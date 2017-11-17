Изменения порядка представления ОДДС и иных финансовых активов по счетам в иностранных банках

22.05.2024 в ПП от 28.12.2005 № 819 были внесены новые положения, предусматривающие обязанность российских организаций (валютных резидентов РФ), входящих в МГК, направлять в ИФНС отчеты, содержащие содержащие сведения о финансовых операциях других участников группы.

Новые положения вступили в силу 01.07.2024. В BLCONS GROUP обратилась компания с вопросом: необходимо ли ей предоставлять соответствующий отчет во исполнение обязанности, установленной постановлением Правительства РФ от 22.05.2024 № 633. Данная компания является 100%-ой «дочкой» иностранной компании и информацией о финансовых операциях других участников группы при этом не располагает.

Комментарии экспертов

В Постановлении № 633 предусмотрено, что организация — резидент не обязано направлять отчет со сведениями в отношении иных участников МГК в случаях:

когда более 50% активов МГК расположены вне территории РФ ;

когда юр. лицо — резидент не участвует прямо или косвенно в капитале или иным образом не контролирует юридических лиц-нерезидентов, входящих с ним в одну МГК.

Указанные исключения содержаться в п. 2 Правил предоставления соответствующих Отчетов резидентами, входящими в одну МГК с юр. лицами — нерезидентами, утвержденных Постановлением от 28.12.2005 № 819 (в ред. от 22.05.2024).

Таким образом, поскольку российская компания является дочерней структурой иностранной организации, входящей в МГК, более 50% активов которой не расположено в РФ, при этом российская компания исключена из участия в капитале, управлении, контроле участников МГК, можно сделать вывод, что такая компания не должна подготавливать отчет о движении денежных средств и иных фин. активов по счетам / вкладам в зарубежных банках и финансовых организаций, относящийся к деятельности иных членов МГК.