже нового уровня МРОТ. Это поможет определить дополнительные расходы, которые могут составить 5–10% от общего бюджета на зарплаты. Кроме того, нужно учесть изменения в отчислениях на страховые взносы, оплату больничных и других социальных пособий.

Не стоит забывать о льготах. Малые и средние предприятия, а также компании в особых экономических зонах могут воспользоваться льготными тарифами на страховые взносы. Это частично снизит финансовую нагрузку.

Важно разработать четкую формулу повышения цен. Например, можно постепенно увеличивать тарифы на услуги на 5–7% начиная с осени 2025 года. Это позволит бизнесу плавно адаптироваться к новым условиям и минимизировать негативное влияние на клиентов.

Цифровые инструменты и оптимизация бизнес-процессов также играют ключевую роль. Автоматизация рутинных задач, использование облачных технологий и аутсорсинг части функций помогут сократить расходы и повысить эффективность компании.