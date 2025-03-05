❗ ФНС заговорила о «реальных плательщиках НПД» и сдаче уточненных 6-НДФЛ и РСВ, чтобы избежать доначислений из-за самозанятых

Региональное УФНС информирует о разработке алгоритма выявления подмены трудовых отношений применением труда самозанятых.
К признакам подмены ФНС относит следующее:
работодатель использует труд самозанятого 3 и более месяца подряд;
самозанятые оформляют чеки с одним и тем же заказчиком-работодателем на протяжении всего времени работы;
процедура регистрации самозанятых организована по инициативе работодателя. При регистрации используют один адрес электронной почты для всех работников либо одно техническое средство для формирования чеков;
переход группы работников из одной организации в другую, но уже в качестве самозанятого, при этом организации взаимозависимы или одна из них подконтрольна другой;
неоднократная выплата дохода самозанятому;
нарушение запрета (2 года) на прием работодателем бывших работников;
минимальное количество штатных работников при значительном количестве привлеченных самозанятых;
самозанятые получают доход максимально приближенный к размеру дохода работника.
ФНС призывает организации и ИП исключить подмену фактических трудовых отношений и заключать гражданско-правовые договоры только с реальными плательщиками НПД.
Также ведомство советует сдать уточненные 6-НДФЛ и РСВ, чтобы избежать доначислений, пеней и штрафов.
Комментарии2
И все такие побежали - волосы назад)) Те, кто подменяет ТД ГПХ не особо и прислушаются, просто учтут повышенный риск. И оставьте уже в покое самозанятых, я тоже смз, работаю постоянно с одними и те ми же клиентами, и что? Мне так удобно, спросите меня нужен ли мне ТД - нет не нужен, но похоже мнение самозанятых ФНС не особо волнует.
Ну вот у нас магазин рядом, туда ходят одни и те же жители преимущественно. А на пункт маркетплейса ходят одни и те же жители нашего квадрата. И что? Подозрительно? Меня устраивает ограниченное количество моих клиентов, мне не надо больше и разных. Почему это может вызывать подозрение? И мои клиенты работают только со мной, им незачем других искать. Умахались уже искать виновных!