Самозанятые vs. Верховный Суд: Кто кого перехитрил в игре «Налоговый прятки»

От автора: на публикацию этого текста меня сподвигли новости Клерка

Введение: налоговая взяла курс на «поиск и уничтожение»

Режим самозанятых когда-то казался бизнесу волшебной таблеткой: платишь 4-6%, а трудовые договоры и взносы — это проблемы каких-то неромантичных людей. Но в феврале 2025 Верховный Суд РФ выдал свой вердикт: «Ребята, это не фриланс, это трудовой договор в стиле трэш-арт». Дело Садыкова стало примером того, как налоговая разоблачила схему, заставив предпринимателя заплатить миллионы штрафов. А еще Яндекс.Такси, словно предчувствуя развязку, начал автоматически вычитать налоги у водителей. Видимо, решили: «Лучше мы сами, чем ФНС нас прилюдно пристыдит».

Дело Садыкова: История о том, как предприниматель попался на «кофе с печеньками»

Садыков Ф.М., наш герой, с 2019 по 2022 года «нанимал» людей через договоры ГПХ, а те радостно регистрировались как самозанятые. Налоговики, однако, быстро смекнули: «Ежемесячные выплаты? Регулярные задания? Да это же трудовые отношения под соусом ГПХ!». Итог: 3,6 млн рублей страховых взносов (привет, Пенсионный фонд!);

2,6 млн НДФЛ (спасибо, что не списали с карты);

штрафы, от которых даже Илон Маск бы всплакнул (но это не точно). Сначала суды снизили сумму, мол: «Самозанятые уже заплатили НПД, зачем дважды драть?». Но Верховный Суд встал в позу: «Налоговый агент, ты обязан был вычесть НДФЛ сам! А если самозанятый заплатил — это его личные проблемы».

Ключевые аргументы Верховного Суда, или «Почему ваша хитрая схема — это просто детский лепет»

НДФЛ — это ваш личный крест. Да, самозанятые уже заплатили свой НПД, но вам, дорогой налоговый агент, всё равно положено вынуть кошелёк и расстаться с деньгами. Пункт 10 статьи 226 НК РФ — это не рекомендация, а закон, написанный кровью бюджетных дыр. «Два налога лучше, чем один» — видимо, девиз государства.

Штрафы считаются по принципу «всё включено». Забудьте про вычитание НПД из суммы долга. Штрафы начисляются на полный размер НДФЛ, как если бы вы вообще ничего не платили. Это как штрафовать за превышение скорости на велосипеде, приравняв его к Ferrari.

ГПХ vs Трудовой договор: обратной дороги нет. Если налоговая переквалифицирует ваш «гражданский договор» в трудовой, считайте, что вы попали в налоговую ловушку. «Реконструкция»? Нет, не слышали. Здесь даже Лего не соберёшь обратно — только штрафы и слёзы.

Самозанятые могут забрать свои деньги обратно. А вы-то думали, их НПД гарантирует вашу безопасность? Как бы не так! Самозанятый в любой момент может вернуть переплату, оставив вас наедине с долгами. Это как дать другу в долг, а он внезапно вспоминает, что «деньги не пахнут». Если экономическая суть вашей деятельности — это трудовые отношения, то и платите, как за труд. Никаких «ой, мы просто друзья» — Конституционный Суд видит вас насквозь, словно рентген. Забудьте про жалость: НДФЛ платите вы, НПД — самозанятый. Это как два разных человека едят один торт, но каждый считает, что его половина вкуснее. Государство, конечно, забрало весь торт. Итог: ФНС теперь может спать спокойно, а бизнес — учить матчасть. Баланс интересов? Скорее баланс на вашем счету после штрафов.

Как ФНС вычисляет «псевдофрилансеров»: топ-6 признаков, что вас вот-вот поймают

Сотрудник работает дольше, чем ваш брак. Если контракт тянется больше 3 месяцев — это не фриланс, это роман.

Платите каждый месяц, как за коммуналку. Чек 25-го числа? Налоговая уже в пути.

Все самозанятые зарегистрированы на ваш email. «Ой, мы просто друзья!» — не прокатит.

Бывший бухгалтер внезапно стал самозанятым. И продолжает считать ваши деньги. Совпадение? Не думаем.

Зарплата в 40К, но называется «гонораром». Да-да, мы тоже так шутим.

В штате три человека, а самозанятых — сотня. Похоже на компанию, где все «на удаленке», кроме директора.

Что будет, если вы проигнорируете правила

Д оначисления — ФНС вспомнит всё: и новогодние премии, и чаевые курьеру.

Штрафы 20% + пени. Это как кредитка с бесконечным лимитом, только платите вы.

Репутация «хитрожопого бизнесмена». Теперь вы в топе списка «Любимчики налоговой».

Заключение: Игра окончена. Всем спасибо, все свободны