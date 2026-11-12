Склад ИП посчитали офисом: где искать ошибку в налоге на имущество

ИП на УСН сдает собственный склад и получает налоговое уведомление за 2025 год. Бухгалтер достает договор аренды, чтобы подтвердить использование помещения в бизнесе. Я бы начал с другого документа — регионального кадастрового перечня. Если объект подпадает под исключение из льготы, договор аренды сам по себе вопрос с налогом не решит.
12 ноября ФНС напомнила об этом исключении и об общем сроке уплаты налога за 2025 год — до 1 декабря 2026 года включительно. Разберем, как до этой даты понять, с чем именно придется спорить. Разъяснение ФНС от 12 ноября
Сначала найдите строку за 2025 год
Пункт 3 статьи 346.11 НК РФ освобождает ИП на УСН от налога на имущество физлиц по объектам, которые используются в предпринимательской деятельности. Из освобождения исключены объекты, подпадающие под перечень по пункту 7 статьи 378.2 НК РФ с учетом пункта 10 той же статьи.
Из уведомления возьмите кадастровый номер, период и сумму. На сайте региона откройте перечень за 2025 год с изменениями. Сверьте кадастровые номера помещения и здания, если это разные объекты. Помещение в здании, включенном как административно-деловой или торговый центр, требует отдельной проверки, даже если собственный номер помещения в перечне не нашелся. Если объект образован из уже включенной недвижимости, например при разделе, проверьте пункт 10 статьи 378.2. Сохраните акт и точную строку перечня, по которой орган отнес недвижимость к облагаемым объектам.
Уточните, чьи квадратные метры посчитали
Запросите у органа, утвердившего перечень, основание включения и документы, на которые он опирался. Если основание связано с назначением объекта, нужны выписка ЕГРН и документы технического учета. Если регион сослался на фактическое использование, нужен акт обследования с приложениями и расчетом площади. Для здания проверьте также, какую роль сыграл вид разрешенного использования участка.
По пункту 5 статьи 378.2 для отдельно проверяемого нежилого помещения порог фактического использования составляет не менее 20% его общей площади. В расчет входят площади под офисы, торговлю, общепит и бытовое обслуживание. Допустим, из 500 м² помещения 90 м² занимает офис. Это 18%. Если еще 30 м² фактически занимает торговая зона, доля составит 24%. Для здания, включенного как центр, проверяйте критерии пунктов 3–4.1 и площадь самого здания. Проверьте и другие законные основания включения, прежде чем делать вывод по одной доле.
На этом этапе я могу помочь бухгалтеру сверить акт с поэтажным планом и договорами арендаторов. Важны номера комнат, их фактическое использование и даты. Именно по этим деталям можно понять, какие выводы обследования подтверждаются документами клиента.
Соберите доказательства за спорный период
В деле № 5-КАД22-18-К2 спорили о включении здания в московский перечень за 2020 год. Верховный суд указал на ограниченную доказательственную силу более позднего акта обследования для оценки использования здания в прошлом. Суд также отметил, что ссылки на объявления об офисной аренде нижестоящие инстанции не проверили, а договоры за нужный период не исследовали. Верховный суд отменил кассационное определение и направил дело на новое рассмотрение в кассацию. Определение ВС РФ от 6 июля 2022 года
Поднимите договоры с приложениями, акты передачи, планы и датированные фотографии за 2025 год. Если арендаторы менялись, восстановите хронологию по каждому помещению. Сегодняшняя фотография склада пригодится для текущего обследования. Для спора за 2025 год ищите документы и снимки того периода.
Куда обращаться с результатами сверки
Что выяснилось
Первый шаг
ИФНС применила чужой кадастровый номер, неверный период или ошиблась в расчете
Сообщите о расхождении в ИФНС и приложите документы для проверки уведомления.
Перечень и правила о вновь образованном объекте не применяются, а имущество использовалось в бизнесе на УСН
Проверьте, учтено ли освобождение. При необходимости подайте заявление о льготе с доказательствами использования.
В уведомлении правильно воспроизведена строка перечня, но основание включения спорно
Запросите материалы у регионального органа. По ним оцените порядок пересмотра и основания для оспаривания строки в суде.
Если спор касается самого перечня, я могу подготовить правовую позицию по региональному акту, пока бухгалтер сверяет налог и документы клиента. До срока уплаты отдельно проверьте состояние начисления и основания для изменения срока. Сам запрос материалов обследования срок уплаты не переносит.
Нормативная база и судебная практика
Освобождение ИП на УСН и исключение из него. Пункт 3 статьи 346.11 НК РФ
Критерии здания и помещения, перечень и определение фактического использования. Пункты 3–5, 7, 9 и 10 статьи 378.2 НК РФ
Сроки уплаты по уведомлению, включая отдельный срок для налога, исчисленного после перерасчета. Статья 409 НК РФ
Оценка акта обследования и иных доказательств за спорный период. Кассационное определение ВС РФ от 06.07.2022 № 5-КАД22-18-К2
Актуально на 12 ноября 2026 года.
Бухгалтеры, если у клиента спорная строка в перечне, обращайтесь за юридической поддержкой или партнерским сопровождением. Вместе сверим расчет и документы, определим адресата обращения и соберем позицию для налоговой, регионального органа или суда. Владимир Кузнецов. kuznetsov.law · @a_d_v_o_k_a_t
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