❗ ФНС заговорила о «реальных плательщиках НПД» и сдаче уточненных 6-НДФЛ и РСВ, чтобы избежать доначислений из-за самозанятых

Региональное УФНС информирует о разработке алгоритма выявления подмены трудовых отношений применением труда самозанятых.

К признакам подмены ФНС относит следующее:

работодатель использует труд самозанятого 3 и более месяца подряд;

самозанятые оформляют чеки с одним и тем же заказчиком-работодателем на протяжении всего времени работы;

процедура регистрации самозанятых организована по инициативе работодателя. При регистрации используют один адрес электронной почты для всех работников либо одно техническое средство для формирования чеков;

переход группы работников из одной организации в другую, но уже в качестве самозанятого, при этом организации взаимозависимы или одна из них подконтрольна другой;

неоднократная выплата дохода самозанятому;

нарушение запрета (2 года) на прием работодателем бывших работников;

минимальное количество штатных работников при значительном количестве привлеченных самозанятых;