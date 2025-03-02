Налоговики проиграли: как «номинальный» контрагент стал законным основанием для вычетов

Налоговые органы без устали оспаривают правомерность налоговых вычетов, ссылаясь на «номинальность» контрагентов. Однако недавнее постановление Арбитражного суда Уральского округа от 30.01.2025 (дело № А76-1418/2024) подтвердило: даже если контрагент имеет признаки «технической» компании, это не лишает налогоплательщика права на вычеты, если реальность сделки доказана.
Суть спора
Инспекция доначислила Обществу НДС, посчитав, что компания получила необоснованную налоговую выгоду через вычеты по сделкам с Контрагентом. Налоговики указали, что он:
не имел ресурсов для деятельности;
отсутствовал по адресу регистрации;
обналичивал деньги;
был зарегистрирован незадолго до сделки и ликвидирован после.
Инспекция настаивала, что Общество не проявило должной осмотрительности при выборе поставщика, а документооборот был формальным.
Позиция суда: ключевые аргументы
Реальность сделки не оспорена. Судьи отметили, что инспекция не доказала, что товар поступил от других лиц. Факт оплаты, поставки и дальнейшей перепродажи третьим лицам подтвержден документами. Налогоплательщик исчислил налоги с выручки, что исключает искусственность операций.
Признаки номинальности ≠ формальный документооборот.
Даже если контрагент не имел ресурсов или не исполнял налоговые обязательства, это не доказывает, что сделка фиктивна. Суд подчеркнул: налоговый орган должен обосновать связь между «техническим» статусом контрагента и нереальностью операций, чего сделано не было.
Осмотрительность зависит от контекста сделки.
Критерии должной осмотрительности различаются для рядовых закупок и крупных сделок. В данном случае поставка запасных частей была разовой и некрупной. Налогоплательщик запросил учредительные документы Контрагента и проверил её в открытых источниках, что соответствует стандартным мерам.
Отсутствие взаимозависимости.
Компании не были аффилированы, а инспекция не доказала, что Общество знало о нарушениях контрагента.
Прецеденты и правовая база
Суд сослался на:
статью 54.1 НК РФ: Отказ в вычетах возможен только при доказанности искажения фактов хозяйственной жизни или неисполнения обязательств контрагентом;
пленум ВАС № 53: налоговая выгода признается необоснованной, только если сделка направлена исключительно на её получение;
практику ВС РФ: осмотрительность оценивается с учетом специфики сделки (цена, масштаб, особенности товара).
Выводы для бизнеса
Проверяйте контрагентов, но действуйте разумно. Запрашивайте учредительные документы, проверяйте информацию в ЕГРЮЛ, анализируйте сайты. Для стандартных закупок этого достаточно.
Фиксируйте реальность операций. Сохраняйте договоры, акты, товарные накладные, документы оплаты. Даже если контрагент вызывает вопросы, реальность сделки — главный аргумент.
Оспаривайте доначисления. Налоговики часто делают акцент на формальных признаках, но суды требуют доказательств связи между номинальностью контрагента и нереальностью операций.
Решение Уральского округа подтверждает: бизнес вправе рассчитывать на защиту, если сделка реальна, а проверка контрагента соответствовала масштабу операции. Налоговым органам же стоит активнее искать доказательства «задвоения» товарных потоков или осведомленности налогоплательщика о нарушениях, а не ограничиваться общими доводами.
P. S. Надеюсь, вышло не слишком занудно и хотя бы чуточку понятно. Не судите строго. Это проба пера.
Комментарии1
Оля, отличный пост! Пиши чаще!