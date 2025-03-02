Налоговики проиграли: как «номинальный» контрагент стал законным основанием для вычетов

Налоговые органы без устали оспаривают правомерность налоговых вычетов, ссылаясь на «номинальность» контрагентов. Однако недавнее постановление Арбитражного суда Уральского округа от 30.01.2025 (дело № А76-1418/2024) подтвердило: даже если контрагент имеет признаки «технической» компании, это не лишает налогоплательщика права на вычеты, если реальность сделки доказана.

Инспекция доначислила Обществу НДС, посчитав, что компания получила необоснованную налоговую выгоду через вычеты по сделкам с Контрагентом. Налоговики указали, что он:

не имел ресурсов для деятельности;

отсутствовал по адресу регистрации;

обналичивал деньги;

был зарегистрирован незадолго до сделки и ликвидирован после.

Инспекция настаивала, что Общество не проявило должной осмотрительности при выборе поставщика, а документооборот был формальным.