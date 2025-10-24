Подписаться Чек-лист: подготовка к расчету и сдаче отчетности по НДС при ОСНО Чтобы корректно рассчитать и подготовить отчетность по НДС следуйте следующим правилам.

«Общая система налогообложения» (ОСНО) Инвентаризация начальных остатков Проверьте, правильно ли отображены начальные остатки на счетах 76-АВП и 62-02. Эти счета важны для точного расчета налога.

Повторите проверку по счетам 76-АВВ и 60-02, чтобы убедиться в полноте и точности данных. Проверка операций Убедитесь, что все поступления, реализации, платежные поручения и кассовые ордера вовремя и корректно отражены в системе.

Проверьте связь документов с операциями оплаты. Финальный итог После выполнения всех шагов, рассчитывайте НДС. Следуя этому чек-листу, вы сможете уверенно и точно рассчитать и сдать отчетность по НДС, соблюдая все стандарты и нормативы.