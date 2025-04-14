Футболка с логотипом vs НДФЛ: как Минфин заставляет нас считать каждую копейку

Пролог

— Представь, Костик, — начинает Маргарита Павловна, перекидывая лист письма Минфина через стол. — Новый сотрудник приходит, сияет от счастья, а ты ему вместо welcome-бокса: «Вот ваша футболка, блокнот и… декларация на НДФЛ, подпишите здесь». Как-то не по-человечески.

— Зато по-закону! — парирует Костик, хлопая ладонью по столу. — Минфин же четко сказал: подарок — это доход. Даже если это просто ручка с логотипом.

— Ну ручку-то за 100 рублей облагать? Серьезно? — вмешивается Людочка, закатывая глаза. — У них что, нет других дел?