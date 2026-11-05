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Владимир Кузнецов
Кассовые операции
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Чек напечатался. Почему переход на ФФД 1.2 еще рано принимать

Чек напечатался. Почему переход на ФФД 1.2 еще рано принимать

ФНС обновила форматы фискальных документов. Как бухгалтеру проверить переход на ФФД 1.2 по чекам у ОФД, сверить смешанную оплату и принять работу подрядчика.

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У перехода две даты

Терминал подтвердил оплату, касса напечатала чек, подрядчик просит подписать акт. Я бы сначала открыл тот же чек у оператора фискальных данных. Именно там видно, какую версию формата использует касса и какие электронные реквизиты она сформировала. Бумажный чек для такой приёмки даёт только часть картины.

3 ноября ФНС сообщила об изменениях форматов фискальных документов. Приказ от 4 сентября 2026 года № ЕД-1-20/658@ зарегистрирован в Минюсте 27 октября под № 88899. Основные поправки вступают в силу 1 марта 2027 года с оговоркой о 90 днях после официального опубликования. С 1 сентября 2027 года из форматов исключаются версии 1.05 и 1.1. Для бизнеса это две отдельные задачи: проверить применимые реквизиты к марту и вывести из эксплуатации старые форматы к сентябрю.

Сначала выясните, на чём пробит чек

Попросите бухгалтера или ответственного за кассы собрать по каждой точке модель ККТ и фискального накопителя, версию прошивки и фактический ФФД. Добавьте интернет-магазин и резервные кассы. Сведения о формате берите из фискальных данных, а по совместимости запрашивайте подтверждение производителя или обслуживающей организации для конкретной связки устройств и ПО. Формулировка «касса поддерживает ФФД 1.2» в коммерческом предложении сама по себе ничего не говорит о текущих настройках этой точки.

Если подрядчик предлагает менять оборудование, попросите письменно указать причину по каждой кассе. Где достаточно обновить ПО, где препятствие в накопителе, а где несовместима сама модель? Затем отдельно определите регистрационные действия для выбранного варианта. Как юрист я могу вместе с бухгалтером проверить договор обслуживания и закрепить в нём, кто отвечает за миграцию, в какой срок и по каким контрольным чекам принимается работа.

Что сверить по безналичной оплате

В новом примечании 27 к таблице 96 приказ связывает реквизит 1234 со случаем, когда безналичная сумма по чеку, тег 1081, отлична от нуля. Тег 1234 относится к электронной форме. Примечание также отсылает к сроку и порядку, установленным законодательством о ККТ. Поэтому при настройке конкретного сценария проверяйте полную норму и применимые правила на дату расчёта. Для чека коррекции действует отдельное примечание с формулировкой «может включаться».

Возьмём условную покупку на 3 000 ₽. Покупатель отдал 1 000 ₽ наличными, оставшиеся 2 000 ₽ оплатил картой. При сверке бухгалтер ищет в теге 1081 именно 2 000 ₽ и сопоставляет их с операцией эквайринга. Если по применимым правилам требуется тег 1234, его ищут в электронных данных. Сумму зачисления на банковский счёт проверяют отдельно: она может отличаться от оплаты на размер удержанной комиссии. Сравнение чека сразу с банковской выпиской легко превращает комиссию в мнимую кассовую ошибку.

Четыре контрольных сценария для приёмки

Сценарий

Что сопоставить

Оплата картой

Безналичную сумму в чеке, сумму платежа и доступные электронные реквизиты у ОФД.

Смешанная оплата

Наличную и безналичную части отдельно. В 1081 проверяйте безналичную часть.

Дистанционная продажа маркированного товара

Данные заказа и электронный чек. По условиям формата проверьте новый признак дистанционного способа продажи, тег 1127.

Возврат или исправление ошибки

Сначала определите хозяйственное событие. Для возврата и для исправления нарушения проверьте соответствующие документы и применимые к ним реквизиты.

Включите только те сценарии, которые встречаются у клиента, и проводите их на согласованном тестовом контуре. В акте приёмки укажите модель кассы, версию формата, результаты сверки и нерешённые расхождения. Если дефект обнаружится после перехода, бухгалтер соберёт документы и сверит обороты, а я могу помочь квалифицировать ошибку, определить порядок исправления и подготовить позицию для налогового органа.

Нормативная база и судебная практика

Разбор основан на нормативных актах и разъяснении ФНС. Актуально на 5 ноября 2026 года.

Бухгалтеры, если у клиента несколько касс или подрядчик предлагает замену всей техники, можно разобрать договор и результаты контрольных чеков вместе. За юридической поддержкой и партнёрским сопровождением клиента обращайтесь к Владимиру Кузнецову через kuznetsov.law или @a_d_v_o_k_a_t.

Как у вас принимают обновление кассы: по акту подрядчика или по чекам, которые ушли в ОФД?

Информации об авторе

Владимир Кузнецов

Владимир Кузнецов

Юрист в Ассоциация юристов в сфере ликвидации

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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