Чек напечатался. Почему переход на ФФД 1.2 еще рано принимать

У перехода две даты
Терминал подтвердил оплату, касса напечатала чек, подрядчик просит подписать акт. Я бы сначала открыл тот же чек у оператора фискальных данных. Именно там видно, какую версию формата использует касса и какие электронные реквизиты она сформировала. Бумажный чек для такой приёмки даёт только часть картины.
3 ноября ФНС сообщила об изменениях форматов фискальных документов. Приказ от 4 сентября 2026 года № ЕД-1-20/658@ зарегистрирован в Минюсте 27 октября под № 88899. Основные поправки вступают в силу 1 марта 2027 года с оговоркой о 90 днях после официального опубликования. С 1 сентября 2027 года из форматов исключаются версии 1.05 и 1.1. Для бизнеса это две отдельные задачи: проверить применимые реквизиты к марту и вывести из эксплуатации старые форматы к сентябрю.
Сначала выясните, на чём пробит чек
Попросите бухгалтера или ответственного за кассы собрать по каждой точке модель ККТ и фискального накопителя, версию прошивки и фактический ФФД. Добавьте интернет-магазин и резервные кассы. Сведения о формате берите из фискальных данных, а по совместимости запрашивайте подтверждение производителя или обслуживающей организации для конкретной связки устройств и ПО. Формулировка «касса поддерживает ФФД 1.2» в коммерческом предложении сама по себе ничего не говорит о текущих настройках этой точки.
Если подрядчик предлагает менять оборудование, попросите письменно указать причину по каждой кассе. Где достаточно обновить ПО, где препятствие в накопителе, а где несовместима сама модель? Затем отдельно определите регистрационные действия для выбранного варианта. Как юрист я могу вместе с бухгалтером проверить договор обслуживания и закрепить в нём, кто отвечает за миграцию, в какой срок и по каким контрольным чекам принимается работа.
Что сверить по безналичной оплате
В новом примечании 27 к таблице 96 приказ связывает реквизит 1234 со случаем, когда безналичная сумма по чеку, тег 1081, отлична от нуля. Тег 1234 относится к электронной форме. Примечание также отсылает к сроку и порядку, установленным законодательством о ККТ. Поэтому при настройке конкретного сценария проверяйте полную норму и применимые правила на дату расчёта. Для чека коррекции действует отдельное примечание с формулировкой «может включаться».
Возьмём условную покупку на 3 000 ₽. Покупатель отдал 1 000 ₽ наличными, оставшиеся 2 000 ₽ оплатил картой. При сверке бухгалтер ищет в теге 1081 именно 2 000 ₽ и сопоставляет их с операцией эквайринга. Если по применимым правилам требуется тег 1234, его ищут в электронных данных. Сумму зачисления на банковский счёт проверяют отдельно: она может отличаться от оплаты на размер удержанной комиссии. Сравнение чека сразу с банковской выпиской легко превращает комиссию в мнимую кассовую ошибку.
Четыре контрольных сценария для приёмки
Сценарий
Что сопоставить
Оплата картой
Безналичную сумму в чеке, сумму платежа и доступные электронные реквизиты у ОФД.
Смешанная оплата
Наличную и безналичную части отдельно. В 1081 проверяйте безналичную часть.
Дистанционная продажа маркированного товара
Данные заказа и электронный чек. По условиям формата проверьте новый признак дистанционного способа продажи, тег 1127.
Возврат или исправление ошибки
Сначала определите хозяйственное событие. Для возврата и для исправления нарушения проверьте соответствующие документы и применимые к ним реквизиты.
Включите только те сценарии, которые встречаются у клиента, и проводите их на согласованном тестовом контуре. В акте приёмки укажите модель кассы, версию формата, результаты сверки и нерешённые расхождения. Если дефект обнаружится после перехода, бухгалтер соберёт документы и сверит обороты, а я могу помочь квалифицировать ошибку, определить порядок исправления и подготовить позицию для налогового органа.
Нормативная база и судебная практика
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ, в том числе п. 5 ст. 4.1, к которому отсылает приказ.
Приказ ФНС от 04.09.2026 № ЕД-1-20/658@. Для дат важен п. 2 приказа и п. 6 приложения. Для тега 1234 — п. 7–8 и 11 приложения. Официальное опубликование — № 0001202610280005.
Разбор основан на нормативных актах и разъяснении ФНС. Актуально на 5 ноября 2026 года.
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Как у вас принимают обновление кассы: по акту подрядчика или по чекам, которые ушли в ОФД?