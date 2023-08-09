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Налоги, взносы, пошлины

38 попугаев... Вернее 38 приостановленных международных Соглашений об избежании двойного налогообложения с 8 августа 2023 по Указу Президента РФ

Указ Президента 585 от 8 августа 2023 года РФ в силу безотлагательных мер приостановил действие 38 Соглашений об избежании двойного налогообложения между РФ и недружественными странами, среди которых США, Германия, Кипр, Мальта, Греция, Испания и пр.
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38 попугаев... Вернее 38 приостановленных международных Соглашений об избежании двойного налогообложения с 8 августа 2023 по Указу Президента РФ

Согласно принятому Указу налоговый агент (организация или ИП) при выплате доходов резидентам перечисленных в Указе стран, в случае, если вид выплачиваемого дохода поименован в приостановленной статье Соглашения не имеет право применять льготный порядок, а должен удержать налог по общим ставкам 20% при выплате дохода юридическом лицу и 15% или 30%, при выплате дохода физлицу.

Но у бизнес-сообщества возник вопрос с какой даты Указ вступает в силу?

На мой взгляд, именно с 8 августа 2023 года, а соответственно с выплат, совершенных уже со вчерашнего дня необходимо применять общие ставки.

Поясню:

Указ Президента 585 от 8 августа 2023 года РФ в силу безотлагательных мер приостановил действие 38 Соглашений об избежании двойного налогообложения между РФ и недружественными странами, среди которых США, Германия, Кипр, Мальта, Греция, Испания и пр.

Согласно п. 4 п. 4 ст. 37, Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О международных договорах Российской Федерации» действие международного договора Российской Федерации, решение о согласии на обязательность которого для Российской Федерации принималось в форме федерального закона, может быть приостановлено Президентом Российской Федерации в случаях, требующих принятия безотлагательных мер, с обязательным незамедлительным информированием Совета Федерации и Государственной Думы и внесением в Государственную Думу проекта соответствующего федерального закона.

При этом в случае отклонения Государственной Думой проекта федерального закона о приостановлении действия международного договора Российской Федерации действие договора подлежит незамедлительному возобновлению.

Однако в отношении Соглашения с Латвией (Указ Президента РФ от 26.09.2022 № 668 вступал в силу с 26 сентября 2022 года, со дня подписания) дата приостановления была в силу безотлагательного условия также с 26 сентября 2022. Без какого-либо отдельного ФЗ.

Вывод из Письма Минфина России от 23.05.2023 № 03-08-09/46941 подтверждает сказанное: «Таким образом, доходы налоговых резидентов Российской Федерации, полученные от источников в Латвийской Республике, подлежат налогообложению согласно положениям законодательства о налогах и сборах Российской Федерации и Латвийской Республики начиная с 26 сентября 2022 года».

Указанное означает, что с 8 августа 2023 года в отношении доходов резидентов из перечисленных в Указе Президента 38 стран приостанавливается льготный порядок налогообложения доходов.

Надо отметить, что Указом приостанавливается не все положения международных Соглашений, а только по определенным пунктам.

Например, в отношении Соглашения с Кипром не утрачивает силу ст 23, указывающая на возможность зачета уплаченного на территории РФ в счет уплаты кипрского налога.

Таким образом с 8 августа 2023 года налоговый агент при выплате доходов резидентам перечисленных в Указе стран, в случае, если вид выплачиваемого дохода поименован в приостановленной статье Соглашения не имеет право применять льготный порядок, а должен удержать налог по общим ставкам 20% при выплате дохода юридическом лицу и 15% или 30%, при выплате дохода физлицу.

Волынец Гульнара

Волынец Гульнара

налоговый консультант

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Комментарии

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    Указ Президента 585 от 8 августа 2023 года РФ в силу безотлагательных мер приостановил действие 38 Соглашений об избежании двойного налогообложения между РФ и недружественными странами, среди которых США, Германия, Кипр, Мальта, Греция, Испания и пр.

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