Чек напечатался. Почему переход на ФФД 1.2 еще рано принимать

У перехода две даты

Терминал подтвердил оплату, касса напечатала чек, подрядчик просит подписать акт. Я бы сначала открыл тот же чек у оператора фискальных данных. Именно там видно, какую версию формата использует касса и какие электронные реквизиты она сформировала. Бумажный чек для такой приёмки даёт только часть картины.

3 ноября ФНС сообщила об изменениях форматов фискальных документов. Приказ от 4 сентября 2026 года № ЕД-1-20/658@ зарегистрирован в Минюсте 27 октября под № 88899. Основные поправки вступают в силу 1 марта 2027 года с оговоркой о 90 днях после официального опубликования. С 1 сентября 2027 года из форматов исключаются версии 1.05 и 1.1. Для бизнеса это две отдельные задачи: проверить применимые реквизиты к марту и вывести из эксплуатации старые форматы к сентябрю.