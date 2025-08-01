Допсоглашение к трудовому договору: как не ошибиться и защитить бизнес

Как изменяются условия по соглашению сторон

В соответствии со ст. 72 ТК РФ, изменение условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, возможно только по соглашению сторон. Такое соглашение должно быть оформлено письменно и подписано работником и работодателем. Оно становится частью трудового договора и хранится в личном деле сотрудника.

Документы по личному составу, согласно статье 22.1 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», должны храниться в организации в течение 50 лет. Это означает, что юридическая точность оформления соглашений имеет значение не только на момент заключения, но и для последующих проверок.