Склад ИП посчитали офисом: где искать ошибку в налоге на имущество

ИП на УСН сдает собственный склад и получает налоговое уведомление за 2025 год. Бухгалтер достает договор аренды, чтобы подтвердить использование помещения в бизнесе. Я бы начал с другого документа — регионального кадастрового перечня. Если объект подпадает под исключение из льготы, договор аренды сам по себе вопрос с налогом не решит.

12 ноября ФНС напомнила об этом исключении и об общем сроке уплаты налога за 2025 год — до 1 декабря 2026 года включительно. Разберем, как до этой даты понять, с чем именно придется спорить. Разъяснение ФНС от 12 ноября