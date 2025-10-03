Изменения по НДС в рамках налоговой реформы 2026 года
Законопроект № 1026190-8, внесенный в Госдуму 29 сентября 2025 года, предлагает значительные изменения в налогообложении НДС.
Главная ставка НДС увеличивается с 20% до 22%. Льготные ставки остаются:
Продукты питания будут облагаться по льготной ставке 10%.
Для УСН сохраняются ставки 5% и 7%, что выгодно для малого и среднего бизнеса.
Из-за повышения ставки НДС расчетная ставка изменится на 18,03%. Это затронет расчеты при продаже имущественных комплексов.
Законопроект отменяет освобождение от НДС для операций с программным обеспечением и базами данных из Единого реестра российских программ. С 2026 года такие операции будут облагаться налогом, включая удаленный доступ через интернет. Это унифицирует налогообложение интеллектуальной собственности.
Полномочия по утверждению форм счетов-фактур и журналов учета передаются от Правительства РФ к ФНС. Действующие формы остаются в силе до утверждения новых регламентов, что снижает административные издержки.
Для индивидуальных предпринимателей (ИП) с 2026 года в счетах-фактурах вместо свидетельства о регистрации будут указываться ОГРН и дата его присвоения. Это упростит документооборот и сделает его более прозрачным.
Для туроператоров, занимающихся внутренним и въездным туризмом, освобождение от НДС продлевается до 31 декабря 2030 года. Ранее оно должно было закончиться 1 июля 2027 года, что подтверждает важность туристической отрасли.
Законопроект уточняет правила определения места реализации товаров и услуг для целей . Например, продажа товаров через электронные площадки физическим лицам из ЕАЭС (кроме РФ) не будет считаться реализацией в России, устраняя правовые коллизии.
Услуги по аренде майнинговой инфраструктуры будут облагаться налогом по месту нахождения покупателя, что соответствует современным требованиям.
Операторы инвестиционных платформ освобождаются от НДС, стимулируя развитие финансового рынка и технологий.
Отменяется освобождение от НДС для обслуживания банковских карт и информационного взаимодействия между участниками расчетов, повышая прозрачность финансовых операций.
Для горнодобывающей промышленности вводится нулевая ставка НДС на руду и концентраты с драгоценными металлами, что повышает конкурентоспособность отечественных производителей.
Налогоплательщики могут отказаться от нулевой ставки НДС по морским перевозкам, оптимизируя логистические процессы.
