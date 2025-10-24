7863 ДР Премиум ссылка на оплату Mobile
Зинаида Прокопьева
НДС

Чек-лист: подготовка к расчету и сдаче отчетности по НДС при ОСНО

Чтобы корректно рассчитать и подготовить отчетность по НДС следуйте следующим правилам.

«Общая система налогообложения» (ОСНО)

Инвентаризация начальных остатков

  • Проверьте, правильно ли отображены начальные остатки на счетах 76-АВП и 62-02. Эти счета важны для точного расчета налога.  

  • Повторите проверку по счетам 76-АВВ и 60-02, чтобы убедиться в полноте и точности данных.

Проверка операций

  • Убедитесь, что все поступления, реализации, платежные поручения и кассовые ордера вовремя и корректно отражены в системе.  

  • Проверьте связь документов с операциями оплаты.

Финальный итог

  • После выполнения всех шагов, рассчитывайте НДС.

Следуя этому чек-листу, вы сможете уверенно и точно рассчитать и сдать отчетность по НДС, соблюдая все стандарты и нормативы.

Информации об авторе

Главный бухгалтер в ИП

