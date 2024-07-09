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BLCONS GROUP
Налог на прибыль

Практические вопросы, связанные с изменениями положений ст. 309, 310, 284 НК при выполнении договоров с иностранными компаниями

К нам обратилась компания с вопросом, какие могут возникнуть последствия при условии, что в первом квартале 2024 года при выплате дохода иностранному контрагенту компания исчислила и уплатила в бюджет налог на прибыль с дохода от оказания услуг по ставке 15% сверх стоимости услуг.
Практические вопросы, связанные с изменениями положений ст. 309, 310, 284 НК при выполнении договоров с иностранными компаниями
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Пример, стоимость по договору (инвойсу) составляет $1000, компания перечислила 1000 долларов контрагенту и как налоговый агент оплатила в бюджет сумму в рублях, эквивалентную $150.

Соответственно, компания перечислила налог на прибыль с дохода иностранного контрагента за свой счет. Может ли такая «благотворительность» со стороны налогового агента привести компанию к доначислениям со стороны налогового органа?

Комментарии экспертов BLCONS GROUP

Согласно пп. 9.4 п. 1 ст. 309 НК РФ доходы, полученные иностранной организацией от выполнения работ (оказания услуг) на территории РФ взаимозависимому лицу, относятся к доходам, полученным иностранной организацией от источников в РФ и подлежат обложению налогом на прибыль организаций.

Отметим, что данная законодательная норма является нововведением и вступила в силу с 01.01.2024 в соответствии с п. 2 ст. 6 Закона 539-ФЗ.

Положениями п. 1 ст. 310 и пп. 4 п. 2 ст. 284 НК РФ предусмотрено, что налог с данного вида доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, исчисляется по ставке 15% и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации при каждой выплате доходов в валюте выплаты дохода.

Как указано в п. 1 ст. 246 и в п. 3 ст. 247 НК РФ, налогоплательщиком в данном случае признается иностранная организация, получающая доходы от источников в РФ. Объектом налогообложения по налогу в данном случае является прибыль, к которой приравниваются доходы иностранной организации, полученные от источников в РФ, которые определяются в соответствии со ст. 309 НК РФ. Обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика — иностранной организации и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию, выплачивающую доход налогоплательщику-иностранной организации. Российская организация — налоговый агент — определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению иностранным контрагентом дохода.

Из анализа вышеуказанных норм НК РФ следует вывод, что налог в данном случае:

  • должен удерживаться из доходов иностранной организации;

  • НК РФ не содержит положений с информацией о возможности уплаты налога на доходы, полученные иностранной организацией, за счет собственных средств налогового агента, т.е. «за свой счет».

То есть, оплачивая стоимость услуг, согласованную в договоре в размере $1000, российская компания должна перечислить иностранному контрагенту $850, в бюджет $150.

Тем не менее, в случае перечисления налоговым агентом налога в бюджет РФ «за свой счет» и сдачи в налоговый орган Налогового расчета сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов, налоговые риски можно рассматривать как незначительные.

Однако, уплата «за свой счет» налога на прибыль за иностранную организацию приводит, как минимум, к следующему:

  • компания несет дополнительные невозмещаемые расходы, которые могут быть признаны в бухгалтерском учете только в составе прочих расходов согласно п. 4 и п. 11 ПБУ 10/99 и не могут быть признаны для целей налогообложения прибыли согласно п. 16 ст. 270 НК РФ;

  • налог на прибыль с доходов иностранной организации уплачивается фактически дважды — в РФ в соответствии с российским налоговым законодательством, а также в иностранном государстве в соответствии с применимым там налоговым законодательством. Но иностранная компания вправе в налоговые органы иностранного государства, резидентом которого она является, заявить о вычете налога, фактически уплаченного в РФ;

  • возникают значительные валютные риски, поскольку получается, что $150 перечисляется иностранной компании без каких-то правовых оснований, т.е. безвозмездно. В случае если сумма таких безвозмездных платежей составит более тринадцати миллионов пятьсот тысяч рублей, руководитель компании (либо иные лица) могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 193.1 УК РФ.

Рекомендуем предусматривать в договоре положение, предусматривающее расчетный метод определения стоимости услуг:

«Стоимость услуг составляет $1000 плюс сумма налога на прибыль организаций по ставке, предусмотренной налоговым законодательством РФ, подлежащего исчислению и уплате в бюджет РФ».

Пишите мнения по данному вопросу в комментариях.

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К нам обратилась компания с вопросом, какие могут возникнуть последствия при условии, что в первом квартале 2024 года при выплате дохода иностранному контрагенту компания исчислила и уплатила в бюджет налог на прибыль с дохода от оказания услуг по ставке 15% сверх стоимости услуг.

Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

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