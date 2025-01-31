Что ест бухгалтер. Голосуем за пельмени

На выходных почти всей семьей лепили пельмени, получили массу удовольствия.
Процесс лепки пельменей успокаивает своей монотонностью, сулит перспективу сытного и вкусного обеда, совместная работа объединяет и навевает добрые немного ностальгические воспоминания из детства. В общем одни плюсы.
Вкус у самолепных пельменей ни в какое сравнение с покупным не идет, потому что там все именно так, как сами любите, без «сюрпризов» внутри. Хотя…тетушка с Урала любила в несколько новогодних пельмешек положить денежку, и это было неожиданно и приятно!
Рецепт у меня очень простой: в тонко раскатанное тесто кладем свиной, говяжий фарш или их смесь, нехитро залепливаем и отправляем в кипящую воду, варим до готовности.
А вот когда сварили, начинается самое интересное, это соусы к пельменям. В детстве мама всегда наливала в мисочку бульон из-под пельменей, перчила его и добавляла немного уксуса. Вот и всё. Я, как кисломолочная душа люблю со сметаной. Папин друг детства - кореец научил его есть пельмени с соевым соусом, он так их и ест, сколько помню. Сестренка не любит ничего добавлять и ест просто со сливочным маслом. Соседи по даче с армянскими корнями делают очень вкусный томатный соус с зеленью.
Любопытно, какие пельмени любят клерковчане? Можно выбрать несколько ответов
Выбираем фарш
Анонимный опрос
Выбираем соус для пельменей
Анонимный опрос
Делитесь своими мыслями обо все этом в комментариях.
Комментарии27
Вот это пятница сегодня на Клерке! Мозги понапрягали, отдушину свою нашли, еще и поели😁
Я миксую кетчуп (пикадор)+мэнчик+соевый соус. Пропорции всегда разные, поэтому и вкус всегда новый🍒
Вилка прикольная😉
Проголосовали или не работает?
Проголосовал, работает
Да работает. Соус как на шашлык или нет?
Это у меня ко всему такой соус)) Последнее время просто с соевым соусом ем. Есть в нем что-то эдакое)
Да, есть точно!
Слюноотделение пошло! Как обычный мясоед я не понимаю пельменей с грибами (хотя грибы тоже люблю!) и капустой. Это вареники. А вот соусом к пельменям предпочитаю сливочное масло и красный острый перец, иногда что-нибудь томатное по потребности организма))
Оооо, точняк! Масло с перцем) Мммм
Домашние пельмешки - что может быть вкусней!
Домашние обычно страшненькие, но вкусные)
Да ладно! Даже в моих криворучных.... получается намного красивее .... Равиолей