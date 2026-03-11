Проблема выдачи подотчетных

Один из самых примитивных способов неформально брать деньги из бизнеса - подотчет. Судебная практика показывает, что этот «быстрый» инструмент часто заканчивается доначислением НДФЛ и взносов, а иногда еще и вскрывает более серьезные проблемы.

⚖️Мы проанализировали более 50 налоговых споров о подотчетных суммах за неполный I квартал 2026 года. Картина довольно показательная.

📌Категория споров по-прежнему нередкая (для иллюстрации, за тот же период споров по дроблению было всего в 2,2 раза больше).

📌Незакрытые суммы подотчета могут доходить до десятков и даже сотен миллионов рублей. В деле А64-7474/2024 речь шла о выдаче руководителю наличных из кассы на 212,6 млн руб. 🤷‍♂️(решение АС Тамбовской области от 20.02.2026), в деле А45-26508/2025 суд поддержал вывод о признании доходом директора 65,5 млн руб. (решение АС Новосибирской области от 11.02.2026). В деле А07-31047/2024 спор шел о 43,5 млн руб., причем деньги снимались не только руководителем, но и бухгалтером🤦‍♂️ (постановление 18 ААС от 19.02.2026).

📌Фабула большинства дел довольно простая: деньги выдали, обратно не вернули, убедительных документов о расходовании на нужды компании нет. Но даже если документы есть, это часто не спасает. Суды смотрят уже не на сам факт наличия авансового отчета, а на качество «закрытия»: читаемость чеков, связь расходов с деятельностью компании, использование чужих карт, реальность закупок, оприходование ТМЦ. Если с этим проблемы, подотчет не закрывается. Это хорошо видно, например, по делу А12-18170/2025.

📌Отдельно важно, что длительные или вообще фактически безлимитные сроки возврата подотчета не спасают от доначислений. По делу А55-3790/2025 внутренний порядок со сроком отчетности 365 дней не помог (решение АС Самарской области от 30.01.2026).

📌И, пожалуй, самое интересное: подотчет часто оказывается не самостоятельной проблемой, а симптомом чего-то большего. В деле А45-26508/2025 он был встроен в схему с формальным документооборотом и спорными поставщиками. В деле А63-5892/2025 выплаты «под отчет на командировочные и хозяйственные расходы» фигурировали уже как признак обналичивания у технической компании. А в деле А40-51136/25-108-408 подотчет всплыл в общем контуре спора о дроблении бизнеса.

❌Таким образом, подотчет - это не рабочая модель получения денег из бизнеса, а скорее отложенная налоговая проблема. Пока сумма небольшая и документы еще можно собрать, это часто недооценивают. Но когда счет идет на миллионы или десятки миллионов, история обычно заканчивается одинаково: деньги признаны личным доходом, а спор становится почти нерешаемым.



