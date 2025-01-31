Что ест бухгалтер. Голосуем за пельмени

На выходных почти всей семьей лепили пельмени, получили массу удовольствия.

Процесс лепки пельменей успокаивает своей монотонностью, сулит перспективу сытного и вкусного обеда, совместная работа объединяет и навевает добрые немного ностальгические воспоминания из детства. В общем одни плюсы.

Вкус у самолепных пельменей ни в какое сравнение с покупным не идет, потому что там все именно так, как сами любите, без «сюрпризов» внутри. Хотя…тетушка с Урала любила в несколько новогодних пельмешек положить денежку, и это было неожиданно и приятно!

Рецепт у меня очень простой: в тонко раскатанное тесто кладем свиной, говяжий фарш или их смесь, нехитро залепливаем и отправляем в кипящую воду, варим до готовности.

Получаются примерно такие

А вот когда сварили, начинается самое интересное, это соусы к пельменям. В детстве мама всегда наливала в мисочку бульон из-под пельменей, перчила его и добавляла немного уксуса. Вот и всё. Я, как кисломолочная душа люблю со сметаной. Папин друг детства - кореец научил его есть пельмени с соевым соусом, он так их и ест, сколько помню. Сестренка не любит ничего добавлять и ест просто со сливочным маслом. Соседи по даче с армянскими корнями делают очень вкусный томатный соус с зеленью.

Любопытно, какие пельмени любят клерковчане? Можно выбрать несколько ответов

Выбираем фарш Анонимный опрос Свинина Говядина Баранина Курица Рыба Грибы Капуста Все равно, главное чтоб побольше Ненавижу вареное тесто с чем-то внутри Свой вариант в комментарих Проголосовать Проголосовали 11 человек

Выбираем соус для пельменей Анонимный опрос Сметана Бульон с уксусом и перцем Соевый Томатный Свой фирменный рецепт в комментарих Добавлять соус, только портить Проголосовать Проголосовали 11 человек

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